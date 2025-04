Episodul 2 din sezonul al doilea The Last of Us doboară recorduri: Cel mai bun episod din toate timpurile, zic unii

După un început relativ calm, sezonul 2 din The Last of Us a livrat unul dintre cele mai șocante episoade din istoria televiziunii recente. Articolul următor conține spoilere.

Episodul 2 al acestui sezon a fost nu doar momentul în care Joel (Pedro Pascal) își găsește sfârșitul, ci și un capitol definitoriu pentru ceea ce urmează în povestea lui Ellie. Șocant este puțin spus, dar și mai surprinzător este cum a fost primit episodul: cu nota record de 9,5 pe IMDb, cel mai mare scor înregistrat vreodată pentru acest serial de la HBO.

Moartea lui Joel era așteptată de fanii care au jucat jocul original, dar felul în care a fost adaptată pentru televiziune a reușit să îmbine tragedia, tensiunea și acțiunea într-un mod aproape cinematografic. Dacă ai urmărit episodul și încă încerci să îți revii, nu ești singur. Dar dacă nu l-ai văzut, oprește-te aici – urmează spoilere majore.

Cei care au jucat The Last of Us Part II știu că moartea lui Joel este unul dintre cele mai discutate momente din istoria gamingului. În 2020, scena a fost dezvăluită înainte de lansare, iar reacțiile au fost împărțite: unii au apreciat curajul narativ, alții au simțit că pierd o piesă esențială din poveste.

În varianta TV, moartea lui Joel este provocată de Abby (interpretată de Kaitlyn Dever), care îl ucide pentru a răzbuna moartea tatălui ei – chirurgul care trebuia să o opereze pe Ellie. Scena este brutală, dar regizată cu o tensiune care te ține cu respirația tăiată. Și poate, paradoxal, exact asta a făcut ca episodul să fie atât de bine primit de spectatori.

În loc să genereze un nou val de ură online, episodul 2 din sezonul 2 a fost primit cu entuziasm de fani. Cu toate că IMDb este cunoscut pentru episoadele de review bombing (așa cum s-a întâmplat cu episodul 3 din sezonul 1, Long, Long Time), în acest caz, nota de 9,5/10 din peste 13.000 de recenzii arată o apreciere aproape unanimă.

Un episod care definește viitorul serialului și al personajului Ellie

Dincolo de momentul-cheie al episodului – moartea lui Joel – acțiunea nu se oprește aici. Orașul Jackson este atacat de un val de infectați, iar Tommy (Gabriel Luna) și Maria (Rutina Wesley) se luptă să-l apere. Atmosfera este de coșmar, dar exact acest tip de haos construiește fundația pentru ce urmează să devină Ellie în sezoanele viitoare.

Moartea lui Joel este catalizatorul pentru transformarea lui Ellie. Dacă serialul va urma linia narativă a jocului, ne putem aștepta ca următoarele episoade să exploreze teme intense precum răzbunarea, trauma și moralitatea într-o lume post-apocaliptică. Iar dacă te gândeai că acțiunea a atins apogeul, pregătește-te – ce urmează va fi și mai dureros.

Interesant este și cum această adaptare TV a reușit să schimbe percepția publicului față de moartea lui Joel. În timp ce jocul a stârnit reacții extreme, varianta HBO pare să fi „îmblânzit” publicul prin calitatea execuției. Personajele sunt mai dezvoltate, emoția este mai palpabilă, iar felul în care totul se leagă în episodul 2 transformă o pierdere devastatoare într-un moment de apogeu narativ.

Ce urmează: un drum periculos pentru Ellie și un sezon promițător pentru fani

Succesul acestui episod este un semnal clar că The Last of Us se află pe un drum excelent. Deși începutul sezonului 2 a fost considerat de unii prea lent, episodul 2 a reușit să compenseze cu vârf și îndesat. Tensiunea, emoția, violența și complexitatea deciziilor morale fac din această producție nu doar o adaptare fidelă a jocului, ci una care, în unele momente, chiar îl depășește.

Iar scorul de pe IMDb nu este doar o cifră. Este un indiciu că HBO a reușit să livreze ceva rar în peisajul actual: un serial care respectă sursa, dar adaugă profunzime vizuală și emoțională. Dacă ți-ai pierdut speranța în adaptările de jocuri video, acest sezon e aici să-ți arate cât de mult te-ai înșelat.

Un lucru e sigur: The Last of Us nu doar că merge mai departe fără Joel, dar pare că de-abia acum începe să arate de ce este considerat unul dintre cele mai bune seriale post-apocaliptice din istorie.