Connect-R, dezvăluiri tulburătoare despre viața sa: ‘Banii, cocaina și femeile, la ordinea zilei?’

Connect-R este unul dintre marii artiști ai României, care și-a construit o carieră muzicală impresionantă. Cunoscut ca fiind un om extrem de sincer, cântărețul și-a deschis recent sufletul în fața publicului și a vorbit deschis despre viciile sale. Cum a reușit să scape de ele.

Connect-R a intrat și el în rândul celor care au decis să scrie o carte de viața lor. Sâmbătă, 27 mai, artistul a avut lansarea autobiografiei, intitulată „Din livada cu nuci”, în cadrul târgului de carte de la Romexpo.

Cântărețul și-a expus pe hârtie viața, povestind foarte multe amănunte neștiute de mulți din perioada în care pornise pe căi greșite. Acesta a relatat cum a început să consume substanțe interzise, să meargă la femei, dar și cum a reușit să iasă din acest cerc.

„Am început să consum droguri, timp de patru ani, din 2009. Începusem să dau de bani, cocaină, femei… Astea erau la ordinea zilei. Practic, începusem să mă autodistrug, zilnic consumam.

Slavă Domnului că m-am oprit la timp! Apartenența la grupul select al celor care fac bani din muzică mi-a transmis: „Haide, fă-o și tu!”. Consumul a dus la degradarea mea. Nu mai eram foarte atent… În 2012 când am scos „Vara nu dorm”, m-am simțit iarăși important. Iar felul meu de arata că mă simt important, în acel an, era cam așa: „Hai, c****** pe masă! Consumăm cele mai scumpe droguri”.

Sănătatea începea să-mi fie afectată, apăruseră depresiile, anxietățile… Cum mi-am revemit? Am cunoscut-o pe Mihaela, Misha, fosta mea soție. Când am cunoscut-o, mă d*****… Când Mihaela a rămas însărcinată, se pregătea să nască, am renunțat la absolut tot. Am pus stop, pur și simplu, drogurilor și femeilor”, a dezvăluit Connect-R.