”Salariul este considerat bun comun?”. Un avocat celebru explică legea

În România, discuțiile legate de regimul bunurilor dobândite în timpul căsniciei sunt tot mai frecvente. Fie că este vorba despre achiziția unei locuințe, despre economii sau chiar despre veniturile lunare, românii caută să înțeleagă exact ce spune legea. Una dintre cele mai des întâlnite întrebări este legată de salariu: intră acesta în categoria bunurilor comune sau este considerat un bun propriu?

Ce spune legea cu privire la salariu

Avocata Gabriela Ursărescu a clarificat recent această dilemă, prin intermediul unui videoclip publicat online. Întrebarea primită de la un internaut a fost cât se poate de clară: „Salariile soților sunt bunuri comune, potrivit legii?” Răspunsul specialistei a fost ferm: „Da, salariul este bun comun atât timp cât nu există regimul separației de bunuri. Dacă aveți comunitate legală de bunuri, adică cea tradițională, salariul este bun comun”.

Explicația sa se bazează pe regimul matrimonial de bază prevăzut de legislația română – comunitatea legală de bunuri. În această situație, tot ceea ce soții dobândesc în timpul căsătoriei, inclusiv veniturile din muncă, face parte din patrimoniul comun al familiei. Practic, indiferent cine încasează salariul, acesta aparține ambilor soți.

Ce înseamnă separația de bunuri

Deși comunitatea legală de bunuri este regula în România, Codul Civil prevede și alte regimuri matrimoniale, printre care și separația de bunuri. Această opțiune este tot mai utilizată de cuplurile care doresc independență financiară și claritate juridică asupra patrimoniului fiecăruia.

Potrivit Codului Civil, separația de bunuri presupune că fiecare soț rămâne proprietarul exclusiv al bunurilor dobândite înainte și după căsătorie. În acest caz, salariul fiecăruia este un bun propriu, nu mai intră în masa comună. Practic, fiecare soț își administrează veniturile și bunurile separat, fără a fi obligat să ceară acordul celuilalt pentru tranzacții.

Pentru a alege acest regim, viitorii soți trebuie să încheie o convenție matrimonială în fața notarului, fie înainte de căsătorie, fie pe parcursul acesteia, prin modificarea regimului inițial. Convenția se înscrie apoi în Registrul național notarial și devine opozabilă terților.

Avantaje și dezavantaje

Separarea de bunuri aduce mai multă autonomie și poate fi utilă în cazurile în care unul dintre soți are activități economice riscante sau datorii personale. De asemenea, simplifică situația în cazul unui divorț, pentru că patrimoniile sunt clar delimitate.

Pe de altă parte, lipsa unei mase comune poate crea dificultăți atunci când familia dorește să facă investiții mari, cum ar fi cumpărarea unei case. În lipsa unui acord comun, fiecare va contribui doar cu partea sa, ceea ce poate genera tensiuni.

În lipsa unei convenții matrimoniale prin care soții aleg separația de bunuri, salariile intră automat în categoria bunurilor comune, conform comunității legale tradiționale.