Ultima ora
Mărturia unui român care a asistat la prăbuşirea turnului din Roma. „Mi-am dat seama că urmează ceva grav”. Clădirea era închisă din 2007
04 nov. 2025 | 09:58
de Iulia Kelt

Europa accelerează protejarea rețelelor electrice împotriva atacurilor cibernetice: Ucraina testează prima platformă open source de securitate

TEHNOLOGIE
Europa accelerează protejarea rețelelor electrice împotriva atacurilor cibernetice: Ucraina testează prima platformă open source de securitate
Europa accelerează protejarea rețelelor electrice împotriva atacurilor cibernetice / Foto: The Official Microsoft Blog

În aprilie, un amplu blackout a afectat Spania, Portugalia și sudul Franței, lăsând zeci de milioane de oameni fără electricitate timp de ore întregi.

Deși incidentul nu a fost cauzat de un atac informatic, ci de o serie de defecțiuni tehnice succesive, el a arătat cât de vulnerabile sunt rețelele electrice europene la perturbări majore, scrie The Register.

Specialiștii avertizează că un singur incident într-o țară poate genera efecte în lanț asupra altor state interconectate energetic.

Vezi și:
Atacuri cibernetice în lanț: Hackerii folosesc, mai nou, software de monitorizare la distanță pentru a fura mărfuri din transporturi
Vești bune pentru tinerii români, călătorii gratuite cu trenul în Europa. A început o nouă rundă DiscoverEU, cum te înscrii la 18 ani

Într-un context în care atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice sunt în creștere, Uniunea Europeană încearcă să-și consolideze capacitatea de răspuns și să reducă riscurile de sabotaj digital.

Ucraina, prima țară care va testa platforma SOARCA

Pentru a răspunde acestor provocări, cercetătorii de la TNO (Organizația Olandeză pentru Cercetare Științifică Aplicată) și Universitatea Tehnică din Delft dezvoltă cadrul eFort, menit să crească reziliența rețelelor electrice europene.

Componenta sa centrală, SOARCA, este prima platformă open source de tip SOAR (Security Orchestration, Automation and Response) dedicată centralelor electrice și substațiilor.

Sistemul va permite detectarea rapidă a incidentelor și izolarea acestora înainte ca atacatorii să poată accesa alte zone ale rețelei.

Spre deosebire de soluțiile existente, care sunt limitate la mediile IT, SOARCA integrează toate nivelurile unei centrale: substațiile, sala de control, infrastructura de întreprindere, cloud-ul și centrul de operațiuni de securitate (SOC).

Ucraina, stat aflat în prima linie a războiului cibernetic, va fi prima țară care va testa platforma, simulând incidente pe o versiune digitală a propriei rețele naționale.

Obiectivul este ca operatorii să poată identifica rapid anomaliile, de la un dispozitiv compromis până la un atac fizic asupra unei substații, și să reacționeze coordonat între echipele tehnice și cele de securitate.

Rețele învechite: Vorbim despre lipsa unui limbaj comun de răspuns

Multe centrale europene funcționează încă pe echipamente și sisteme de operare vechi, unele datând din anii ’80 sau ’90.

Aceste infrastructuri includ programe depășite precum Windows XP, NT4 sau software industrial întrerupt de producători, care nu beneficiază de actualizări de securitate.

În unele zone rurale se folosesc încă conexiuni dial-up, iar protocoalele de comunicare, precum DNP3, nu dispun de criptare sau autentificare.

Experții avertizează că, în absența unui standard comun de reacție la incidente, operatorii de rețea din Europa răspund fragmentat la amenințări. O defecțiune într-o zonă poate afecta alte state, iar lipsa unui cadru unitar îngreunează cooperarea în momente critice.

Organizații precum Claroty recomandă ca Uniunea Europeană să introducă reglementări mai stricte și să stabilească un „limbaj comun” pentru gestionarea incidentelor, care să includă procese standardizate și canale de comunicare între operatori.

Implementarea unor platforme precum SOARCA, combinată cu reglementări precum viitorul Network Code on Cybersecurity (NCCS), ar putea reprezenta un pas major către o infrastructură energetică mai sigură și mai transparentă.

Ploi și temperaturi neobișnuite în noiembrie. Meteorologii au emis prognoza pentru următoarele patru săptămâni
Recomandări
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Bani pentru mamele românce care locuiesc în Germania. Ce sumă primesc în plus la pensie?
Noul Renault Clio 6, disponibil în România: prețuri, versiuni și tehnologii de ultimă generație
Noul Renault Clio 6, disponibil în România: prețuri, versiuni și tehnologii de ultimă generație
Tramvai și autobuz STB implicate într-un accident în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital
Tramvai și autobuz STB implicate într-un accident în Drumul Taberei. 7 persoane au fost transportate la spital
Evenimentul care aduce la București liderii mondiali ai tehnologiei și peste 2.500 de profesioniști din IT
Evenimentul care aduce la București liderii mondiali ai tehnologiei și peste 2.500 de profesioniști din IT
Cum funcționează fondurile de investiții în România, cât de mari sunt câștigurile în raport cu inflația. Cum se calculează riscurile
Cum funcționează fondurile de investiții în România, cât de mari sunt câștigurile în raport cu inflația. Cum se calculează riscurile
Când intră pensiile pe card, în noiembrie? Data la care ajung poștaşii
Când intră pensiile pe card, în noiembrie? Data la care ajung poștaşii
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului român de la Roma. Reacția Ministerului de Externe UPDATE
Nicuşor Dan, mesaj de condoleanţe după moartea muncitorului român de la Roma. Reacția Ministerului de Externe UPDATE
O nouă fabrică se deschide în România, o investiție de 500 de milioane de euro. Investiția va veni cu angajări masive în domeniul apărării
O nouă fabrică se deschide în România, o investiție de 500 de milioane de euro. Investiția va veni cu angajări masive în domeniul apărării
Revista presei
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Playsport.ro
Transferuri din Portugalia la FCSB! Gigi Becali: „Sunt doi”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Amalia Bellantoni face acuzaţii grave. Ce ar fi păţit cei doi băieţi ai vedetei când au intrat mascaţii peste ei, în casă? „Era 6 dimineaţa”
Playtech Știri
Vinuri garantate de experți, acum cu până la 47% reducere de Black Friday, pe Unvinpezi.ro
Playtech Știri
Avocatul Amaliei Bellantoni, dezvăluiri despre scandalul în care a fost implicată vedeta. ”Este al 11-lea proces. Nu există niciun furt”
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...