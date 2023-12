Motivul pentru care actrița Eugenia Șerban nu a mai apărut pe micile ecrane: ‘Aștept oferte’ EXCLUSIV

Eugenia Șerban este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate actrițe din România. Este cunoscută atât pentru activitatea ei ca actriță de teatru cât și cea de televiziune. În exclusivitate pentru Playtech Știri, Eugenia Șerban ne-a spus motivul pentru care nu a mai apărut pe micile ecrane.

Frumoasa actriță avea să fie cunoscută publicului românesc, odată ărin producțiile teatrale,d ar mai ales pentru că a jucat în seriale de televiziune de succes, precum „Inimă de țigan”, „Regina”, „Trasnitii” sau „Iubire și secrete”.

Am fost obișnuiți să o vedem în cât mai multe seriale și telenovele românești, însă de mai mult timp, actrița s-a retras din proiectele TV.

Dar după o perioadă extrem de fructuoasă, din punct de vedere profesional, actrița avea să dispară de pe micile ecrane și de pe scenele teatrelor bucureștene, dar, actrița ne-a spus, în exclusivitate pentru Playtech Știri, motivul pentru care nu a mai apărut pe micile ecrane.

Actrița traversează din nou o perioadă grea! Viața a pus-o la încercare de multe ori, însă s-a dovedit a fi o femeie puternică și plină de ambiție. În anul 2014, după ce a renunțat la implanturile mamare care i-au provocat necroza sânilor datorită unui malpraxis, Eugenia Șerban risca să-și piardă viața dacă nu alegea extirparea ambilor sâni, aparent singura soluție salvatoare.

Apoi, în anul 2019, Eugenia Șerban a primit o veste dură din partea medicilor! În urma unui control de rutină, a aflat că are câteva probleme ginecologice. După investigații medicale detaliate, s-a confirmat că are cancer.

La scurt timp, medicul i-a mai dat o veste îngrozitoare: avea cancer și la sân. Dorința de a trăi, i-a dat Eugeniei Șerban curajul și ambiția de a lupta, reușind să învingă ambele forme de cancer. După această perioadă traumatizantă, acum, actrița se luptă din nou cu un episod greu de gestionat. Vedeta a obținut în instanță un ordin de protecție împotriva fiului său, Lorans, în vârstă de 30 de ani.

Motivul? Tânărul ar fi fost agresiv cu ea și i-ar fi vândut din casă bijuterii și alte bunuri de valoare. Acum un an, tânărul a fost cercetat de DIICOT pentru deținere de droguri. Judecătorii au dispus ca, timp de un an, Lorans să păstreze o distanță de minimum 300 de metri față de mama sa și de locuința acesteia.

În urmă cu doar câteva zile, a avut loc avanpremiera filmului “Omul fără linia vieții”. Eugenia este una dintre actrițele cunoscute care face parte din noul proiect cinematografic, având rolul unei prezentatoare.

Până în anul 2018, Eugenia Șerban făcea parte din distribuția mai multor seriale și telenovele românești, de exemplu: „Inimă de țigan”, „Regina”, „Trăsniții” sau „Iubire și secrete”, însă de mai multă vreme actrița nu a mai apărut deloc în proiecte TV. În exclusivitate pentru Playtech Știri, ne-a spus motivul pentru care nu o mai vedem pe micile ecrane.

“Nu am mai apărut pe micile ecrane pentru că m-am axat pe teatru. Nu am mai primit oferte pentru proiecte pe TV. Astept oferte si proiecte!”, ne-a spus actrița, în exclusivitate pentu Playtech Știri.

Actrița în vârstă de 54 de ani este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din showbiz. Ce-i drept, pune un accent deosebit pe aspectul său fizic. Pentru Eugenia Șerban, timpul parcă stă în loc, căci este neschimbată, sau mai bine zis, pare că întinerește.

Cum reușește? Actrița ne-a dezvăluit secretul în exclusivitate pentru Playtech Știri:

“Nu am acid în buze. Pe mine mă ajută natura! Într-adevar, am botox, în rest, nu am nimic! De exemplu, dacă merg la un eveniment, durează să mă pregătesc doar 30 de minute.”, ne-a mai spus Eugenia Șerban.