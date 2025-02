Gafa făcută de Marcel Ciolacu pe internet. Premierul şi-a salvat pisica din copac, dar un detaliu deranjant a ieşit la suprafaţă. Foto

Marcel Ciolacu a primit o bilă albă din partea iubitorilor de animale în weekendul care tocmai s-a încheiat. Premierul a fost nevoit să-și salveze pisica blocată într-un copac, actul său de curaj atrăgând atenția în primul rând. Ţinuta aleasă, însă, a generat discuții aprinse pe rețelele de socializare.

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Marcel Ciolacu este o prezenţă importantă pe TikTok, unde acesta postează des detalii din viaţa din spatele scenei politice. De curând, însă, premierul a stârnit controverse după ce s-a filmat salvându-şi pisica dintr-un copac. Mai exact, politicianul a purtat un pulover marca Loro Piana, model Mountain, al cărui preț se ridică la aproximativ 4.000 de euro.

În videoclipul postat pe TikTok, premierul apare îmbrăcat lejer, cu blugi și puloverul menționat, încercând să-și recupereze pisica din copac. Utilizatorii platformei au reacționat rapid, comentând prețul ridicat al puloverului. Unul dintre comentarii întreabă: „Cât costă, domnule Ciolacu, bluza dvs.?”, în timp ce altul menționează: „Bluză 4.000 euro, pisică 2.000 euro”.

‘Astăzi, de dimineață, când am ieșit în curte, am uitat să închid ușa și normal că pisica a fugit afară. Pisicile urcă foarte ușor în copaci, dar nu mai știu să coboare, așa că am escaladat și am recuperat pisica. Prima, Prima…’, a spus Ciolacu.