Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas

Microsoft Excel aduce o noutate care promite să facă munca cu foi de calcul mult mai accesibilă: funcția „Explain Formula”.

Aceasta utilizează inteligența artificială pentru a oferi o explicație detaliată, pas cu pas, a modului în care o formulă funcționează, direct în foaia de calcul.

Excel devine mai ușor de folosit

Prin această abordare, utilizatorii nu mai sunt nevoiți să consulte documentația externă sau să caute informații online atunci când întâlnesc formule complexe sau necunoscute.

Funcția se bazează pe tehnologia Copilot de la Microsoft, care interpretează formula în contextul datelor din celula selectată și din intervalul de date implicat.

Practic, utilizatorul vede explicat exact ce calculează formula, folosind datele reale din foaia de calcul, și nu doar o descriere generică a funcției.

Aceasta oferă, concret, un mod intuitiv de a înțelege formule complexe, de la funcții de concatenare până la formule care combină mai multe funcții într-un calcul avansat.

Pentru a accesa explicația, utilizatorul trebuie doar să facă clic dreapta pe celula care conține formula și să selecteze opțiunea „Explain this formula”.

Un pop-up va afișa analiza formulei și va detalia pașii prin care aceasta ajunge la rezultat. Dacă panoul principal Copilot este deja deschis, explicația se va integra în acel panou, asigurând o experiență uniformă și coerentă pentru utilizator.

Poți vorbi direct cu inteligența artificială

În plus, cei care doresc o analiză mai aprofundată sau doresc să pună întrebări suplimentare pot folosi opțiunea „Chat with Copilot”, care deschide un dialog extins în panoul lateral.

Deși funcția „Explain Formula” nu este complet nouă, anterior utilizatorii puteau cere explicații prin panoul lateral Copilot, integrarea sa directă prin clic dreapta simplifică semnificativ accesul.

Acest lucru elimină nevoia de a deschide manual panoul și de a tasta cererea, făcând procesul mult mai rapid și mai intuitiv, mai ales pentru cei care folosesc funcția ocazional.

Microsoft a anunțat că „Explain Formula” se va implementa treptat pentru toți utilizatorii, astfel încât este recomandat să urmăriți actualizările Excel.

Funcția aduce un avantaj major pentru profesioniști, studenți sau oricine lucrează frecvent cu formule complexe, ajutând la înțelegerea și corectarea erorilor mai rapid și mai eficient.

Prin această funcție, Excel se apropie tot mai mult de ideea unui asistent inteligent integrat în aplicație, capabil să transforme experiența utilizatorului prin explicații contextualizate și accesibile.