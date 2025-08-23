Experţii spun că există un cod pe care hoții îl pun la ușa de la intrare în case pentru a fura. Cercurile trebuie să te pună pe gânduri

Ultima ora
Trump face un pas în spate din negocierile pentru pacea dintre Rusia și Ucraina și așteaptă întâlnirea directă dintre Putin și Zelenski, susțin surse citate de The Guardian
23 aug. 2025 | 19:21
de Badea Violeta

Specialistii avertizeaza ca hotii folosesc un cod pe care il marcheaza pe usa de la intrare pentru a da spargeri. Sursa foto: okdiario.com

Poliția atrage atenția asupra unei metode tot mai des folosite de hoți pentru a-și marca țintele. Înainte de a pătrunde într-o locuință, spărgătorii lasă semne pe uși sau în apropierea caselor. Simbolurile, aparent banale, ascund un adevărat cod care le indică infractorilor ce locuințe sunt mai ușor de spart.

Semne banale, pericole ascunse

În Spania, dar și în alte țări europene, poliția a lansat avertismente cu privire la creșterea numărului de furturi din locuințe în perioada concediilor.

Casele rămase goale devin ținte ideale pentru hoți, care, înainte de a acționa, obișnuiesc să facă o evaluare atentă a zonei. Pentru a comunica între ei, aceștia folosesc un sistem de semne discrete, trasate de obicei pe ușa de la intrare sau în apropierea acesteia. Un simplu cerc, un triunghi sau un romb pot însemna mai mult decât un desen întâmplător.

Experții explică faptul că aceste marcaje sunt un limbaj codificat prin care spărgătorii transmit informații despre gradul de risc, prezența locatarilor sau posibilitatea de a intra rapid în locuință.

Codul secret al hoților

Potrivit poliției, cercurile sunt cele mai utilizate simboluri. Un singur cerc arată că zona este păzită de poliție, în timp ce trei cercuri consecutive semnalează că locuința poate fi spartă ușor, relatează okdiario.com.

Un cerc cu un ”X” în interior avertizează că locuitorii se întorc devreme, ceea ce obligă hoții să acționeze rapid. Mai periculos este simbolul cu un număr în interior, de regulă 7 sau 8 – acesta arată că imobilul rămâne gol în lunile de vară. Alte semne sunt la fel de îngrijorătoare.

Un dreptunghi cu bare verticale poate indica prezența unui câine, în timp ce un triunghi orientat spre dreapta arată că locuința este vulnerabilă în timpul zilei. De asemenea, un romb ar putea semnala că proprietatea este nelocuită sau folosită doar ocazional, devenind astfel o țintă ideală.

Poliția recomandă vigilență maximă

Specialiștii subliniază că aceste marcaje nu trebuie ignorate.

”Semnele spărgătorilor care jefuiesc case sunt o serie de urme și alte elemente care corespund unui sistem de comunicare între infractori pentru a anunța dacă o casă este locuită sau nu, dacă este ușor de jefuit, dacă adăpostește obiecte de valoare etc. De obicei, spărgătorii nu acționează pripit, ci după un studiu atent al zonei și al obiceiurilor locatarilor”, au explicat experții.

Poliția le recomandă cetățenilor să verifice periodic ușile și zidurile exterioare ale locuințelor și să șteargă orice semn suspect. În plus, este important să anunțe imediat autoritățile dacă observă asemenea simboluri. Vigilența, alături de sisteme de securitate eficiente și colaborarea cu vecinii, pot preveni un furt sau chiar ocuparea ilegală a locuinței.

