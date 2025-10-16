Europa gata de război cu Rusia până în 2030

Uniunea Europeană pregătește o foaie de parcurs militară care fixează anul 2030 drept termen pentru atingerea unei posturi de apărare capabile să descurajeze credibil Rusia și să răspundă oricărei agresiuni. Planul, pregătit de Comisia Europeană și discutat cu miniștrii apărării, urmează să ajungă la șefii de stat și de guvern, marcând o extindere a rolului UE în domeniul apărării, pe fondul războiului declanșat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei.

Documentul propune accelerarea cooperării între capitale, care în prezent își cheltuiesc masiv bugetele de apărare în mod separat, cu fragmentare și costuri sporite. Ținta Comisiei este ca până la finele lui 2027 cel puțin 40% din achiziții să fie realizate în comun, iar până în 2028 cel puțin 55% dintre cumpărări să provină din companii din UE și Ucraina, procent ce ar urca la minimum 60% în 2030, notează Politico.

Priorități de capabilități și proiecte emblematice

Planul inventariază nouă zone critice unde trebuie acoperite goluri de capabilitate: apărare aeriană și antirachetă, „enablers” (sprijin operațional), mobilitate militară, sisteme de artilerie, AI și cibernetic, rachete și muniții, drone și anti-drone, luptă terestră și domeniul maritim. Ucraina este văzută ca parte a ecuației, fiind sprijinită să devină un „arici de oțel” capabil să descurajeze agresiunea rusă.

Trei proiecte majore primesc termene clare: Eastern Flank Watch, care integrează apărarea terestră cu cea aeriană și cu sisteme anti-dronă (inclusiv „European Drone Wall” propus recent), European Air Shield pentru o apărare aeriană stratificată la nivel continental și Defence Space Shield pentru protejarea activelor spațiale ale UE. Comisia vizează aprobarea politică a acestor proiecte până la finalul anului, lansarea tuturor inițiativelor prioritare în prima jumătate a lui 2026 și contracte/finanțări aliniate pentru „golurile urgente” până la finele lui 2028.

Banii, suveranitatea și relația cu NATO

Executivul european estimează mobilizarea a până la 800 de miliarde de euro pentru apărare, cumulând facilități precum SAFE (împrumuturi pentru armament), Programul european pentru industria de apărare, Fondul european de apărare și viitorul buget multianual al UE din 2027. În paralel, Bruxelles-ul vrea să cartografieze creșterea de capacitate a industriei și riscurile din lanțurile de aprovizionare.

Planul subliniază că statele membre rămân suverane în materie de apărare și insistă pe coordonarea strânsă cu NATO, pentru a evita dublările și fricțiunile. Unele capitale au formulat rezerve: de la cerința Germaniei ca obiectivul central să fie îndeplinirea țintelor naționale și internaționale, la accentul Suediei pe indicatori concreți de rezultat, nu pe folosirea obligatorie a anumitor instrumente. În același timp, documentul recunoaște și amenințările din alte regiuni, de la Orientul Mijlociu la Africa, într-o lume mai periculoasă în care UE vrea să fie „pregătită pentru câmpurile de luptă de mâine”.