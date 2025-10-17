Ultima ora
17 oct. 2025 | 09:01
de Iulia Kelt

ENTERTAINMENT
Fanii filmelor Avatar au motive de bucurie: Documentarul „Foc și Apă: Realizarea filmelor Avatar" se va lansa cât de curând pe Disney+
„Foc și Apă: Realizarea filmelor Avatar” / Foto:

Disney+ lansează în noiembrie un documentar în două părți dedicat universului „Avatar”, care include primele imagini oficiale din viitorul film al lui James Cameron, Avatar: Foc și Cenușă.

Disney+ va prezenta pe 7 noiembrie 2025 documentarul în două părți „Foc și Apă: Realizarea filmelor Avatar”, o producție semnată de 20th Century Studios și Lightstorm Entertainment.

Noua serie documentară oferă o privire detaliată asupra procesului complex prin care au fost realizate filmele din franciza „Avatar” și include imagini exclusive din viitorul film Avatar: Foc și Cenușă, regizat de James Cameron.

Materialul promite o incursiune amplă în universul vizual și tehnologic al seriei, cu secvențe de pe platourile de filmare, concepte artistice originale și interviuri cu membrii echipei care au contribuit la succesul uriaș al filmelor.

O privire din culise asupra unei francize revoluționare

Documentarul explorează evoluția universului Avatar, de la filmul premiat cu Oscar, Calea Apei până la producția viitorului capitol. Foc și Cenușă.

În cele două părți, publicul va descoperi modul în care regizorul James Cameron și echipa sa au redefinit cinematografia modernă prin tehnici avansate de filmare subacvatică și efecte vizuale de ultimă generație.

Lista de participanți cuprinde nume importante din distribuție și din echipa de producție: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Kate Winslet, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, precum și producătorul Jon Landau și specialiști precum Richard Baneham (efecte vizuale), Peter Zuccarini (filmări subacvatice) și William Trubridge (consultant pentru înotul clanului Metkayina).

James Cameron și echipa Lightstorm semnează producția

Producătorii executivi ai documentarului sunt James Cameron și Rae Sanchini, iar regia și producția poartă semnătura lui Thomas C. Grane.

Scenariul a fost scris de Richard Brehm, care semnează și producția, în timp ce partea creativă a fost coordonată de Robert Glowacki. Imaginea principală a fost realizată de John Clisham, iar interviurile au fost filmate de Steven Wacks.

Proiectul reunește o echipă complexă de artiști, cascadori și tehnicieni, printre care Garrett Warren, Dylan Cole, John Garvin, JD Schwalm și Joe Letteri, toți contribuind la crearea lumii fascinante din Pandora.

Prin „Foc și Apă: Realizarea filmelor Avatar”, fanii vor putea vedea cum a fost adus la viață universul imaginat de Cameron și vor avea parte de primele cadre oficiale din noul film al seriei, Avatar: Foc și Cenușă, următorul capitol din saga care continuă să impună noi standarde în cinema.

