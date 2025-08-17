Ultima ora
România, împărțită între caniculă și furtuni puternice. ANM a emis mai multe alerte meteo, care sunt zonele vizate
17 aug. 2025 | 08:39
de Iulia Kelt

Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas

TEHNOLOGIE
Excel introduce „Explain Formula”, un instrument AI care descompune formulele pas cu pas
Excel introduce Explain Formula / Foto: Microsoft

Microsoft Excel aduce o noutate care promite să facă munca cu foi de calcul mult mai accesibilă: funcția „Explain Formula”.

Aceasta utilizează inteligența artificială pentru a oferi o explicație detaliată, pas cu pas, a modului în care o formulă funcționează, direct în foaia de calcul.

Excel devine mai ușor de folosit

Prin această abordare, utilizatorii nu mai sunt nevoiți să consulte documentația externă sau să caute informații online atunci când întâlnesc formule complexe sau necunoscute.

Vezi și:
Următorul Windows nu te mai lasă să scapi de inteligență artificială. Microsoft vrea să fii dependent de AI
Windows 11 primește versiuni rapide ale aplicațiilor Microsoft 365

Funcția se bazează pe tehnologia Copilot de la Microsoft, care interpretează formula în contextul datelor din celula selectată și din intervalul de date implicat.

Practic, utilizatorul vede explicat exact ce calculează formula, folosind datele reale din foaia de calcul, și nu doar o descriere generică a funcției.

Aceasta oferă, concret, un mod intuitiv de a înțelege formule complexe, de la funcții de concatenare până la formule care combină mai multe funcții într-un calcul avansat.

Pentru a accesa explicația, utilizatorul trebuie doar să facă clic dreapta pe celula care conține formula și să selecteze opțiunea „Explain this formula”.

Un pop-up va afișa analiza formulei și va detalia pașii prin care aceasta ajunge la rezultat. Dacă panoul principal Copilot este deja deschis, explicația se va integra în acel panou, asigurând o experiență uniformă și coerentă pentru utilizator.

Poți vorbi direct cu inteligența artificială

În plus, cei care doresc o analiză mai aprofundată sau doresc să pună întrebări suplimentare pot folosi opțiunea „Chat with Copilot”, care deschide un dialog extins în panoul lateral.

Deși funcția „Explain Formula” nu este complet nouă, anterior utilizatorii puteau cere explicații prin panoul lateral Copilot, integrarea sa directă prin clic dreapta simplifică semnificativ accesul.

Acest lucru elimină nevoia de a deschide manual panoul și de a tasta cererea, făcând procesul mult mai rapid și mai intuitiv, mai ales pentru cei care folosesc funcția ocazional.

Microsoft a anunțat că „Explain Formula” se va implementa treptat pentru toți utilizatorii, astfel încât este recomandat să urmăriți actualizările Excel.

Funcția aduce un avantaj major pentru profesioniști, studenți sau oricine lucrează frecvent cu formule complexe, ajutând la înțelegerea și corectarea erorilor mai rapid și mai eficient.

Prin această funcție, Excel se apropie tot mai mult de ideea unui asistent inteligent integrat în aplicație, capabil să transforme experiența utilizatorului prin explicații contextualizate și accesibile.

Coduri galbene şi portocalii de caniculă în weekendul cu Sfânta Maria. Temperaturile cresc alarmant în următoarele ore
Recomandări
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Filmul Fear Street: Prom Queen readuce groaza în liceu și întărește poziția genului horror pe Netflix
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Dacia Duster, în top 3 mașini ieftine. Clasamentul care îți arată că gigantul de la Mioveni a dat lovitura acolo unde contează
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
Legenda polițiștilor falși din Bulgaria i-a speriat pe români. Ce spun cei care au mers în această vară spre Grecia
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
A fost descoperită o metodă ingenioasă de a folosi floarea-soarelui: pâine mai nutritivă dintr-un reziduu extrem de ieftin
Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute
Nou început pentru familia regală. Kate Middleton și Prințul William au decis să se mute
Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă
Cum să folosești internetul în timpul unei pene de curent: soluții practice pentru acasă
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Prioritate la colț de stradă fără marcaje: ce spune Codul Rutier 2025 și cine are dreptul de trecere. Regula pe care mulți o ignoră
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Rusia și-a construit o economie paralelă pe criptomonede pentru a ocoli sancțiunile
Revista presei
Adevarul
Reacție dură după decizia ca soldații americani să-i pună covorul roșu lui Putin: „Cel care a luat-o trebuie să suporte consecințele”
Playsport.ro
Dan Petrescu și-a aflat suspendarea după scandalul de la meciul cu Universitatea Craiova. Câte etape va sta departe de banca tehnică
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Playtech Știri
Horoscop duminică, 17 august 2025. Surprize pentru unele zodii, tensiuni și decizii importante pentru altele
Playtech Știri
Una dintre cele mai frumoase femei din lume a fost părăsită pentru că „nu gătea, nu făcea curățenie”. Mărturisirea făcută de fostul soț al lui Halle Berry a stârnit un val de critici
Playtech Știri
De ce s-a despărțit Marcela Fota de iubitul cu 22 de ani mai tânăr. Abia acum a putut să spună tot adevărul: „Am știut de la început”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou