Ultima ora
Robert Redford, legenda filmului american, a murit la 89 de ani. L-ai văzut în Spy Game, All the President’s Men și The Sting
17 sept. 2025 | 08:50
de Diana Dumitrache

Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?

ACTUALITATE
Extinderea balconului la parter. Cum poţi face să fie legal?
Extinderea unui balcon la parter, cadrul legal (Foto: Profimedia)

Extinderea unui balcon la parter poate părea o soluție excelentă pentru a câștiga spațiu suplimentar într-un apartament, mai ales într-o zonă urbană unde fiecare metru pătrat contează. Totuși, o astfel de lucrare intră în categoria construcțiilor și nu se poate realiza fără respectarea cadrului legal. În caz contrar, riști amenzi consistente și chiar obligația de a demola construcția. Iată ce trebuie să știi înainte de a începe.

Extinderea balconului la parter

Primul pas pentru extinderea balconului la parter este să te informezi asupra legislației și să înțelegi dacă terenul pe care vrei să extinzi balconul îți aparține sau face parte din domeniul public ori din spațiul comun al blocului. În majoritatea cazurilor, spațiul de lângă bloc este proprietate comună a locatarilor sau teren al primăriei. Prin urmare, extinderea presupune obținerea unor acorduri și autorizații.

Obținerea acordului vecinilor și al asociației de proprietari. Pentru orice modificare la structura sau aspectul exterior al blocului, ai nevoie de acceptul vecinilor direct afectați și de avizul asociației de proprietari. Acest acord se exprimă, de regulă, în cadrul unei adunări generale, iar decizia trebuie consemnată într-un proces-verbal.

Vezi și:
Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele

Extinderea balconului nu se face „după ureche”. Este obligatoriu să apelezi la un arhitect sau la un proiectant autorizat care să realizeze:

  • Proiectul tehnic al extinderii, în conformitate cu normele de siguranță;
  • Memoriul de arhitectură și rezistență;
  • Planurile și schițele necesare depunerii dosarului la primărie.

Obținerea autorizației de construire

Cu proiectul în mână, trebuie să te adresezi primăriei de care aparține imobilul. Documentația pentru autorizația de construire include:

  • Cerere tip;
  • Acte de proprietate asupra apartamentului;
  • Acordul asociației de proprietari și al vecinilor;
  • Proiectul tehnic întocmit de arhitect;
  • Avizele solicitate prin certificatul de urbanism (ex. rețele de utilități, protecția mediului, pompieri).
  • Autorizația de construire se emite, în general, în 30 zile lucrătoare, iar fără acest document orice lucrare este considerată ilegală.

După obținerea autorizației, extinderea balconului se poate realiza doar de către firme de construcții autorizate. Este important ca lucrarea să respecte proiectul aprobat și să fie monitorizată de un diriginte de șantier. Orice abatere poate atrage sancțiuni și chiar anularea autorizației.

Recepția și intabularea modificării

La final, se face recepția lucrării, în prezența reprezentanților primăriei sau a specialiștilor autorizați. Ulterior, modificarea trebuie înscrisă în cartea funciară, pentru ca apartamentul să figureze cu noua suprafață.

Extinderea balconului la parter este o investiție utilă, dar necesită parcurgerea unor pași clari: acordul vecinilor și al asociației, realizarea unui proiect tehnic, obținerea autorizației de construire și executarea lucrării conform normelor. Procedura poate părea complicată, însă asigură faptul că extinderea este legală, sigură și recunoscută oficial.

Nota redacţiei Playtech – Acest material are caracter informativ, nu substituie consultanta juridică. Pentru situaţii concrete, recomandăm consultarea unui avocat sau consilier juridic specializat.

Când vin primele ninsori în România. Meteorologii anunță că iarna 2025–2026 va fi diferită
Recomandări
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Țara în care datele a 1,5 milioane de persoane au fost publicate în online. Atac cibernetic de amploare, instituții publice și companii, printre victime
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Dobândă semnificativ mai mare decât la bancă pentru economiile investite în titluri de stat Tezaur. Ai timp până la 3 octombrie
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Planta pe care nu ai voie să o rupi toamna, în România. Nici nu ştii că este protejată
Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice
Avertismentul DNSC – Publicarea adresei IP te poate expune la atacuri cibernetice
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
VIDEO: Imagini cu Trump și Epstein pe zidurile Castelului Windsor, în plină vizită oficială în Marea Britanie
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Ce faci dacă șeful ”te hărțuiește” în afara programului sau în concediu. Când contactele de muncă devin abuz
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Toyota recheamă aproape 600.000 de mașini din cauza panourilor digitale defecte
Lampă romană veche de 1.900 de ani descoperită într-un cimitir. Ce înseamnă acest lucru pentru arheologie
Lampă romană veche de 1.900 de ani descoperită într-un cimitir. Ce înseamnă acest lucru pentru arheologie
Revista presei
Adevarul
Tyler Robinson a fost inculpat pentru asasinarea lui Chirlie Kirk. Procurorii au cerut pedeapsa cu moartea. Cum a fost adus tânărul în fața instanței
Playsport.ro
OFICIAL | Neluțu Varga l-a convins și a dat lovitura! Islam Slimani a semnat cu CFR și e gata să debuteze în Gruia
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Irina Fodor, deranjată de comportamentul Andei Adam, la „Asia Express”. Prezentatoarea a intervenit dur: „Echipa nu poate filma!”
Playtech Știri
Lidia Buble, probleme de sănătate. Oboseala şi-a spus cuvântul, ce simptome are artista: „Am tras ca nebuna”
Playtech Știri
Patru zodii scapă de un ciclu dureros și încep o etapă nouă la final de septembrie 2025
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...