Explicația din spatele concedierilor masive de la Meta Superintelligence Labs, conform directorului departamentului AI. De ce au fost dați afară oamenii, de fapt?

Meta a anunțat disponibilizarea a 600 de angajați din cadrul Meta Superintelligence Labs (MSL), una dintre cele mai importante structuri dedicate cercetării în domeniul inteligenței artificiale.

Măsura a fost confirmată de un purtător de cuvânt al companiei și explicată de Alexandr Wang, directorul departamentului de AI, într-un mesaj intern trimis miercuri echipei. Despre acest subiect scria Playtech aici.

Potrivit lui Wang, restructurarea are scopul de a face echipa mai eficientă și mai agilă, reducând numărul de niveluri decizionale și permițând fiecărui membru rămas să aibă un impact mai mare.

„Prin reducerea dimensiunii echipei, vom lua decizii mai rapid, iar fiecare angajat va avea o contribuție mai vizibilă și mai semnificativă”, a transmis acesta în memo-ul obținut de Business Insider.

O strategie de eficientizare, nu o retragere din investițiile AI

Disponibilizările au loc în contextul reorganizării ample a structurii AI din Meta, care include divizii precum Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR), infrastructura de AI și unități dedicate dezvoltării de produse.

MSL, înființată în iunie 2025, a fost concepută pentru a susține inițiativa CEO-ului Mark Zuckerberg privind „superinteligența personală”, un concept care vizează crearea de sisteme capabile să depășească performanțele cognitive umane.

În ultimele luni, Meta a investit masiv în această direcție, cheltuind sute de milioane de dolari pentru recrutarea de specialiști de la companii precum OpenAI, Google DeepMind și Apple.

Creșterea rapidă a diviziei a generat însă și tensiuni interne, cauzate de suprapunerea responsabilităților și de priorități schimbătoare. Potrivit surselor, aceste fricțiuni au dus la primele plecări din echipă chiar înaintea valului actual de concedieri.

Meta continuă să angajeze specialiști în AI, în ciuda restructurării

Wang a precizat că, deși decizia de a reduce personalul este dificilă, Meta nu își diminuează investițiile în AI. Din contră, compania va continua să recruteze experți „nativi în AI”, capabili să contribuie la dezvoltarea noilor modele și infrastructuri.

El a menționat și existența unei echipe dedicate de recrutori („tiger team”) care va sprijini angajații afectați să găsească rapid alte posturi în cadrul companiei.

„Această măsură nu indică o scădere a investițiilor noastre”, a mai spus Wang. „Rămânem entuziasmați de modelele pe care le antrenăm, de planurile noastre ambițioase privind puterea de calcul și de produsele aflate în dezvoltare. Sunt încrezător că ne aflăm pe drumul cel bun către superinteligență.”

Restructurarea Meta Superintelligence Labs reflectă direcția strategică promovată de Zuckerberg în ultimii ani, trecerea către „echipe mici și dense în talent”, capabile să inoveze rapid într-un domeniu competitiv.

Deși pierderea a 600 de locuri de muncă marchează un moment dificil pentru companie, Meta pare hotărâtă să-și păstreze poziția de lider în cursa globală pentru inteligența artificială avansată.