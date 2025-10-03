Ultima ora
Explozie puternică și incendiu uriaș la una dintre cele mai mari rafinării din SUA
03 oct. 2025
de Daoud Andra

O explozie urmată de un incendiu devastator a avut loc la una dintre cele mai importante rafinării de petrol de pe coasta de Vest a Statelor Unite, situată la aproximativ 20 de kilometri de Los Angeles. Deflagrațiile au fost atât de puternice încât martorii susțin că zgomotul s-a auzit de la mai mulți kilometri distanță, iar cerul nopții a fost brăzdat de flăcări uriașe și nori groși de fum negru.

Explozie urmată de incendiu în SUA

Echipaje de pompieri au intervenit rapid la fața locului, mobilizând resurse considerabile pentru a limita propagarea incendiului. Potrivit informațiilor transmise de compania care administrează rafinăria, toți angajații au fost evacuați și se află în siguranță. Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă autoritățile continuă să monitorizeze situația pentru a preveni eventuale riscuri asupra comunităților din apropiere.

Rafinăria unde s-a produs incidentul este una dintre cele mai mari din Statele Unite, având o suprafață de peste 400 de hectare și o rețea impresionantă de conducte ce se întinde pe aproape 1.800 de kilometri. Capacitatea sa de procesare depășește 275.000 de barili de petrol pe zi, ceea ce o face un punct strategic pentru alimentarea cu combustibil a unei mari părți din California și a regiunilor învecinate.

Imaginile transmise de televiziunile locale arată coloane imense de fum ce se ridicau deasupra instalației, vizibile chiar și de la Los Angeles. În ciuda impactului incendiului, autoritățile nu au emis până acum ordine oficiale de evacuare pentru locuitorii din zona rafinăriei, dar oamenii au fost sfătuiți să evite deplasările în apropiere și să își închidă ferestrele pentru a nu inhala aerul poluat.

Autoritățile au deschis o anchetă

Specialiștii atrag atenția că un astfel de incident poate avea efecte pe termen scurt asupra calității aerului, dar și asupra pieței petroliere, având în vedere dimensiunea și importanța economică a rafinăriei. În trecut, oprirea temporară a unor unități de rafinare din California a dus la scumpiri rapide ale carburanților, dat fiind faptul că statul are deja unele dintre cele mai ridicate prețuri la benzină și motorină din SUA.

Deocamdată, nu se cunosc cauzele exacte ale exploziei, iar compania a anunțat că va colabora cu autoritățile pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Investigațiile se anunță complexe, dată fiind infrastructura extinsă și procesul tehnologic de mare risc din interiorul rafinăriei.

