Fantastic Four revine: un nou început în universul Marvel

Marvel pregătește o nouă eră cinematografică odată cu lansarea The Fantastic Four: First Steps, iar primul teaser al filmului oferă fanilor o primă privire asupra echipei legendare. Spre deosebire de versiunile anterioare, acest film introduce echipa într-un univers diferit, unde New York-ul nu mai este dominat de Avengers Tower, ci de Baxter Building.

Într-un mod similar cu Spider-Man: Homecoming, Marvel a ales să sară peste povestea de origine a personajelor, aruncându-ne direct într-o lume unde Reed Richards (Pedro Pascal), Sue Storm (Vanessa Kirby), Johnny Storm (Joseph Quinn) și Ben Grimm (Ebon Moss-Bachrach) au deja puterile lor. Însă una dintre cele mai amuzante secvențe din teaser îl arată pe Ben Grimm, alias The Thing, într-un cadru inedit: în bucătărie, degustând delicat un sos.

Primul contact cu noua echipă fantastică

Prezentarea personajelor este una fresh, iar atmosfera filmului pare să fie inspirată de un stil retro-futurist, aducând aminte de estetica The Jetsons. Universul Marvel se extinde într-o direcție nouă, iar Fantastic Four promite să fie o combinație de aventură SF, umor și, desigur, acțiune spectaculoasă.

În teaser, echipa apare deja formată și gata să facă față provocărilor, iar primele detalii despre poveste confirmă un conflict epic: Galactus, devoratorul de planete, amenință Pământul, iar alături de el apare și Silver Surfer, interpretată de Julia Garner. Acesta va fi primul film Marvel în care echipa va fi nevoită să lupte împreună împotriva unei amenințări de proporții cosmice, dar și să își gestioneze relațiile de familie într-un univers complet diferit față de cel al Avengers.

Cine sunt noii fantastici și ce aduc nou?

Distribuția filmului este una impresionantă, iar fiecare personaj pare să fie conturat într-un mod distinct.

Pedro Pascal îl interpretează pe Reed Richards/Mr. Fantastic , liderul echipei și unul dintre cei mai inteligenți oameni din universul Marvel.

îl interpretează pe , liderul echipei și unul dintre cei mai inteligenți oameni din universul Marvel. Vanessa Kirby este Sue Storm/Invisible Woman , cea care asigură echilibrul în echipă și deține abilități de invizibilitate și generare de câmpuri de forță.

este , cea care asigură echilibrul în echipă și deține abilități de invizibilitate și generare de câmpuri de forță. Joseph Quinn , cunoscut din Stranger Things, joacă rolul Johnny Storm/Human Torch , personajul exploziv și carismatic al grupului.

, cunoscut din Stranger Things, joacă rolul , personajul exploziv și carismatic al grupului. Ebon Moss-Bachrach este Ben Grimm/The Thing, prezentat într-o manieră unică, combinând forța brută cu un strop de umor.

Una dintre cele mai interesante scene din teaser îl prezintă pe The Thing într-o bucătărie, degustând o rețetă ca un adevărat chef, ceea ce a stârnit reacții amuzante printre fani, mai ales datorită popularității actorului în rolul lui Richie din The Bear.

Teaserul oferă doar câteva imagini fugitive cu Galactus, interpretat de Ralph Ineson, însă prezența sa impunătoare este deja un semnal clar că miza filmului este uriașă. Un alt detaliu intrigant este apariția unui personaj misterios interpretat de John Malkovich, ale cărui trăsături îl fac să semene cu un înțelept mitologic.

Până la lansarea oficială a filmului pe 25 iulie, Marvel promite să mai dezvăluie detalii despre intriga și personajele secundare. Cert este că Fantastic Four va aduce un suflu nou în Marvel Cinematic Universe, oferind fanilor o echipă reinventată și un conflict intergalactic de proporții.