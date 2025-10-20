Ultima ora
Pană globală de internet: aplicații și site-uri populare, paralizate din cauza unei defecțiuni la Amazon Web Services
20 oct. 2025 | 15:05
de Ozana Mazilu

Emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică: un nou semnal al dezechilibrului climatic global. Cum ne afectează pe noi, de fapt

ȘTIINȚĂ
Emisfera nordică a Pământului se întunecă mai repede decât cea sudică: un nou semnal al dezechilibrului climatic global. Cum ne afectează pe noi, de fapt
Aerul mai curat, un paradox climatic: mai puțină poluare, mai multă căldură

Un nou studiu internațional trage un semnal de alarmă asupra unei schimbări subtile, dar profunde, care are loc în sistemul climatic al planetei: emisfera nordică se întunecă mai rapid decât cea sudică, reflectând tot mai puțin din lumina solară înapoi în spațiu și absorbind mai multă energie termică. Consecințele acestei tendințe ar putea accelera încălzirea globală, mai ales în regiunile polare, unde efectele sunt deja vizibile prin topirea accelerată a gheții arctice.

Analiza, bazată pe peste două decenii de observații prin satelit, a fost publicată de o echipă de cercetători de la Centrul Norvegian pentru Cercetări Climatice (CICERO) și alte instituții internaționale. Concluziile lor sugerează că echilibrul energetic al planetei – adică diferența dintre radiația solară primită și energia termică emisă înapoi în spațiu – s-a modificat semnificativ în favoarea unei absorbții mai mari în emisfera nordică.

Cercetătorii au identificat mai mulți factori care contribuie la acest fenomen, iar unul dintre cei mai importanți este curățarea aerului din ultimele decenii. În trecut, emisfera nordică – puternic industrializată – era acoperită de o „ceață” de aerosoli poluanți, particule minuscule care reflectau lumina solară și contribuiau la un efect de răcire local.

Vezi și:
Pământul intră într-o „nouă realitate” odată cu atingerea primului sau punct critic climatic, arată un raport istoric
Ghețarii din California dispar, lăsând descoperite vârfuri de munte nevăzute de oameni de mii de ani

„Ceea ce observăm este un paradox al progresului: pe măsură ce aerul devine mai curat, planeta se încălzește mai mult”, explică cercetătorul norvegian Øivind Hodnebrog, coordonatorul studiului. „Particulele de aerosol nu doar reflectă lumina, ci și modifică proprietățile norilor, făcându-i mai luminoși și mai reflectivi. Când aceste particule dispar, norii devin mai întunecați, iar lumina solară pătrunde mai adânc în atmosferă și în suprafața terestră.”

În anii ’70–’80, Europa, America de Nord și China aveau un nivel ridicat de poluare industrială care, paradoxal, acționa ca un scut parțial împotriva încălzirii. Odată cu adoptarea politicilor stricte de mediu și reducerea emisiilor, aerul s-a curățat – însă această purificare a redus și capacitatea atmosferei de a reflecta lumina solară.

Astfel, emisfera nordică, unde se concentrează majoritatea zonelor industrializate și urbane, absoarbe astăzi mai multă energie solară decât oricând în ultimele decenii.

Topirea gheții arctice și efectul de „oglindă spartă”

Un alt factor cheie identificat de oamenii de știință este retragerea accelerată a gheții arctice. Pe măsură ce zăpada și calotele de gheață se topesc, ele lasă la vedere suprafețe mai închise – ocean, pământ, vegetație – care absorb mai multă căldură. Fenomenul este cunoscut sub numele de efect albedo, adică proporția de radiație solară reflectată de suprafața terestră.

„Pe scurt, Pământul își pierde oglinda”, explică Hodnebrog. „Gheața și zăpada funcționează ca un imens reflector natural. Când acestea dispar, planeta absoarbe tot mai multă energie, ceea ce accelerează procesul de topire. Este un cerc vicios care se autoalimentează.”

Datele din satelit arată că în ultimele două decenii, emisfera nordică a pierdut aproximativ 3% din capacitatea de reflecție, un procent aparent mic, dar cu implicații majore asupra climatului global. Fiecare fracțiune suplimentară de energie absorbită contribuie la creșterea temperaturilor medii și la dezechilibrarea circulației atmosferice și oceanice.

În același timp, emisfera sudică – dominată de oceane și mai puțin industrializată – a rămas relativ stabilă din punctul de vedere al radiației reflectate. Acest contrast tot mai pronunțat între cele două jumătăți ale planetei poate influența tiparele meteorologice, intensificând furtunile în nord și perturbând curenții atmosferici globali.

Un viitor incert: cât de reversibil este procesul de întunecare

Deși descoperirea are implicații alarmante, oamenii de știință avertizează că tendința de întunecare a emisferei nordice nu este neapărat ireversibilă. Evoluția ei depinde de mai mulți factori – nivelul viitor al emisiilor de gaze cu efect de seră, schimbările în poluarea aerosolilor și reacțiile complexe ale sistemului climatic.

Dacă politicile de mediu vor continua să reducă poluarea atmosferică fără măsuri compensatorii de limitare a încălzirii, planeta ar putea intra într-o nouă fază de dezechilibru energetic. Pe de altă parte, dezvoltarea tehnologiilor de captare a carbonului și extinderea zonelor verzi pot contribui la restabilirea parțială a echilibrului.

Cercetătorii insistă asupra importanței monitorizării continue prin satelit, pentru că modificările observate sunt subtile, dar cumulative. „Schimbările în energia reflectată de Pământ sunt ca o respirație lentă a planetei. Dacă nu le urmărim atent, riscăm să ne trezim într-un climat fundamental diferit fără să fi observat tranziția”, afirmă Hodnebrog.

În esență, întunecarea emisferei nordice este un simptom al unui sistem climatic care răspunde simultan la două forțe opuse: efortul uman de a curăța aerul și consecințele neintenționate ale acestui succes. Curățenia atmosferică, deși benefică pentru sănătatea umană, a dezvăluit o vulnerabilitate ascunsă a planetei – aceea că un cer mai curat nu înseamnă neapărat un Pământ mai rece.

În fața acestei dileme, omenirea se confruntă cu o nouă provocare de echilibru: cum să mențină aerul curat fără a accelera încălzirea globală. Răspunsul, spun experții, va necesita nu doar inovație științifică, ci și o înțelegere mai profundă a felului în care lumina și întunericul modelează viitorul planetei noastre.

Cum va fi vremea de Crăciun 2025: Unde se anunță ninsori de sărbători
Recomandări
Atacurile lui Elon Musk asupra Wikipedia au efect invers: donațiile cresc, recunoaște cofondatorul Jimmy Wales
Atacurile lui Elon Musk asupra Wikipedia au efect invers: donațiile cresc, recunoaște cofondatorul Jimmy Wales
CCR decide asupra legii pensiilor magistraților și a măsurilor fiscale din Pachetul 2 de redresare economică
CCR decide asupra legii pensiilor magistraților și a măsurilor fiscale din Pachetul 2 de redresare economică
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediția 2025 – 13 vinuri de sezon alese de specialiști
Hallo-Wine Unvinpezi.ro Ediția 2025 – 13 vinuri de sezon alese de specialiști
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Premieră în România: Primul autobuz electric românesc, produs la Mediaș, va circula la Deva
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Misterul jafului de 7 minute de la Muzeul Luvru. Deghizarea, liftul de marfă și greșeala care le-a dat peste cap “planul perfect”
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Scenarii pentru demolarea blocului din Rahova după explozie. Experții spun că etajele superioare vor fi dărâmate primele
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Cine este responsabil de verificările la gaze în blocurile de locuințe: care sunt obligațiile administratorului de bloc și ale furnizorului
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Explozie la rafinăria Lukoil din Ploieşti: o persoană a fost rănită, intervenție de urgență a pompierilor
Revista presei
Adevarul
Supliment alimentar la modă care nu funcționează. Mit demontat de 80 de ani de cercetări
Playsport.ro
Unul dintre oamenii-cheie ai Interului va pleca la final de sezon. Cristi Chivu urmăreşte un...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Gabriela Firea este bunică. Primele imagini cu fostul edil al Capitalei şi nepoţica sunt foarte emoţionante. Foto
Playtech Știri
Horoscopul zilei de luni, 20 octombrie 2025. Nativii Berbec primesc o veste importantă
Playtech Știri
Zodiile care au noroc la bani în noiembrie 2025. Pentru unii nativi, vin câștiguri neașteptate
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...