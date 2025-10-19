Fără autorizaţie de construcţie pentru casele de până la 150 de metri pătrați. Condiţiile puse de autorităţi

Casele de locuit cu o suprafață de până la 150 de metri pătrați, construite în mediul rural, precum și anexele gospodărești din rural și urban, vor putea fi ridicate fără autorizație de construire, potrivit propunerilor incluse în noul Cod al Urbanismului, aflat în pregătire la Ministerul Dezvoltării.

Case care pot fi construite fără autorizație

Ministrul Cseke Attila a explicat că autoritățile locale nu vor fi excluse din procesul decizional, însă vor avea un termen limitat pentru a-și exprima poziția.

„Autoritățile publice nu vor fi excluse din decizie, doar că vor avea 15 zile pentru a spune dacă construcția respectivă are nevoie de autorizație. Dacă nu o face, beneficiarul va putea începe construirea”, a precizat ministrul Dezvoltării.

Procedură simplificată pentru construcții mici

Cseke Attila a explicat că noul Cod prevede mecanisme de simplificare pentru investițiile de mică amploare:

„În acest Cod al Urbanismului sunt niște mecanisme de simplificare pe partea de executare a acestor investiții. Sunt câteva simplificări legate de procedura care trebuie parcursă pentru aceste tipuri de investiții. La bucătării de vară, la garaje, la anexe care nu depășesc 20 de metri pătrați se păstrează necesitatea existenței unui proiect, dar procedura va fi simplificată”.

Potrivit ministrului, aceste lucrări nu vor necesita autorizație de construire, ci doar o notificare prealabilă transmisă primăriei.

Primăria va fi notificată

„Nu este necesară o autorizare de construire, dar este necesară notificarea acestei lucrări. Adică eu în continuare trebuie să am un proiect cu care vin la primărie și notific primăria că vreau să fac această lucrare.

Dacă primăria în 15 zile nu îmi dă o negare (…) atunci pot să încep acea lucrare, care nu este una complexă, dar nu mai trebuie autorizație de construire, acest hățiș al documentelor”, a explicat Cseke Attila.

Reguli pentru locuințele din mediul rural

Procedura simplificată va fi aplicabilă în special comunităților rurale, pentru construcția de locuințe unifamiliale, cu anumite condiții:

„Acest lucru este valabil și pentru comunitățile locale, specific acest lucru, comunitățile rurale, pentru case de locuit până la 150 metri pătrați, unifamilială, pentru locuința proprie – nu pentru vânzare – pe un singur nivel, fără supraetajări, pe baza unui proiect depus la primărie”, a detaliat ministrul.

Astfel, dacă primăria consideră că proiectul respectă regulamentele locale (PUG-ul), construcția poate începe fără autorizație formală.

Scopul modificărilor

Noul Cod al Urbanismului își propune să simplifice birocrația și să reducă timpul de așteptare pentru proiectele de construcții mici, fără a elimina complet rolul autorităților locale.

Ministerul Dezvoltării susține că măsura va sprijini gospodăriile din mediul rural și va accelera investițiile de interes local, păstrând totodată un control minim asupra dezvoltării urbanistice.