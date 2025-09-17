Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?

Extinderea unui balcon la parter poate părea o soluție excelentă pentru a câștiga spațiu suplimentar într-un apartament, mai ales într-o zonă urbană unde fiecare metru pătrat contează. Totuși, o astfel de lucrare intră în categoria construcțiilor și nu se poate realiza fără respectarea cadrului legal. În caz contrar, riști amenzi consistente și chiar obligația de a demola construcția. Iată ce trebuie să știi înainte de a începe.

Extinderea balconului la parter

Primul pas pentru extinderea balconului la parter este să te informezi asupra legislației și să înțelegi dacă terenul pe care vrei să extinzi balconul îți aparține sau face parte din domeniul public ori din spațiul comun al blocului. În majoritatea cazurilor, spațiul de lângă bloc este proprietate comună a locatarilor sau teren al primăriei. Prin urmare, extinderea presupune obținerea unor acorduri și autorizații.

Obținerea acordului vecinilor și al asociației de proprietari. Pentru orice modificare la structura sau aspectul exterior al blocului, ai nevoie de acceptul vecinilor direct afectați și de avizul asociației de proprietari. Acest acord se exprimă, de regulă, în cadrul unei adunări generale, iar decizia trebuie consemnată într-un proces-verbal.

Extinderea balconului nu se face „după ureche”. Este obligatoriu să apelezi la un arhitect sau la un proiectant autorizat care să realizeze:

Proiectul tehnic al extinderii, în conformitate cu normele de siguranță;

Memoriul de arhitectură și rezistență;

Planurile și schițele necesare depunerii dosarului la primărie.

Obținerea autorizației de construire

Cu proiectul în mână, trebuie să te adresezi primăriei de care aparține imobilul. Documentația pentru autorizația de construire include:

Cerere tip;

Acte de proprietate asupra apartamentului;

Acordul asociației de proprietari și al vecinilor;

Proiectul tehnic întocmit de arhitect;

Avizele solicitate prin certificatul de urbanism (ex. rețele de utilități, protecția mediului, pompieri).

Autorizația de construire se emite, în general, în 30 zile lucrătoare, iar fără acest document orice lucrare este considerată ilegală.

După obținerea autorizației, extinderea balconului se poate realiza doar de către firme de construcții autorizate. Este important ca lucrarea să respecte proiectul aprobat și să fie monitorizată de un diriginte de șantier. Orice abatere poate atrage sancțiuni și chiar anularea autorizației.

Recepția și intabularea modificării

La final, se face recepția lucrării, în prezența reprezentanților primăriei sau a specialiștilor autorizați. Ulterior, modificarea trebuie înscrisă în cartea funciară, pentru ca apartamentul să figureze cu noua suprafață.

Extinderea balconului la parter este o investiție utilă, dar necesită parcurgerea unor pași clari: acordul vecinilor și al asociației, realizarea unui proiect tehnic, obținerea autorizației de construire și executarea lucrării conform normelor. Procedura poate părea complicată, însă asigură faptul că extinderea este legală, sigură și recunoscută oficial.

Nota redacţiei Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanta juridică. Pentru situaţii concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat.