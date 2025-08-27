Energia viitorului? Proiectele de fuziune nucleară se înmulțesc văzând cu ochii la nivel global

Fuziunea nucleară, considerată de mulți specialiști „Sfântul Graal” al energiei curate, atrage din ce în ce mai mult interes la nivel mondial.

O hartă actualizată de organizația Clean Air Task Force (CATF) arată că numărul companiilor și inițiativelor dedicate dezvoltării acestei tehnologii este în plină expansiune, în special în America de Nord și Europa, scrie The Verge.

Spre deosebire de fisiunea nucleară, tehnologia utilizată în centralele actuale, care presupune spargerea atomilor și generează deșeuri radioactive, fuziunea urmărește să reproducă procesul prin care Soarele produce energie, prin unirea nucleelor atomice.

Dacă ar putea fi realizată în condiții controlate, fuziunea ar oferi o sursă aproape inepuizabilă de electricitate, fără emisii de gaze cu efect de seră și cu riscuri reduse privind deșeurile radioactive.

De la primul succes la investiții masive în fuziunea nucleară

Visul fuziunii nu este nou: cercetătorii încearcă de aproape un secol să găsească formula câștigătoare.

Un pas uriaș s-a făcut în 2022, când laboratorul Lawrence Livermore din California a reușit pentru prima dată în istorie să obțină un câștig net de energie dintr-o reacție de fuziune.

De atunci, mai multe echipe din întreaga lume încearcă să repete și să îmbunătățească acest rezultat, cu scopul final de a construi centrale capabile să livreze electricitate în rețelele naționale.

Potrivit CATF și unui raport al Fusion Industry Association (2025), investițiile private și publice în acest domeniu au crescut spectaculos.

În doar patru ani, s-a trecut de la 23 de companii implicate și 1,9 miliarde de dolari strânși (2021) la 53 de companii și aproape 9 miliarde de dolari finanțare privată, plus încă 795 de milioane din fonduri publice.

Giganții din tehnologie intră în joc pentru energia curată

Interesul tot mai mare pentru fuziunea nucleară a atras și companii de top din sectorul tehnologic. În statul Washington, Microsoft a semnat un contract cu Helion Energy pentru a achiziționa energie produsă prin fuziune începând din 2028.

De partea cealaltă a SUA, Google a încheiat un acord cu Commonwealth Fusion Systems pentru livrarea a 200 megawați de „energie viitoare fără emisii de carbon”, fiind totodată și investitor direct în companie.

Totuși, specialiștii avertizează că provocările tehnice rămân uriașe. „Încă există multă muncă științifică și de inginerie de făcut înainte de a produce energie netă în mod constant.

Dar companiile au conturat deja un plan credibil de comercializare, iar piața reacționează pozitiv”, explică Patrick White, expert în reglementarea siguranței fuziunii.

Deși unii cercetători cred că fuziunea nucleară comercială ar putea fi posibilă în deceniile următoare, investițiile record și interesul marilor giganți din tehnologie arată că domeniul nu mai este doar un vis îndepărtat.

Dacă va reuși să depășească barierele actuale, fuziunea ar putea deveni fundamentul unui sistem energetic global sigur, curat și sustenabil.