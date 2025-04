”Eu la zoo”, primul videoclip postat vreodată pe Youtube, acum 20 de ani. Povestea celei mai cunoscute platforme video din lume

Pe 23 aprilie 2005, avea să fie încărcat pe o platformă necunoscută la acea vreme un clip de doar 19 secunde, intitulat Me at the zoo (Eu la grădina zoologică). Ce părea inițial o filmare banală avea să marcheze începutul unei noi ere în istoria internetului și a consumului de conținut video. Videoclipul îl prezenta pe Jawed Karim, co-fondator al YouTube, în fața țarcului cu elefanți de la grădina zoologică din San Diego. Filmarea, realizată de prietenul său Yakov Lapitsky, surprinde un scurt comentariu al lui Karim despre trompele celor doi elefanți din spatele său.

YouTube, de la o simplă idee la o revoluție digitală

Deși simplă și cu o calitate vizuală modestă, filmarea a devenit una de referință în cultura digitală. Conținutul, lipsit de pretenții, dar autentic, a anticipat direcția pe care o va lua YouTube: spațiul ideal pentru exprimarea personală prin video, fără nevoia unei producții profesionale.

În esență, Me at the zoo a fost nu doar primul videoclip pe YouTube, ci și primul vlog — adică o înregistrare video cu tentă personală, precursor al unei forme de comunicare care avea să explodeze în anii următori.

Platforma care a găzduit acest clip istoric a fost lansată la doar câteva luni după înregistrarea filmării, pe 14 februarie 2005.

Fondatorii Steve Chen, Chad Hurley și Jawed Karim, toți foști angajați ai companiei PayPal, au imaginat un loc în care utilizatorii să poată partaja ușor videoclipuri. Sediul central al YouTube a fost stabilit în San Bruno, California, iar platforma a început să crească rapid.

Pe 13 noiembrie 2006, doar un an și jumătate mai târziu, Google a achiziționat YouTube pentru 1,65 miliarde de dolari.

Această decizie avea să impulsioneze considerabil dezvoltarea site-ului, integrându-l într-un ecosistem digital mult mai vast și deschizând calea către monetizare prin publicitate, abonamente și conținut premium.

Astăzi, YouTube este al doilea cel mai accesat site din lume, după motorul de căutare Google. În ianuarie 2024, platforma număra peste 2,7 miliarde de utilizatori activi pe lună, care consumau în total peste un miliard de ore de conținut video pe zi.

În mijlocul aceluiași an, YouTube găzduia aproape 15 miliarde de clipuri video, într-o varietate de formate, de la vloguri și videoclipuri muzicale până la documentare și transmisiuni în direct.

Impactul și semnificația unui clip de doar 19 secunde

Clipul Me at the zoo a avut o influență neașteptat de puternică asupra direcției pe care avea să o ia media digitală. Într-un articol publicat la cinci ani de la lansarea YouTube, Los Angeles Times sublinia faptul că această filmare simboliza începutul unei noi ere, anume epoca clipurilor scurte, accesibile oricui, oriunde.

A fost prima manifestare publică a ceea ce astăzi numim „conținut generat de utilizatori”, un fenomen care a schimbat radical modul în care sunt produse, distribuite și consumate materialele video.

Portalul Digital Trends nota că acest clip a stabilit fără să vrea un model pentru milioane de videoclipuri care au urmat: personale, directe, fără filtru sau intervenție profesională.

Criticul britanic de film Peter Bradshaw a mers și mai departe, comparând importanța culturală a celor 19 secunde cu aceea a faimosului film al fraților Lumière, în care un tren intră în gara La Ciotat, în 1895.

De altfel, Bradshaw a inclus Me at the zoo în topul celor mai importante zece producții video ale începutului anilor 2000, potrivit The Guardian.

Până în prezent, clipul a fost vizionat de peste 354 de milioane de ori. În septembrie 2020, devenea primul videoclip de pe YouTube care atingea pragul de 10 milioane de comentarii.

Printre ele se numără și cel al Grădinii Zoologice din San Diego, postat în 2020, prin care instituția își exprima recunoștința pentru faptul că apare în primul video de pe platformă.

Acest comentariu a fost evidențiat de Jawed Karim și a adunat peste 4 milioane de aprecieri, devenind cel mai popular comentariu de pe YouTube.

Evoluția unui cont și a unui mesaj

Contul jawed, de pe care a fost încărcat clipul, numără astăzi aproape 5,5 milioane de abonați. Deși Jawed Karim nu a mai postat alte videoclipuri, a folosit descrierea clipului ”Me at the zoo” pentru a semnala diverse aspecte problematice legate de YouTube și de modul în care evoluează platforma.

În noiembrie 2013, de exemplu, a modificat textul pentru a critica obligativitatea de a avea un cont Google+ pentru a comenta la videoclipuri. Ulterior, în noiembrie 2021, și-a exprimat dezaprobarea față de decizia YouTube de a ascunde numărul de voturi negative (dislikes).

Iar în februarie 2025, descrierea a fost actualizată pentru a atrage atenția asupra unui subiect din sfera medicală și de mediu: prezența microplasticelor în creierul uman.

Acest tip de intervenție transformă clipul Me at the zoo într-un fel de barometru al direcției în care se îndreaptă YouTube și, implicit, media digitală.

YouTube azi: între popularitate și controverse

De la un simplu clip filmat în fața unei cuști cu elefanți, YouTube a devenit o platformă globală cu un impact imens. Pe lângă clipurile de divertisment, utilizatorii găsesc conținut educativ, tutoriale, transmisiuni live de evenimente culturale sau sportive, și chiar filme artistice.

Totodată, site-ul a oferit o rampă de lansare pentru numeroase vedete ale internetului și a creat noi forme de celebritate, bazate pe autenticitate și proximitate față de public.

Totuși, odată cu expansiunea sa, YouTube a fost nevoit să se confrunte și cu multiple provocări: dezinformare, încălcarea drepturilor de autor, discursuri instigatoare la ură sau acuzații de cenzură.

Fiecare dintre aceste aspecte a pus presiune asupra echilibrului delicat dintre libertatea de exprimare și responsabilitatea față de public.

Cea mai mare și cunoscută platformă video din lume

Ceea ce a început ca o filmare simplă, cu un tânăr în fața unor elefanți, a devenit punctul zero al unei revoluții digitale.

”Me at the zoo” nu este doar primul clip postat pe YouTube, ci simbolul unei noi epoci în media: una în care fiecare persoană cu o cameră și o conexiune la internet poate deveni creator de conținut.

YouTube a transformat pentru totdeauna modul în care comunicăm, învățăm, ne distrăm și ne raportăm la lume. Și totul a început cu acele 19 secunde, acum exact două decenii.

