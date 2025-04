“Teatro Lucido la Malul Infinitului”, la Teatrul de Stat Constanța: O incursiune în absurdul zilelor noastre, sub regia lui Radu Afrim

La malul mării, în inima Constanței, Teatrul de Stat Constanța a găzduit avanpremiera spectacolului „Teatro Lucido la Malul Infinitului”, în ultimele zile de martie, oferind publicului o nouă creație semnată de Radu Afrim. La trei ani după succesul răsunător al spectacolului „Seaside Stories”, premiat la Gala UNITER 2023 pentru cel mai bun spectacol, Afrim revine cu o producție plină de forță artistică, creativitate vizuală și un amestec unic de ironie și profunzime ce a zguduit publicul, lăsându-l într-o stare de uimire și reflecție profundă. Premiera oficială va avea loc în acest weekend, pe 4, 5 și 6 aprilie, la Teatrul de Stat Constanța.

Spectacolul, un amestec de comedie absurdă și dramă existențială, propune o abordare inovatoare a realității contemporane. Afirmațiile despre identitate, moarte și destin sunt subtil conturate printr-o paletă largă de tehnici regizorale, ce includ comedia de situație, ironia amară și o estetică vizuală plină de culoare și simbolism.

Un decor care te transportă într-o lume aparte

Radu Afrim reînvie în acest spectacol o atmosferă vibrantă, aproape ireală, în care decorul joacă un rol esențial în conturarea universului absurd. Scenografia semnată de Irina Moscu și Flavia Giurgiu face apel la estetica teatrală a unui loc mitologic – malul infinitului. Pe scena Teatrului de Stat din Constanța, culorile acvatice și nuanțele de cupru ale decorului creează o iluzie de flotabilitate, iar nisipul galben-pai este un element care face trimitere directă la vastitatea mării, simbol al infinitului. Astfel, publicul se regăsește într-un cadru aparent familiar, dar cu o încărcătură simbolică profundă.

Decorul subliniază o temă centrală a spectacolului – efemeritatea și fragilitatea condiției umane. Căci, la fel ca și în viața reală, unde visurile și iluziile se pierd în fața realității, la Teatro Lucido nimic nu este durabil. Chiar și în mijlocul unui spectacol care pare vesel, plin de culoare și energie, subteranele acestei lumi sunt pline de o neliniște surdă, adânc înrădăcinată în fragilitatea relațiilor și a existenței.

Un spectacol plin de viață, dar cu o miză tragică

Este un spectacol care surprinde tocmai prin contrastul dintre lumina strălucitoare și umbra tragică a existenței umane. Actorii sunt autentici și viețile lor par, la început, desprinse dintr-o comedie de situație. Măiestria lor ca interpreți se dezvăluie treptat, pe măsură ce textul se complică și se adâncește. Cântă, dansează și râd, dar în spatele zâmbetului se ascunde o dramă existențială, o căutare disperată a sensului.

În centrul acestui haos controlat stă dialogul dintre personaje, iar textele, de o complexitate remarcabilă, sunt pline de subtilități literare. Afrim își construiește un limbaj poetic, uneori absurd, alteori profund. Construcția dramatică din această piesă este marcată de un tip de structură nelineară, specifică teatrului postmodern, în care repetițiile și surprizele de text devin elemente fundamentale ale ritmului spectacolului. Absurditatea este un vehicul principal al mesajului său, iar clovneriile se îmbină cu momentele de maximă intensitate emoțională, dar și cu întorsăturile de situație specifice unui film polițist.

O temă esențială în acest context este relația cu trecutul, dar și cu prezentul, mai ales atunci când privim la femeile de 50 de ani, subiect despre care se vorbește explicit în spectacol. Cum își redefinesc acestea identitatea? Cum trăiesc într-o lume care le oferă tot mai puțină atenție și validare? Radu Afrim pare să pună un reflector asupra crizei de vârstă a femeilor și a modului în care acest fenomen se intersectează cu criza identității în general.

Elementul central al montării îl constituie conceptul de „afrimiadă” – un termen pe care criticii l-au asociat cu teatrul regizorului, datorită mixului său unic de stiluri și simboluri. Afrim sfidează convențiile dramaturgiei clasice, transformând fragmentele narative într-o poveste polifonică, în care fiecare replică poartă în sine o întrebare profundă despre sensul existenței, identitate și memorie colectivă.

Coregrafia și costumele: O explozie de culori și forme

Pe lângă scenografie, un alt element care merită subliniat este coregrafia semnată de Flavia Giurgiu. Dansul este o altă formă de exprimare a emoțiilor necontrolate, iar mișcările pline de energie sunt în perfectă armonie cu estetica exuberantă a costumelor. Costumele, ca un fel de prelungire a decorului, sunt un veritabil manifest al unui spirit ludic care se opune constrângerilor unei lumi opresive. Costumele acoperă o gamă largă de stiluri, de la cele inspirate de vestimentația tradițională, până la cele avangardiste, toate fiind strălucitoare și îndrăznețe, completând perfect dialogul vizual al spectacolului.

Nu este doar un spectacol, ci o experiență senzorială care se desfășoară în toate dimensiunile sale. Culorile și mișcările corporele sunt un contrast clar între diversele stări de spirit din cadrul piesei. Astfel, fiecare scenă devine o surpriză estetică, o explozie de vizualitate și de ritm.

O reflecție asupra teatrului și a lumii moderne

În ceea ce privește regia lui Radu Afrim, este evident că regizorul își asumă riscuri mari, dar reînvie în acest spectacol esența teatrului ca formă de critică socială. Teatro Lucido la Malul Infinitului devine o metaforă a realității în care trăim, în care realitatea este o iluzie continuă, iar fiecare moment de fericire este întrerupt de un sunet strident al unei crize mai mari, colective.

Nu sunt critic de teatru, dar ca fiică a Ninei Udrescu, actriță care joacă în acest spectacol, am fost martora unei experiențe teatrale care mi-a adus aminte de legătura profundă dintre scenă și viața cotidiană. Așa cum mama mea mi-a arătat de-a lungul anilor cum teatrul poate reflecta realitatea și poate pune în lumină adevăruri dureroase, spectacolul de la Constanța reiterează acest principiu. De asemenea, întregul concept al piesei este, de fapt, un omagiu adus teatrului ca spațiu de reflecție și înțelegere a lumii din jurul nostru.

Construit pe un scenariu semnat de Radu Afrim, ce include texte de Adriana Bittel, Bogdan Răileanu și Doina Ruști, spectacolul este un colaj teatral fascinant, în care poveștile se întretaie într-un cadru ludic și provocator. Actorii distribuției – Theodor Șoptelea, Andrei Bibire, Liliana Cazan, Ștefan Mihai, Cristiana Luca, Lana Moscaliuc, Cătălin Bucur, Anaïs Agi-Ali, Ecaterina Lupu, Nina Udrescu, Iulian Enache, Dana Dumitrescu, Costinel Antone, Cosmin Conțolencu – dau viață unor personaje ce navighează între vulnerabilitate și forță, între ironie și poezie.

Nina Udrescu este o actriță inconfundabilă, iar prezența sa, chiar și într-o singură scenă, demonstrează de ce este atât de apreciată în lumea teatrului. Cu o subtilitate deosebită și o abilitate rară de a transforma fiecare replică într-un moment memorabil, Nina reușește să captiveze publicul într-o manieră care nu poate fi ignorată.

În scena în care apare, reușește să creeze o atmosferă de umor pur, care stârnește hohote de râs din prima secundă. Expresivitatea ei facială, combinată cu un ritm impecabil al replicilor și cu o doză perfectă de exagerare, face ca rolul său să fie nu doar amuzant, dar și profund, pe alocuri, în intențiile sale. Chiar și în mijlocul unui spectacol mai vast, Nina Udrescu se face remarcată printr-o prezență magnetică, devenind un simbol al talentului pur, care știe să îmbine umorul cu profunzimea într-un mod absolut unic. Astfel, interpretarea sa plină de autenticitate aduce un plus de profunzime într-un spectacol în care contrastul dintre vis și realitate devine tema centrală.

Concluzie: Un spectacol despre absurdul existenței, dar și despre speranță

Așadar, Teatro Lucido la Malul Infinitului nu este doar un simplu spectacol, ci un manifest artistic plin de forță. Radu Afrim și echipa sa de actori, scenografi, coregrafi și tehnicieni de sunet și lumini reușesc să construiască o punte între absurdul zilelor noastre și o realitate plină de învățăminte. Fiecare element, de la decor până la mișcările de dans și costum, servește unui scop mai profund – acela de a ne arăta lumea așa cum este ea, cu toate contradicțiile și paradoxurile sale. Ai crede că este o comedie, dar te vei înșela. Vei râde cu lacrimi, apoi lacrimile de extaz se vor prelinge pe obrajii tăi a amărăciune…

În final, atașez link-ul unei melodii care mi-a răsunat în minte după ce am văzut spectacolul. „Take Me Into Your Skin” de Trentemøller este o piesă atmosferică ce îmbină elemente de muzică electronică cu o atmosferă melancolică și misterioasă. Cu un ritm calm, dar profund, melodia se dezvoltă lent, dar sigur, construind un mood introspectiv și captivant. Melodia reușește să creeze o stare de vis, în care ascultătorul se simte tras într-un univers sonor aproape hipnotic. La fel ca și piesa lui Afrim.

Dacă ai drum la Constanța, nu rata acest spectacol. Și dacă nu ai, fă-ți drum, pentru că este o experiență teatrală completă, o adevărată sărbătoare a teatrului. „Teatro Lucido la Malul Infinitului” de la TSC nu este doar o piesă de teatru, ci o experiență totală, în care fiecare element contribuie la un tablou complex și emoționant. Radu Afrim continuă să impresioneze prin inovație regizorală și prin capacitatea sa de a provoca emoții contradictorii. Dacă ești în căutarea unui spectacol care să te scoată din zona de confort și să te provoace să reflectezi asupra propriilor trăiri, acest spectacol este cu siguranță o alegere inspirată.