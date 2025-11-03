Ucraina „gamifică” războiul cu drone. Soldații primesc puncte pentru rușii eliminați și își cumpără arme dintr-un magazin online

Armata ucraineană merge mai departe decât orice alt stat în folosirea tehnologiei și a logicii din jocurile video pe front. Un sistem numit „Army of Drones Bonus System” a devenit „viral” în rândul unităților ucrainene, potrivit declarațiilor vicepremierului Mihailo Fedorov pentru publicația britanică The Guardian. Ideea este simplă și, în același timp, tulburătoare: fiecare lovitură reușită cu drona asupra unui obiectiv rusesc aduce puncte, iar aceste puncte pot fi preschimbate într-un fel de „Amazon al războiului”, o platformă online numită Brave1, de unde militarii pot achiziționa alte drone, vehicule autonome sau echipamente de război. Este o continuare a fenomenului despre care am scris deja aici, în materialul nostru anterior despre gamificarea războiului în care Ucraina transformă frontul într-un joc video cu puncte pentru fiecare inamic eliminat, doar că acum sistemul s-a extins și a devenit mai sofisticat.

Dronele aduc puncte, punctele aduc arme

Potrivit oficialilor de la Kiev, doar în luna septembrie, unitățile care participă la acest program au raportat că au ucis sau rănit 18.000 de soldați ruși, iar numărul unităților de drone care concurează a crescut de la 95 în august la 400 în septembrie. Explicația: sistemul de recompense a fost făcut mai atractiv. De exemplu, recompensa pentru eliminarea infanteriei ruse a fost dublată de la 6 la 12 puncte, ceea ce arată că Ucraina răspunde astfel tacticii Rusiei de a trimite valuri mari de soldați pe front.

Militarii adună puncte și le pot folosi în magazinul online Brave1, unde există peste 100 de tipuri de echipamente: drone, sisteme de război electronic, vehicule autonome. Platforma are chiar și un clasament, unde apar unități cu nume de „gaming militar”, precum Achilles sau Phoenix. Logica e una auto-întreținută, așa cum a spus Fedorov: „cu cât elimini mai mulți inamici, cu atât primești mai multe drone ca să elimini și mai mulți inamici”. Practic, războiul este împins într-un cerc de eficiență algoritmică.

Sistemul a devenit atât de popular încât este extins acum și la artilerie, recunoaștere și logistică. Unitatea care detectează o țintă primește puncte. Unitatea care lovește ținta primește puncte. Chiar și echipele care livrează provizii cu vehicule autonome, în loc să riște vieți omenești, primesc puncte. Ucraina introduce și ceea ce soldații numesc „Uber targeting”: operatorul marchează ținta pe hartă, iar o dronă a altei unități execută lovitura, exact ca la aplicațiile de ride-sharing.

Război făcut cu joystick-ul, dar fără emoții

Interesant este că ucrainenii nu se feresc să recunoască dimensiunea rece a acestui sistem. Punctajele – de la 12 puncte pentru un soldat rus eliminat până la 25 de puncte pentru un operator de drone și 120 de puncte pentru capturarea unui prizonier – sunt aprobate de guvern. Fedorov spune că, după patru ani de război neîntrerupt, calculul a devenit „aproape lipsit de emoții”: dacă nu oprești inamicul, el îți va ucide militarii, apoi va ajunge la civili. Punctele sunt, așadar, o formă de a prioritiza eficiența.

Comandanții de drone intervievați de The Guardian au insistat că nu e vorba de „distracție” și că, deși există o competiție internă între echipe, atunci când rușii lansează o ofensivă toate unitățile cooperează și nu mai contează scorul. Cu toate acestea, realitatea e clară: punctele adună date, iar datele îi ajută pe ucraineni să înțeleagă „matematica războiului” – ce tip de dronă e mai eficient, la ce distanță, împotriva cărei ținte.

Pe de altă parte, experți occidentali, precum cei de la Royal United Services Institute, avertizează că această dependență tot mai mare de drone și de sistemele lor de recompensare nu trebuie copiată orbește de NATO, pentru că Rusia își întărește constant apărarea anti-dronă. Mai mult, ucrainenii spun că au indicii că și Rusia încearcă să-și creeze un sistem similar, bazat pe gamificare, tocmai pentru că vede cât de bine funcționează la Kiev.