Este salariul un bun comun? Explicaţia avocaţilor
Poate fi considerat salariul un bun comun?

Într-un clip postat pe pagina sa de Facebook, avocata Gabriela Ursărescu a răspuns unei întrebări frecvente primite de la internauți: dacă salariul soților reprezintă un bun comun. Explicația sa clarifică atât principiul general, cât și excepțiile prevăzute de lege. Iată ce ar trebui să știe cuplurile despre veniturile obținute în timpul căsătoriei.

Salariul soților, considerat bun comun

Avocata Gabriela Ursărescu a explicat că, în principiu, salariul obținut de ambii soți pe durata căsătoriei se consideră un bun comun.

”Da, salariul soților este bun comun. Orice venit din timpul căsătoriei este bun comun”, a precizat aceasta.

Această regulă se aplică indiferent de cine lucrează sau cine încasează efectiv banii, veniturile fiind considerate parte a patrimoniului comun al familiei.

Prin urmare, resursele financiare acumulate sunt utilizate pentru nevoile și bunăstarea ambilor parteneri, consolidând stabilitatea economică a căminului.

În plus, această prevedere legală asigură o echitate între soți și protejează drepturile fiecăruia asupra bunurilor dobândite în timpul căsătoriei.

Excepțiile de la regula bunului comun

Totuși, avocata a subliniat că există anumite excepții importante. Veniturile primite sub formă de donații sau moșteniri nu intră în categoria bunurilor comune, ci rămân proprietate personală a soțului care le primește.

Această distincție este esențială, mai ales în cazul divorțurilor sau al împărțirii patrimoniului, pentru a evita disputele legale și pentru a asigura o repartizare corectă a bunurilor între soți.

În practică, această claritate ajută la protejarea intereselor fiecărui partener și la menținerea armoniei în familie. De asemenea, cunoașterea acestor reguli permite luarea deciziilor financiare mai sigure și planificarea responsabilă a patrimoniului comun și personal.

Ce înseamnă bun comun pentru viața de zi cu zi

Practic, considerarea salariului ca bun comun implică faptul că resursele financiare obținute în timpul căsătoriei sunt folosite pentru cheltuielile familiei și contribuie la patrimoniul comun. Acest principiu asigură echilibrul financiar între soți și protecția drepturilor ambilor parteneri.

În cazul unor situații speciale, cum ar fi donațiile sau moștenirile, fiecare soț poate păstra aceste venituri pentru uz personal, fără ca ele să fie împărțite automat. Astfel, legislația prevede atât echitatea, cât și protecția bunurilor personale în cadrul căsătoriei.

Concluzia avocatei Gabriela Ursărescu este clară: salariul obținut pe durata căsătoriei este bun comun, cu excepțiile menționate de lege. Cuplurile trebuie să fie conștiente de aceste reguli pentru a gestiona corect veniturile și bunurile și pentru a evita conflictele juridice ulterioare.

