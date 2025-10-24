Ultima ora
Stelian Bujduveanu: Guvernul pregătește o hotărâre pentru reconstrucția blocului din Rahova. Păgubiții rămân proprietari
24 oct. 2025 | 09:46
de Badea Violeta

Fenomen meteo rar și periculos, observat în România. Avertismentul specialiștilor de la ANM

Fenomen meteo rar și periculos, observat în România. Avertismentul specialiștilor de la ANM
România se confruntă cu un fenomen meteorologic neobișnuit, provocat de temperaturile ridicate pentru această perioadă. Meteorologii atrag atenția asupra riscului apariției așa-numitei ”confuzii a ciclului vegetativ” – o situație rară și periculoasă pentru mediul natural, care ar putea afecta culturile și ecosistemele din mai multe regiuni ale țării.

Ce este ”confuzia ciclului vegetativ” și de ce este periculoasă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza pentru perioada 27 octombrie – 24 noiembrie 2025, anunțând valori termice mai ridicate decât cele normale. Acest dezechilibru termic poate declanșa un fenomen natural neobișnuit, observat și în anii trecuți: ”confuzia ciclului vegetativ”.

În esență, vremea caldă din lunile de toamnă și iarnă poate ”păcăli” plantele și pomii fructiferi, care ies prematur din perioada de repaus și încep să înmugurească.

Practic, se creează iluzia unei primăveri timpurii. Problema apare atunci când temperaturile revin brusc la valorile normale de iarnă — moment în care mugurii și ramurile tinere îngheață, compromițând complet plantele.

Acest proces afectează mai ales pomii fructiferi și culturile perene, care, în mod normal, trec printr-o etapă de ”călire”, devenind rezistente la frig. Dacă această etapă este întreruptă, plantele devin vulnerabile, iar o simplă noapte de îngheț poate produce pagube semnificative.

Cât de probabil este ca fenomenul să apară în următoarea perioadă

Specialiștii ANM avertizează că există șanse mari ca acest fenomen să se manifeste în următoarele săptămâni, în contextul unui noiembrie anormal de cald.

Potrivit estimărilor, temperaturile vor rămâne peste valorile normale până la finalul lunii noiembrie, în timp ce cantitățile de precipitații vor fi apropiate sau chiar sub mediile multianuale.

Pentru perioada 3 – 10 noiembrie, meteorologii se așteaptă la temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite în toate regiunile țării, în special în zonele montane. În același timp, ploile vor fi mai puține, ceea ce amplifică efectul de uscare a solului și stresul pentru vegetație.

Ce urmează după luna noiembrie

Dacă în decembrie iarna se va instala brusc, efectele acestei ”primăveri false” ar putea fi vizibile la începutul anului viitor. Pomii care vor înmuguri prematur riscă să înghețe complet, iar unele culturi agricole ar putea fi pierdute.

În prezent, ANM estimează că între 17 și 24 noiembrie valorile termice vor continua să fie ușor peste media normală, cu precipitații normale pentru intervalul respectiv. Situația va fi atent monitorizată, întrucât tranzițiile bruște de la cald la frig pot avea efecte devastatoare asupra vegetației.

Astfel, fenomenul rar observat în România în această toamnă este un nou semnal de alarmă privind schimbările climatice și impactul lor direct asupra naturii și agriculturii.

