Facebook se transformă în TikTok

Facebook împinge agresiv aplicația spre formatul video scurt, cu un pachet nou de schimbări care aduc experiența tot mai aproape de modelul TikTok. Meta spune că motorul de recomandări a fost îmbunătățit astfel încât „îți învață interesele mai repede” și îți arată clipuri mai noi și mai relevante, iar în feed apar indicii sociale de tip „friend bubbles” – mici buline cu poza prietenilor care au dat like la un Reel și din care poți deschide instant un chat privat. În paralel, Facebook ridică la suprafață cu 50% mai multe Reels publicate în aceeași zi și raportează deja peste 20% creștere anuală a timpului petrecut pe video.

Din iunie, toate clipurile încărcate pe Facebook sunt tratate ca Reels, iar platforma a renunțat la limitările de durată pentru acest format. Practic, „Video” a devenit „Reels”, iar aplicația te împinge către o vizionare pe tot ecranul, cu derulare verticală și recomandări generate automat – un flux care seamănă tot mai mult cu ceea ce face TikTok deja de ani buni, scrie publicația The Verge.

Ce exact se schimbă pentru utilizatori

Cea mai vizibilă noutate sunt „friend bubbles”: dacă un prieten a apreciat un Reel, apare o bulină în colțul clipului; atingi bulina și intri direct într-o conversație privată despre acel video. Meta spune că „a vedea aprecierile prietenilor” e parte din ADN-ul Facebook și că aceste micro-indicii readuc aplicația la rădăcini, dar în limbajul video scurt. În același pachet intră și sugestiile noi „AI-powered” pe unele clipuri, ca să găsești rapid materiale similare.

În spatele interfeței, motorul de recomandări a fost rescris pentru „recență” și relevanță: feedul îți servește cu prioritate clipuri publicate „azi”, iar în general algoritmul promite să prindă mai repede gusturile tale. Pentru utilizatorul obișnuit, rezultatul va fi un flux mai dinamic, cu mai multe Reels noi de la creatori – inclusiv de la pagini pe care nu le urmărește – plus mai multe puncte de contact sociale care te invită la chat.

De ce face Meta acest pivot

Meta încearcă să readucă „OG Facebook” înapoi în cotidianul utilizatorilor, dar cu instrumentele care funcționează azi: video scurt, recomandări agresive și interacțiuni rapide în privat. În raportările recente, compania a legat creșterea timpului petrecut în aplicație de îmbunătățirile de ranking pentru video, iar unificarea formatelor sub umbrela Reels simplifică producția pentru creatori și distribuția pentru platformă. Pe scurt, cu cât vezi mai repede ceva nou (și cu ecou social), cu atât rămâi mai mult în aplicație.

Strategia are și precedent: în iunie, Meta a anunțat oficial că toate uploadurile video devin Reels, fără limită de timp, iar fila „Videos” a fost redenumită „Reels”. Schimbarea elimină confuzia dintre „clip” și „reel”, pune totul în același coș algoritmic și favorizează distribuția pe verticală, exact teritoriul unde TikTok a câștigat teren.

Ce înseamnă pentru creatori și pentru feedul tău

Pentru creatori, bariera tehnică scade: un singur flux de publicare, aceleași unelte de editare, același format distribuit în toată aplicația. Faptul că Facebook prioritizează Reels „de azi” poate recompensa postările mai dese, iar bulinele prietenilor pot declanșa conversii în conversații private – un nou tip de „share” cu potențial de viralizare în grupurile de prieteni. Dacă urmărești audiență pe Facebook, devine din ce în ce mai greu să ignori formatul scurt.

Pentru utilizatori, feedul va semăna tot mai mult cu o bandă de clipuri scurte, condimentată cu semnale sociale familiare. Dacă vrei doar postări clasice de la prieteni, noul accent pe recomandări și video s-ar putea să pară invaziv; în schimb, dacă vrei divertisment rapid și conținut proaspăt, algoritmul „mai grăbit” îți va livra exact asta. În plus, Meta a confirmat oficial „friend bubbles” și noile sugestii ca parte a unei runde mai largi de update-uri.

„Facebook ca TikTok” nu e doar slogan

Între bulinele sociale, accentul pe recență și transformarea tuturor clipurilor în Reels, direcția e clară: Facebook devine o aplicație cu reflexe de platformă video scurtă, construită pe recomandări și pe interacțiuni private declanșate din feed. Chiar dacă nu copiază la milimetru, logica de consum dinaplicație este tot mai apropiată de TikTok – fix ceea ce comunică și titlul acestui material. Pentru Meta, miza este să recupereze teren la tinerii care preferă formatul scurt și să reactiveze rețelele de prieteni prin conversatii „dintr-un tap”.

În termeni practici, asta înseamnă pentru tine mai multe Reels noi în fiecare zi, semne clare că prietenii tăi s-au uitat la același clip și invitații constante la chat. Dacă ai ignorat până acum fila Reels, e foarte probabil că, de acum, ea să fie practic „Facebook-ul” tău de zi cu zi.