Regele Charles și-a lansat canal de Youtube. Gestul impresionant făcut de monarh pentru public

Regele Charles al III-lea și-a lansat un canal de Youtube și a făcut echipă cu vedetele de la Hollywood Idris Elba, Olivia Colman şi Woody Harrelson pentru a îl promova. Cum se numește și ce tip de conținut va fi promovat aici.

Regele Charles III şi-a lansat un canal de YouTube

În vârstă de 74 de ani, suveranul Marii Britanii are acum și un canal de YouTube. Numit RE:TV, acesta este dedicat prezentării de soluții durabile la criza climatică și a biodiversității. Canalul este extensia digitală a organizației sale non-profit, ce poartă același nume și care a fost înființată în 2020.

Organizația a făcut până acum peste 100 de scurtmetraje despre proiecte inovatoare de mediu din întreaga lume, ce s-au putut vedea pe platforme precum Bloomberg și Waterbear. Cu propriul canal de YouTube, RE:TV va putea acum să distribuie conținut unui public și mai larg.

Monarhul luptă pentru prezervarea mediului înconjurător

Regele este cunoscut pentru poziţia sa în favoarea mediului înconjurător. Astfel, canalul duce mai departe dedicarea monarhului pentru promovarea unor soluții durabile la criza urgentă a climei și a biodiversității cu care ne confruntăm astăzi, angajamentul său față de cauzele de mediu datând încă din 1970, când a început să ”strige” pentru planetă.

Pentru a sărbători noua lansare, RE:TV a realizat un scurtmetraj intitulat ”The Speeches: 50 Years of Speaking Up For The Planet”. Filmul are în distribuție 19 actori și ecologiști care citează câteva dintre discursurile axate pe mediu pe care fiul regretatei Elisabeta a II-lea le-a ținut de-a lungul vremii, între 1970 și 2020, când era încă Prinț de Wales.

Printre aceștia se numără Elba, Colman și Harrelson, precum și actrița Glenn Close, Danny Clarke, prezentator de grădinărit la BBC, Jack Harries, activist de mediu pe YouTube, și Leah Thomas, activistă în domeniul climei.

Discursurile sunt intercalate cu clipuri video despre defrișări, gunoaie și impactul schimbărilor climatice, precum inundațiile.

”Mi-am petrecut o parte din viaţă încercând să conving oamenii şi companiile să analizeze criza climatică şi să găsească soluţii”, a spus Charles la evenimentul de lansare.

