29 sept. 2025 | 09:09
de Ozana Mazilu

Filmul Avatar: Fire and Ash aduce o nouă aventură spectaculoasă pe Pandora. Trailer și data de lansare
O distribuție impresionantă și o poveste în continuă expansiune

Noul capitol al francizei „Avatar” promite o experiență cinematografică impresionantă, iar așteptarea fanilor este pe punctul de a fi răsplătită. Al treilea film din seria creată de James Cameron, „Avatar: Fire and Ash”, va avea premiera în cinematografele din România pe 17 decembrie și se va lansa în cele mai performante formate disponibile: IMAX 3D, 4DX 3D și Dolby Cinema 3D. Până atunci, studiourile au lansat un trailer proaspăt, care dezvăluie secvențe spectaculoase și noi triburi de pe planeta Pandora, alimentând entuziasmul publicului.

Acest nou material video le permite spectatorilor să arunce o privire asupra peisajelor uluitoare și asupra conflictelor ce se prefigurează. Triburile și speciile prezentate în imagini extind universul vizual, demonstrând încă o dată ambiția lui Cameron de a transforma fiecare film „Avatar” într-o călătorie complet diferită de precedentele.

Avatar: Fire and Ash” îi readuce în prim-plan pe Jake Sully, interpretat de Sam Worthington, și pe Neytiri, jucată de Zoe Saldaña, alături de familia lor. Această continuare promite o aventură în care tensiunile dintre triburile Na’vi și amenințările externe ating un nou nivel. Regizorul James Cameron semnează atât regia, cât și scenariul, sprijinit de Rick Jaffa și Amanda Silver, cu contribuții suplimentare de la Josh Friedman și Shane Salerno.

Distribuția este, ca de obicei, una de excepție. Printre numele sonore se regăsesc Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement și Giovanni Ribisi. De asemenea, revin tinerii actori Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion și Bailey Bass, deja familiarizați cu publicul după „Avatar: The Way of Water”. O prezență remarcabilă este și Kate Winslet, care continuă colaborarea cu Cameron după succesul „Titanic”.

Această echipă de actori consacrați și tineri talentați sugerează că dinamica dintre personaje va fi una complexă și plină de emoție, îmbinând luptele epice cu povestea unei familii care încearcă să își găsească locul într-o lume aflată în permanentă schimbare.

Revenirea pe marile ecrane a filmului „Calea apei”

În așteptarea lansării din decembrie, fanii universului Pandora se pot bucura din nou de „Avatar: Calea apei”, al doilea film al francizei. Producția premiată cu Oscar și cu încasări de peste 2,3 miliarde de dolari la nivel global revine pentru o perioadă limitată pe marile ecrane. Această reintroducere în programul cinematografelor este ocazia perfectă pentru a retrăi spectacolul vizual și pentru a te conecta cu personajele înainte de a păși în noua aventură „Fire and Ash”.

Decizia de a readuce „Calea apei” în sălile de cinema demonstrează interesul constant al publicului și dorința distribuitorilor de a oferi experiențe complete, mai ales pentru cei care vor să își reîmprospăteze amintirile cu privire la evenimentele anterioare. Această relansare creează și o punte ideală între poveștile deja cunoscute și cele pe cale să fie dezvăluite în al treilea capitol.

Forum Film România continuă parteneriatul cu Disney

Distribuția filmului „Avatar: Fire and Ash” este asigurată de Forum Film România, companie care, din 2010, a adus pe marile ecrane producții de referință ale studiourilor Disney, Pixar, Marvel și LucasFilm. În plus, Forum Film colaborează cu 20th Century și Searchlight Pictures, consolidând o rețea de distribuție extinsă și în alte țări, precum Republica Moldova, Bulgaria, Ungaria și Israel.

Această experiență vastă în domeniul distribuției de filme de mare anvergură garantează o lansare pe măsura așteptărilor. Forum Film, parte a grupului Cinema City, se ocupă atât de operarea cinematografelor, cât și de distribuția de producții internaționale și locale, contribuind la menținerea unui standard înalt pentru proiecțiile din România.

Publicul român va avea astfel ocazia să descopere „Avatar: Fire and Ash” în cele mai bune condiții tehnice, cu imagine și sunet spectaculoase. Pe măsură ce data de 17 decembrie se apropie, așteptarea devine tot mai intensă, iar noul trailer oferă o mostră clară a aventurii care urmează. Indiferent dacă ești fan înfocat al seriei sau doar curios să vezi cum arată cele mai noi efecte vizuale, această lansare se anunță a fi unul dintre cele mai importante evenimente cinematografice ale anului.

