Explozie puternică urmată de incendiu în Dej. Zeci de pompieri, mobilizați la intervenție. O persoană, decedată

O seară care părea liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru locuitorii dintr-un cartier al municipiului Dej. O explozie puternică, urmată de un incendiu violent, a distrus complet o casă de pe strada Mihai Viteazu și a dus la pierderea unei vieți. Incidentul a mobilizat de urgență zeci de pompieri, echipaje medicale și forțe de intervenție care s-au luptat mai bine de o oră pentru a controla flăcările și pentru a căuta eventuale victime.

Intervenție de amploare a pompierilor din Dej

Potrivit datelor furnizate de ISU Cluj, explozia s-a produs sâmbătă seara, într-o locuință situată pe strada Mihai Viteazu din Dej. La fața locului au fost trimise trei autospeciale de stingere, containerul multirisc, două ambulanțe SMURD și un echipaj SAJ cu medic, într-o mobilizare complexă menită să limiteze pagubele și să salveze vieți.

Pompierii au confirmat că, în momentul sosirii echipajelor, incendiul se manifesta violent, iar o persoană era dată dispărută, fiind posibil să nu fi reușit să iasă din casă la timp.

„Pompierii din cadrul Detașamentului Dej intervin în aceste momente pe strada Mihai Viteazu din municipiul Dej, acolo unde s-a produs o explozie la o casă de locuit, urmată de incendiu”, a transmis ISU Cluj în primele momente ale operațiunii.

Victima, găsită sub dărâmături

După o misiune contracronometru, echipele de intervenție au reușit să pătrundă în interiorul casei, unde au descoperit sub dărâmături un bărbat care nu prezenta semne vitale.

„În urma misiunii de căutare-salvare, pompierii au găsit sub dărâmături un bărbat care nu prezintă semne vitale. Acesta a fost predat echipajului SAJ”, a precizat Inspectoratul pentru Situații de Urgență Cluj.

Ulterior, autoritățile au confirmat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Căutările au continuat și după descoperirea victimei, pentru a se asigura că nu mai există alte persoane în locuință.

„Din păcate, a fost declarat decesul bărbatului de aproximativ 50 de ani. Nu au fost identificate alte victime sub dărâmături”, au mai transmis reprezentanții ISU.

Locuința, distrusă complet în urma deflagrației

Pagubele provocate de explozie sunt uriașe. Conform evaluărilor preliminare, casa a fost compromisă în totalitate, structura fiind grav afectată de deflagrație și de flăcările care au urmat. Focul a fost localizat și stins după o intervenție de durată, însă din locuință nu a mai rămas nimic intact.

Echipajele ISU au acționat în paralel pentru stingerea incendiului și asigurarea zonei, în timp ce polițiștii au demarat o anchetă pentru a determina cauza exactă a exploziei. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit ce a declanșat deflagrația, urmând ca investigațiile tehnice să ofere răspunsurile necesare.

Ancheta, în desfășurare

Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Conform procedurilor, au fost prelevate probe din zona afectată, iar rezultatele urmează să fie analizate de specialiști pentru a identifica sursa exploziei.

Pompierii clujeni au anunțat că operațiunea s-a încheiat doar după ce zona a fost complet securizată și toate riscurile de reaprindere au fost eliminate. În urma acestui eveniment dramatic, comunitatea din Dej este marcată de pierderea suferită și de dimensiunea distrugerilor.