Extinderea balconului la parter: ce autorizații sunt necesare și ce riști dacă începi fără ele

Ultima ora
Accidentul de funicular de la Lisabona: Primul raport indică ruperea unui cablu. Totul s-a întâmplat în mai puțin de 50 de secunde
08 sept. 2025 | 15:09
de Badea Violeta

Legislație
Extinderea balconului la parter poate transforma complet locuința, aducând mai mult spațiu util și lumină naturală. Totuși, înainte de a începe lucrările, proprietarii trebuie să parcurgă pași legali importanți, pentru a evita amenzi, conflicte cu vecinii sau chiar demolarea construcției. Iată ce trebuie să știi pentru a face proiectul în siguranță.

Ce trebuie să știi despre extinderea balconului la parter

Balconul de la parter poate părea modest, dar extinderea lui oferă oportunități importante pentru crearea unui spațiu de relaxare sau depozitare. Pentru a construi legal, lucrările trebuie să respecte structura blocului și conturul balconelor de la etajele superioare.

Primul pas este obținerea acordului asociației de proprietari, urmat de acordul vecinilor direcți, pentru a evita conflictele legate de lumină sau siguranță.

Aceste acorduri ar trebui făcute în scris, de preferință în fața unui notar. În plus, este necesar dreptul de folosință asupra terenului din jurul blocului, obținut printr-o cotă indiviză de la Cadastru și Fond Funciar.

Documentația necesară include actul de proprietate, extrasul de Carte Funciară, schița apartamentului, documentația cadastrală actualizată și, dacă locuința este cumpărată prin credit, acordul băncii.

La acestea se adaugă avizele tehnice de la toți furnizorii de utilități și expertiza detaliată a unui specialist autorizat care să confirme siguranța și stabilitatea lucrării.

Ai nevoie de autorizație pentru balcon?

Da, conform Legii 50/1991, orice lucrare care modifică fațada sau structura blocului necesită autorizație de construire. Lipsa acesteia poate duce la amenzi considerabile și chiar la demolarea construcției.

Procesul începe cu obținerea certificatului de urbanism de la primărie, care indică toate documentele și avizele necesare. De regulă, acestea includ avize de la utilități, proiect tehnic realizat de arhitect și inginer structurist, extrasul de carte funciară și acordurile vecinilor.

Costurile pentru autorizație și documentație se ridică între 6.000 și 8.000 de lei, fără a include lucrările propriu-zise. Autorizația este valabilă un an, cu posibilitatea de prelungire.

Pași de urmat și costuri estimate

După obținerea autorizației, este nevoie de o firmă de construcții autorizată și de un diriginte de șantier, care să se asigure că lucrările respectă proiectul și normele legale. Construcția unui balcon la parter durează, în medie, aproximativ o lună.

Costurile variază în funcție de dimensiune și materiale: un metru pătrat construit poate ajunge la 350 de euro, la care se adaugă tâmplăria termoizolantă, aproximativ 600 de euro pentru un balcon mediu. Inclusiv proiectarea, avizele, dirigintele de șantier și cadastrul, suma finală poate fi între 15.000 și 26.000 de lei.

Respectarea pașilor legali și a autorizațiilor nu doar că evită problemele juridice, dar garantează și siguranța și calitatea construcției, transformând extinderea balconului într-un proiect benefic și durabil pentru locuința ta.

Nota redacției: Acest material are caracter informativ și nu substituie consultanța juridică. Pentru situații concrete legate de autorizații, avize și drepturi de proprietate, recomandăm consultarea unui avocat sau a unui specialist în urbanism și construcții.

