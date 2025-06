Expedition 33 nu mai este cel mai bine cotat joc al anului 2025. Ce joc l-a detronat

Lupta pentru titlul de cel mai apreciat joc al anului 2025 s-a încheiat recent cu o surpriză: jocul Clair Obscur: Expedition 33 a fost detronat de actualizările pentru Switch 2 ale unor titluri legendare precum The Legend of Zelda: Breath of the Wild și Tears of the Kingdom. Aceste upgrade-uri au adus un suflu nou pentru fanii consolei Nintendo, schimbând topurile de pe site-ul Metacritic și marcând o evoluție importantă în lumea gamingului.

Clair Obscur: Expedition 33 a dominat până acum site-ul agregator de recenzii Metacritic, cu un scor impresionant de 93, bazat pe peste 80 de recenzii ale criticilor. Acest joc a fost lăudat pentru complexitatea gameplay-ului și povestea sa captivantă, dar și pentru calitatea graficii și a designului de nivel. Cu toate acestea, odată cu lansarea consolei Nintendo Switch 2, situația s-a schimbat.

Noua versiune actualizată a Tears of the Kingdom a urcat direct pe primul loc, cu un scor de 95, în timp ce Breath of the Wild a egalat scorul lui Expedition 33, tot 93. Este important de menționat că aceste upgrade-uri au fost evaluate de un număr mult mai mic de critici — 9 pentru Tears of the Kingdom și 11 pentru Breath of the Wild — comparativ cu cele peste 80 pentru Expedition 33. Cu toate acestea, impactul acestor update-uri a fost suficient de puternic pentru a răsturna clasamentul.

Ce aduc upgrade-urile Switch 2 pentru Zelda

Actualizările pentru Switch 2 au transformat cele două titluri legendare din seria Zelda prin mai multe îmbunătățiri tehnice și funcționale. Fanii pot acum să se bucure de o rezoluție superioară, un frame rate îmbunătățit și suport HDR, toate acestea oferind o experiență vizuală mult mai captivantă și detaliată.

În plus, update-urile au introdus și funcționalitatea „Zelda Notes”, o caracteristică nouă extrem de utilă pentru jucători, care permite partajarea obiectelor și urmărirea locațiilor de Korok Seeds și Shrine-uri. Aceasta face explorarea lumii largi a jocului mult mai accesibilă și interactivă, ajutând jucătorii să navigheze mai eficient în universul vast al jocului.

Aceste schimbări nu doar că aduc o valoare adăugată pentru fanii vechi, dar atrag și un nou public, nerăbdător să experimenteze jocurile legendare într-o formă mai rafinată și modernizată.

Alte jocuri cu upgrade-uri pentru Switch 2

Nintendo nu s-a oprit doar la seria Zelda în a oferi upgrade-uri pentru Switch 2. Alte titluri importante au beneficiat de actualizări menite să optimizeze performanțele și să îmbunătățească experiența utilizatorilor pe noua consolă. Printre acestea se numără No Man’s Sky, un joc celebru pentru explorarea spațiului infinit, care primește acum o versiune optimizată cu grafică îmbunătățită și stabilitate crescută.

De asemenea, Metroid Prime 4: Beyond a fost actualizat pentru a profita la maximum de puterea hardware a Switch 2, oferind un gameplay mai fluid și o grafică mai detaliată. Nu în ultimul rând, Pokemon Legends: Z-A a primit la rândul său o actualizare care promite o experiență mult mai bună pentru fanii francizei.

Toate aceste upgrade-uri marchează o tendință importantă în industria jocurilor video, unde companiile investesc în actualizări semnificative pentru titlurile existente, prelungind viața jocurilor și valorificând potențialul noilor console.

Cu aceste schimbări, anul 2025 a demonstrat că și jocurile clasice pot reveni în forță, iar noile tehnologii pot transforma experiențele de joc. Clair Obscur: Expedition 33 rămâne un titlu de referință, dar nu mai este campionul incontestabil, iar fanii Nintendo au acum motive întemeiate să se bucure de ultimele evoluții ale unor francize legendare. Dacă ești pasionat de gaming, merită să urmărești evoluția acestor titluri și să testezi upgrade-urile Switch 2 care aduc o nouă dimensiune jocurilor tale favorite.