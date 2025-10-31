Ultima ora
Fericire uriașă pentru Andreea Esca. Vedeta sărbătorește ziua de naștere a tatălui, după ce acesta a fost internat în mai multe spitale din București
Momentele de fericire adevărată vin adesea după perioade grele, iar pentru Andreea Esca, ziua de astăzi a fost una plină de recunoștință. După luni dificile, în care tatăl său a trecut prin mai multe internări în spitale din București, celebra prezentatoare a avut, în sfârșit, un motiv de sărbătoare: aniversarea de 87 de ani a celui pe care îl numește cu drag „Moșul” și „Seriful” familiei.

Andreea Esca, recunoscătoare după o perioadă dificilă

Jurnalista de la Pro TV a împărtășit cu urmăritorii săi de pe rețelele sociale o postare emoționantă, în care a vorbit despre bucuria de a-l avea încă alături pe tatăl ei, după o perioadă în care sănătatea acestuia a fost pusă la încercare.

„Azi e ziua celui mai cel Moș! Seriful nostru, Domnul Esca, zis și Titi sau Giovani, care împlinește 87 de ani! Și chiar dacă ultimele luni l-au cam pus la încercare… el e un Scorpion!”, a scris Andreea Esca pe Facebook, alăturând mesajului câteva imagini pline de zâmbete și căldură familială.

Tatăl Andreei Esca, sprijinit de medici în lupta pentru sănătate

Deși nu a oferit detalii despre afecțiunile tatălui său, vedeta a ținut să mulțumească echipelor medicale care s-au ocupat de îngrijirea lui în ultimele luni. Ea a menționat atât Spitalul Bagdasar Arseni, cât și unitatea medicală Sanador, exprimându-și public recunoștința pentru profesionalismul și implicarea medicilor.

„Le mulțumesc pe această cale medicilor și întregului personal medical de la @sanador.romania și Spitalul Bagdasar Arseni! Dar și tuturor celor care îl iubesc sau îl admiră și care îi transmit mereu gânduri bune!”, a adăugat prezentatoarea, în mesajul său emoționant.

O aniversare plină de emoție și speranță

Postarea Andreei Esca a fost rapid inundată de mesaje de felicitare din partea fanilor și prietenilor, care au dorit să îi transmită „La mulți ani” tatălui său și gânduri de sănătate. Mulți dintre internauți au apreciat forța și optimismul familiei Esca, mai ales în contextul unui an dificil.

De altfel, vedeta a vorbit în trecut despre legătura strânsă pe care o are cu părinții săi și despre importanța familiei, pe care o consideră „cel mai stabil punct” din viața ei. Ziua de naștere a tatălui, sărbătorită acum cu zâmbete și recunoștință, a reprezentat un moment de liniște și bucurie în mijlocul unei perioade tensionate.

Fanii i-au transmis, la rândul lor, cuvinte pline de căldură, apreciind sinceritatea cu care prezentatoarea își exprimă emoțiile și faptul că nu uită niciodată să mulțumească celor care au grijă de cei dragi.

