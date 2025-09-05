Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 17:30
de Ozana Mazilu

Erupțiile solare, mult mai fierbinți decât se credea: mister vechi de 50 de ani, rezolvat

ȘTIINȚĂ
Erupțiile solare, mult mai fierbinți decât se credea: mister vechi de 50 de ani, rezolvat
Ce sunt erupțiile solare și de ce contează

O echipă de cercetători de la Universitatea St Andrews din Scoția a reușit să facă lumină asupra unuia dintre cele mai mari mistere din astrofizică.

Potrivit unui nou studiu, ionii pozitivi din erupțiile solare pot atinge temperaturi de peste 60 de milioane de grade Celsius, de peste șase ori mai mari decât estimările anterioare. Descoperirea schimbă fundamental ceea ce știam despre fizica solară și ar putea explica o problemă observată încă din anii ’70.

Erupțiile solare sunt explozii masive de energie generate de câmpul magnetic al Soarelui. Acestea se manifestă prin eliberări bruște de radiații și particule, care pot afecta Pământul într-un mod direct. Cele mai puternice erupții pot provoca pene de curent, întreruperi ale comunicațiilor radio sau pot perturba funcționarea sateliților și a sistemelor GPS.

Vezi și:
Tornadă solară uriașă și o erupție de plasmă spectaculoasă, surprinse simultan pe suprafața Soarelui FOTO
Un uragan spațial a fost observat deasupra Polului Nord, în plină perioadă de liniște solară. Fenomenul bizar din spate

Până acum, oamenii de știință considerau că ionii și electronii din plasma solară – componentele de bază ale erupțiilor – trebuie să aibă aceeași temperatură. Însă noile calcule arată că ionii se încălzesc mult mai intens decât electronii, iar diferența se poate menține timp de zeci de minute în anumite regiuni ale erupțiilor.

„Fizica solară a presupus mereu că ionii și electronii sunt la aceeași temperatură. Dar refăcând calculele cu date moderne, am descoperit că ionii pot fi încălziți de 6,5 ori mai mult decât electronii”, a explicat Alexander Russell, coordonatorul cercetării.

Cum a fost posibilă descoperirea

Secretul stă într-un proces numit reconectare magnetică, prin care energia câmpului magnetic este convertită brusc în căldură și energie cinetică. Studiile recente realizate atât în apropierea Pământului, cât și în vântul solar au arătat că acest fenomen are capacitatea de a încălzi ionii mult mai puternic.

Cercetătorii scoțieni au folosit aceste date și le-au aplicat la modelarea erupțiilor solare. Rezultatul: temperaturile reale ale ionilor depășesc cu mult estimările anterioare și se potrivesc perfect cu ceea ce observaseră astronomii în ultimele cinci decenii.

Unul dintre marile mistere era lățimea liniilor spectrale emise în timpul erupțiilor solare. Aceste „amprente de lumină” erau mereu mai largi decât ar fi trebuit, conform calculelor standard. Noile date oferă însă o explicație: ionii superîncălziți produc exact această lărgire a spectrului.

„Noua temperatură estimată pentru ioni se potrivește perfect cu lățimea liniilor spectrale observate în timpul erupțiilor. Este foarte probabil să fi rezolvat o enigmă care i-a nedumerit pe astrofizicieni timp de aproape 50 de ani”, a spus Russell.

Impactul descoperirii asupra științei și tehnologiei

Această descoperire nu înseamnă doar o ajustare de cifre în manualele de fizică solară, ci deschide o nouă direcție în cercetarea spațială. Înțelegerea corectă a modului în care plasma solară se încălzește și evoluează în timpul erupțiilor este esențială pentru prognoza meteo spațială.

Pe măsură ce societatea umană depinde tot mai mult de sateliți, telecomunicații și rețele electrice, abilitatea de a anticipa impactul erupțiilor solare devine vitală. Dacă putem înțelege cum și de ce ionii ating temperaturi extreme, vom putea modela mai precis intensitatea erupțiilor și consecințele lor asupra tehnologiilor de pe Pământ.

În plus, cercetarea contribuie la teoria fundamentală despre natura plasmei – starea de materie predominantă în univers. Fenomenul descoperit la erupțiile solare ar putea fi aplicat și în alte contexte, precum reacțiile de fuziune nucleară controlată, unde comportamentul ionilor este cheia obținerii unei surse curate de energie.

Cu acest pas înainte, astrofizicienii par să fi rezolvat una dintre cele mai mari enigme ale Soarelui. Însă, ca orice descoperire științifică, ea ridică și noi întrebări: cât de frecvent se întâmplă această supraîncălzire a ionilor? Poate fi observată direct cu instrumentele viitoare? Și, mai ales, cum putem folosi aceste informații pentru a ne proteja planeta de efectele violentei activități solare?

Un lucru este cert: Soarele continuă să surprindă, iar înțelegerea lui este departe de a fi completă. Noua descoperire nu doar că rezolvă un mister vechi de jumătate de secol, dar deschide drumul către o „nouă eră” în studiul erupțiilor solare.

România nu scapă de caniculă. Sunt anunţate temperaturi de 36 de grade în weekend
Recomandări
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Ce venit trebuie să ai pentru ajutor social în 2025? Noile condiții valabile
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Dacia lansează primul sistem hibrid cu tracțiune integrală și cutie automată pe Duster și Bigster
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Doliu în familia regală britanică: Ducesa de Kent a murit la 92 de ani. Anunțul Palatului Buckingham
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Jocul de supraviețuire perfect pentru fanii Studio Ghibli. Ce știm despre Project Bloomwalker
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Incident bizar în Capitală: o femeie, prinsă de jandarmi în timp ce tăia frânele unei trotinete electrice în Centru Vechi
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Ce au găsit doi turişti români scris pe marginea drumului, în Slovenia? Situaţia nu ne face cinste: ”În română, fiţi atenţi”
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
Mini-seria de pe Netflix care îți arată până unde poate merge răzbunarea. Are doar trei episoade, dar sunt intense
De ce nu mai primesc românii cartea electronică de identitate gratuit. Explicaţia oferită de Ministerul de Interne
De ce nu mai primesc românii cartea electronică de identitate gratuit. Explicaţia oferită de Ministerul de Interne
Revista presei
Adevarul
Regretele românilor reîntorși acasă din Occident: „Am o ură și mai mare acum, decât atunci când am plecat prima dată”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Horoscop săptămâna 8-14 septembrie. Zodia împinsă de la spate să îşi găsească drumul în viaţă
Playtech Știri
Persoanele născute în aceste 6 zile ale lunii, predestinate să fie bogate. Au lipici la bani toată viaţa
Playtech Știri
Trucul simplu pentru curățarea cuptorului cu microunde: ai nevoie doar de un singur fruct
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...