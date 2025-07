Eugenia Șerban, noi dezvăluiri despre lupta cu dependențele fiului său: „Rușinea te bagă în mormânt”

Eugenia Șerban și-a deschis sufletul și a vorbit despre relația actuală dintre ea și fiul său. A avut un ordin de restricție împotriva lui Lorans, însă l-a încălcat pentru a-i oferi ajutorul de care acesta are nevoie.

Eugenia Șerban a devenit mamă înainte de a împlini 24 de ani. L-a dorit mult pe Lorans și au avut o relație foarte apropiată. În 2024, însă, a fost nevoită să recunoască faptul că trece printr-o situație dramatică.

Încă de când era minor, Lorans s-a luptat cu dependența de droguri. După un episod grav, în care a cerut ajutorul autorităților, povestea s-a aflat, iar dintr-o datorie față de ceilalți părinți, Eugenia a vorbit despre ceea ce se petrece.

Actrița consideră că este nevoie ca dependenții să fie ajutați să renunțe la viciile care le pun viața în pericol, dar și să se reintegreze în societate. Centrele specializate, spune ea, sunt esențiale.

Eugenia Șerban a trecut prin multe greutăți în viață. Ea a fost diagnosticată cu cancer și a fost la un pas de moarte. Totuși, dependența fiului său a fost una dintre cele mai grele lovituri. Iar faptul că a fost învinovățită pentru drumul ales de Lorans nu a ajutat-o.

Totul a funcționat până când Lorans a căzut în patima așa-numitelor „legale”. Acela a fost momentul când, spune Eugenia, fiul său și-a schimbat drastic comportamentul. Față de ea, dar și față de el însuși.

„A devenit nefuncțional. Mi-aș dori ca mulți părinți să aibă curajul să vorbească. Să nu mai trăiască cu rușinea. Că rușinea te bagă în mormânt. Rușinea nu-ți salvează copilul.

(…) Eu am noroc că Lorans nu este și nu a fost niciodată agresiv. El a fost agresiv doar verbal cu mine. Și, eventual, a mai distrus câte ceva în casă când era plin de nervi. Dar sunt alții care devin agresivi fizic. Sunt cazuri în care și-au ucis părinții.

Mi-e frică în fiecare zi pentru viața lui. Motiv pentru care am întrerupt acel ordin de protecție împotriva lui pe care mi l-a dat judecătoria direct pe un an. Eu l-am încălcat. Am zis că poate așa învață ceva. Nu a învățat. Dar acum e mult mai bine. A învățat că trebuie să se interneze. A intrat într-un program, merge la psiholog. Am făcut niște pași, dar sunt înceți și grei”, a completat actrița.