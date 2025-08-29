ANAF le cere soților Iohannis să achite voluntar sumele datorate din chirii pentru imobilul din Sibiu

Agenția Națională de Administrare Fiscală a transmis soților Iohannis solicitarea de eliberare a unui imobil din Sibiu și plata voluntară a sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosință pentru perioada 1999–2015. Sumele sunt actualizate cu indicele de inflație și cu aplicarea dobânzii legale.

Soții Iohannis, somați de ANAF să achite sumele datorate pentru chiria din Sibiu

ANAF a transmis foștilor proprietari ai imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, solicitarea de eliberare a acestuia și de achitare voluntară a sumelor datorate pentru perioada 1999–2015.

Autoritatea fiscală a precizat că aceste sume includ actualizarea cu indicele de inflație și dobânda legală, iar detaliile privind natura și cuantumul obligațiilor fiscale, veniturile sau bunurile persoanelor vizate sunt protejate de secretul fiscal, conform art. 11 din Legea nr. 207/2015.

”Cu privire la recuperarea sumelor reprezentând contravaloarea lipsei de folosinţă a imobilului situat în Sibiu, str. N. Bălcescu nr. 29, în cotă de 1/2, organul fiscal a emis şi comunicat notificare către foştii proprietari prin care le-a solicitat acestora eliberarea imobilului sus-menţionat în vederea intrării în posesie, precum şi plata voluntară a sumelor aferente perioadei 1999 – 2015, actualizate cu indicele de inflaţie şi cu aplicarea dobânzii legale”, se menţionează într-un răspuns transmis de ANAF, la solicitarea Agerpres.

Disputa juridică asupra imobilului din Sibiu

Disputa privind imobilul a început cu contractul de vânzare-cumpărare încheiat între pârâții Baştea Ioan – decedat, moștenitor fiind Baştea Rodica, în calitate de vânzător, și Iohannis Carmen Georgeta și Iohannis Klaus Werner, în calitate de cumpărători.

În mai 2014, Tribunalul Brașov a anulat contractul de vânzare-cumpărare pentru imobilul din Sibiu. Ulterior, dosarul a parcurs mai multe cicluri procesuale, iar în septembrie 2024, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul declarat de Rodica Baştea, astfel confirmând anularea contractului și dreptul de proprietate asupra casei.

Pașii următori și obligațiile soților Iohannis

În acest context, ANAF solicită eliberarea imobilului și achitarea voluntară a sumelor datorate pentru perioada 1999–2015, calculate cu aplicarea indicelui de inflație și a dobânzii legale.

Procedura are ca scop intrarea în posesie a imobilului de către foștii proprietari și recuperarea contravalorii lipsei de folosință. Autoritatea fiscală nu poate detalia suma exactă sau modul de calcul, acestea fiind confidențiale.

Totuși, solicitarea marchează o etapă importantă în recuperarea creanțelor aferente imobilului și clarifică situația juridică și fiscală a acestuia, după ani de litigii și decizii judecătorești finale.