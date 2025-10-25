Este oficial, Marcel Ciolacu intră în cursa electorală de pe 7 decembrie, a fost ales candidatul PSD la șefia CJ Buzău. Prima reacție a fostului premier

Ultima ora
ACTUALITATE
Marcel Ciolacu a fost desemnat oficial candidatul Partidului Social Democrat pentru președinția Consiliului Județean Buzău la alegerile programate pe 7 decembrie 2025.

Fostul premier, Marcel Ciolacu, și actual lider al formațiunii social-democrate a declarat că această decizie nu reprezintă un pas înapoi, ci o alegere motivată de dorința de a contribui direct la dezvoltarea județului natal.

„Mă onorează candidatura la Buzău şi am acel sentiment că mă întorc acasă. Sper să-i conving pe buzoieni că merit acest loc. Este un pas pe care îl fac din suflet, cu bună știință și bună credință, nu un pas înapoi. Vreau să pun în slujba județului întreaga experiență acumulată”, a spus Marcel Ciolacu în cadrul evenimentului de lansare a candidaturii.

Sprijin deplin din partea conducerii PSD

La evenimentul organizat de filiala PSD Buzău a fost prezent și Sorin Grindeanu, președinte interimar al partidului, care a transmis un mesaj de susținere totală pentru fostul premier. Grindeanu a subliniat că Ciolacu este „cel mai pregătit om” pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, datorită experienței sale în administrație și a relațiilor instituționale pe care le-a construit de-a lungul timpului.

Marcel Ciolacu este cel mai potrivit candidat pentru această poziție. Are experiența necesară, știe cum să facă lucrurile să se miște și are toate conexiunile pentru a atrage proiecte majore pentru Buzău. Organizația națională a PSD îi va acorda sprijin total în această campanie”, a declarat liderul interimar al partidului.

Revenire în politica locală

Candidatura lui Marcel Ciolacu marchează o revenire în politica locală, după o perioadă în care a condus Guvernul României și partidul aflat la guvernare. Potrivit apropiaților, decizia a fost luată în urma unor discuții interne în PSD, care au vizat consolidarea prezenței partidului în teritoriu înaintea alegerilor locale.

Evenimentul de lansare a candidaturii s-a desfășurat în prezența mai multor lideri locali și naționali ai PSD, fiind perceput ca un semnal de mobilizare pentru organizația județeană. În perioada următoare, Marcel Ciolacu urmează să își prezinte programul pentru dezvoltarea Buzăului, axat pe investiții în infrastructură, educație și sănătate.

Alegerile din decembrie vor decide componența viitorului Consiliu Județean, iar miza pentru PSD este păstrarea controlului asupra unuia dintre cele mai stabile fiefuri ale partidului.

