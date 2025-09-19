Ultima ora
Fenomen îngrijorător între tinerii din Generația Z. Obiceiurile care îi îngrijorează pe experți și pe părinți deopotrivă
19 sept. 2025
de Iulia Kelt

O mare parte dintre tinerii britanici recunosc că pot rămâne în casă zile întregi fără să iasă afară. Un studiu realizat pe 2.000 de adulți din Marea Britanie arată că două treimi dintre reprezentanții Generației Z (67%) și mai mult de jumătate dintre millennials (57%) pot sta în locuințele lor fără contact cu natura.

În comparație, doar un sfert dintre adulți din toate generațiile fac eforturi conștiente să iasă zilnic în aer liber.

Fenomenul îi îngrijorează pe cei mai mari

Părinții sunt preocupați de acest fenomen: peste 40% spun că propriii copii petrec mai puțin timp în natură decât ei la aceeași vârstă.

Ecranul este cel mai des invocat motiv, menționat de jumătate dintre părinți, urmat de temeri legate de siguranță, vremea nefavorabilă și programele încărcate ale familiei.

În medie, copiii petrec mai puțin de o oră pe zi în natură, mare parte din acest timp fiind dedicat deplasărilor, nu explorării mediului natural, scrie The Telegraph.

Influența mediului urban și a culturii digitale

Surprinzător, locuitorii din zonele urbane petrec mai mult timp în natură decât cei din suburbii sau sate, în special pentru că munca lor implică activități în aer liber.

Londonezii petrec, în medie, 81 de minute pe zi în exterior, însă aproape jumătate dintre aceștia (49%) menționează că timpul este dedicat navetei.

De asemenea, conținutul media joacă un rol semnificativ în relația tinerilor cu natura. Aproximativ o treime dintre membrii Generației Z consideră că filmele, serialele și muzica pe care le consumă nu prezintă suficient natura, însă 70% declară că scenele naturale îi inspiră să petreacă mai mult timp în aer liber.

Cele mai influente programe și filme includ Countryfile, documentarele lui David Attenborough (Life on Earth, Blue Planet) și Race Across the World. Chiar și emisiuni precum The Great British Bake Off au fost citate ca motivație pentru a ieși afară.

Experții subliniază impactul pe termen lung al acestui deficit de natură în media. Maya Lange, vicepreședinte marketing pentru Super, Natural British Columbia, explică că vizualizarea conținutului care prezintă natura poate declanșa dorința de a petrece timp în mediul natural.

Dr. Pelin Kesebir, cercetător la Centre for Healthy Minds, adaugă că referințele la natură în cultură au scăzut constant din anii 1950, reflectând o problemă societală mai largă: modul în care consumăm media influențează comportamentul nostru față de natură.

Studiul sugerează că instrumentele care promovează un „dietă de natură” în media pot fi un catalizator puternic pentru implicarea reală în natură.

