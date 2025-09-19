Festivalul Național de Teatru 2025 aduce la București 71 de reprezentații și un mesaj puternic: „Te privește!”

Cea de-a 35-a ediție a Festivalului Național de Teatru (FNT) se pregătește să transforme Bucureștiul într-o veritabilă capitală a artei scenice. Între 17 și 26 octombrie 2025, iubitorii de teatru sunt invitați să descopere peste șaptezeci de reprezentații, să întâlnească artiști consacrați și să reflecteze asupra unui mesaj esențial: „Te privește!”. Organizat de UNITER și sprijinit de Ministerul Culturii și Primăria Municipiului București prin ARCUB, evenimentul devine o pledoarie pentru solidaritate și implicare civică.

Ediția din 2025 are ca laitmotiv îndemnul „Te privește!”, ales de echipa curatorială formată din Raluca Cîrciumaru, Alina Epîngeac și Ionuț Sociu, cu regizorul Radu Afrim în rol de asociat artistic. Tema invită publicul și artiștii să privească realitatea „ochi în ochi”, într-un context social pe care organizatorii îl descriu drept „moment de cotitură”. Argumentul curatorilor subliniază nevoia de solidaritate culturală și de dialog autentic între scenă și sală: teatrul nu mai este doar un spațiu al poveștilor, ci devine un laborator al responsabilității colective, unde fiecare spectator are un rol activ.

Imaginea oficială a ediției, semnată de scenografa Irina Moscu, exprimă această chemare la reflecție și participare, transformând experiența teatrală într-un gest civic. Publicul este invitat să nu fie doar martor, ci partener în construcția unei realități comune.

Program bogat și premiere de neratat

Selecția oficială reunește 34 de spectacole din întreaga țară (programul complet poate fi consultat pe site), iar secțiunea Focus: Radu Afrim propune trei producții semnate de regizorul cunoscut pentru stilul său vizual și poetic: „Casa dintre blocuri” (Teatrul Național Târgu-Mureș), „Teatro Lúcido la malul infinitului” (Teatrul de Stat Constanța) și „Zi de bucurie” (Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași). În deschiderea festivalului, pe 17 octombrie, ora 21.00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național „I.L. Caragiale” București, publicul va putea urmări un spectacol-eveniment marca Afrim, special creat pentru această ediție.

Programul include și trei spectacole invitate din Republica Moldova și Polonia: „Grădina de sticlă” (regia Petru Hadârcă), „Vicontele” (regia și scenografia Slava Sambriș) și „Toaca”, un spectacol de dans contemporan semnat de Andrea Gavriliu, Mădălina Dan și Ștefan Lupu, produs de Polski Teatr Tańca. În total, vor avea loc 71 de reprezentații, găzduite de 20 de săli de teatru din București, printre care se numără și spațiul alternativ Recul – Remediu Cultural, unde va fi prezentat „E doar sfârșitul lumii” (regia Eugen Jebeleanu).

Biletele se vor pune în vânzare pe platformele teatrelor gazdă și la casele de bilete, iar data exactă va fi anunțată pe site-ul oficial www.fnt.ro și pe paginile de Facebook și Instagram ale festivalului.

O platformă de dialog și solidaritate culturală

Mai mult decât un maraton de spectacole, FNT 2025 își asumă rolul de catalizator al schimbării culturale și sociale. Prin selecția sa diversă – de la dramaturgie clasică la experiment contemporan – festivalul își propune să reflecte provocările prezentului și să creeze un spațiu de dialog între artiști, spectatori și comunitate.

Mesajul „Te privește!” devine astfel o declarație de intenție: teatrul nu este doar divertisment, ci un act de implicare. Într-un moment în care cultura se confruntă cu indiferență și subfinanțare, ediția a 35-a a FNT reafirmă puterea artei de a aduce oamenii împreună și de a inspira acțiune.

Prin amploarea programului și forța temei, Festivalul Național de Teatru 2025 promite să fie unul dintre cele mai importante evenimente culturale ale toamnei. Între 17 și 26 octombrie, Bucureștiul devine scena unde artiștii și publicul își dau întâlnire pentru a demonstra, încă o dată, că teatrul este o formă de rezistență, solidaritate și speranță.