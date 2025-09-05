Erupțiile solare, mult mai fierbinți decât se credea: mister vechi de 50 de ani, rezolvat

O echipă de cercetători de la Universitatea St Andrews din Scoția a reușit să facă lumină asupra unuia dintre cele mai mari mistere din astrofizică.

Potrivit unui nou studiu, ionii pozitivi din erupțiile solare pot atinge temperaturi de peste 60 de milioane de grade Celsius, de peste șase ori mai mari decât estimările anterioare. Descoperirea schimbă fundamental ceea ce știam despre fizica solară și ar putea explica o problemă observată încă din anii ’70.

Erupțiile solare sunt explozii masive de energie generate de câmpul magnetic al Soarelui. Acestea se manifestă prin eliberări bruște de radiații și particule, care pot afecta Pământul într-un mod direct. Cele mai puternice erupții pot provoca pene de curent, întreruperi ale comunicațiilor radio sau pot perturba funcționarea sateliților și a sistemelor GPS.

Până acum, oamenii de știință considerau că ionii și electronii din plasma solară – componentele de bază ale erupțiilor – trebuie să aibă aceeași temperatură. Însă noile calcule arată că ionii se încălzesc mult mai intens decât electronii, iar diferența se poate menține timp de zeci de minute în anumite regiuni ale erupțiilor.

„Fizica solară a presupus mereu că ionii și electronii sunt la aceeași temperatură. Dar refăcând calculele cu date moderne, am descoperit că ionii pot fi încălziți de 6,5 ori mai mult decât electronii”, a explicat Alexander Russell, coordonatorul cercetării.

Cum a fost posibilă descoperirea

Secretul stă într-un proces numit reconectare magnetică, prin care energia câmpului magnetic este convertită brusc în căldură și energie cinetică. Studiile recente realizate atât în apropierea Pământului, cât și în vântul solar au arătat că acest fenomen are capacitatea de a încălzi ionii mult mai puternic.

Cercetătorii scoțieni au folosit aceste date și le-au aplicat la modelarea erupțiilor solare. Rezultatul: temperaturile reale ale ionilor depășesc cu mult estimările anterioare și se potrivesc perfect cu ceea ce observaseră astronomii în ultimele cinci decenii.

Unul dintre marile mistere era lățimea liniilor spectrale emise în timpul erupțiilor solare. Aceste „amprente de lumină” erau mereu mai largi decât ar fi trebuit, conform calculelor standard. Noile date oferă însă o explicație: ionii superîncălziți produc exact această lărgire a spectrului.

„Noua temperatură estimată pentru ioni se potrivește perfect cu lățimea liniilor spectrale observate în timpul erupțiilor. Este foarte probabil să fi rezolvat o enigmă care i-a nedumerit pe astrofizicieni timp de aproape 50 de ani”, a spus Russell.

Impactul descoperirii asupra științei și tehnologiei

Această descoperire nu înseamnă doar o ajustare de cifre în manualele de fizică solară, ci deschide o nouă direcție în cercetarea spațială. Înțelegerea corectă a modului în care plasma solară se încălzește și evoluează în timpul erupțiilor este esențială pentru prognoza meteo spațială.

Pe măsură ce societatea umană depinde tot mai mult de sateliți, telecomunicații și rețele electrice, abilitatea de a anticipa impactul erupțiilor solare devine vitală. Dacă putem înțelege cum și de ce ionii ating temperaturi extreme, vom putea modela mai precis intensitatea erupțiilor și consecințele lor asupra tehnologiilor de pe Pământ.

În plus, cercetarea contribuie la teoria fundamentală despre natura plasmei – starea de materie predominantă în univers. Fenomenul descoperit la erupțiile solare ar putea fi aplicat și în alte contexte, precum reacțiile de fuziune nucleară controlată, unde comportamentul ionilor este cheia obținerii unei surse curate de energie.

Cu acest pas înainte, astrofizicienii par să fi rezolvat una dintre cele mai mari enigme ale Soarelui. Însă, ca orice descoperire științifică, ea ridică și noi întrebări: cât de frecvent se întâmplă această supraîncălzire a ionilor? Poate fi observată direct cu instrumentele viitoare? Și, mai ales, cum putem folosi aceste informații pentru a ne proteja planeta de efectele violentei activități solare?

Un lucru este cert: Soarele continuă să surprindă, iar înțelegerea lui este departe de a fi completă. Noua descoperire nu doar că rezolvă un mister vechi de jumătate de secol, dar deschide drumul către o „nouă eră” în studiul erupțiilor solare.