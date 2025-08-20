Cine este Larry Ellison, miliardarul cu afaceri și în România care îl amenință pe Elon Musk în topul celor mai bogați oameni din lume

Larry Ellison a urcat spectaculos în ultimul an în clasamentul miliardarilor și a ajuns pe locul al doilea la nivel global, imediat după Elon Musk. Creșterea averii sale este strâns legată de ascensiunea Oracle, compania pe care a cofondat-o și pe care o influențează încă decisiv din postura de președinte executiv și director de tehnologie. Conform indicelui Bloomberg, o mare parte din avere vine din participația sa de aproximativ 41% la Oracle, iar dinamica pieței l-a adus periculos de aproape de liderul absolut al clasamentului.

În paralel cu creșterea pe bursă, Oracle a raportat rezultate solide pe 2025, cu venituri totale de 57,4 miliarde de dolari și avans susținut pe zona de servicii cloud, chiar dacă volatilitatea recentă a pieței a temperat o parte din entuziasm. În ultimele luni, acțiunile Oracle au traversat atât episoade de raliu, cât și corecții, pe fondul dezbaterii mai largi despre sustenabilitatea boom-ului AI.

Cine este „rivalul surpriză” al lui Musk și de unde vine averea sa

La 81 de ani, Larry Ellison este unul dintre ultimii „baroni” ai industriei software care mai dictează direcția unei companii de talia Oracle. După aproape patru decenii ca CEO, Ellison a făcut trecerea în 2014 spre rolul de vizionar tehnologic, continuând să stabilească pariurile majore ale grupului. Cea mai mare parte a averii sale provine din pachetul uriaș de acțiuni Oracle, ceea ce îl face extrem de sensibil la fiecare viraj al pieței tech.

Strategia sa a împins Oracle dincolo de „eticheta” de furnizor de baze de date spre poziționarea ca jucător relevant în cloud, cu contracte mari în ecosistemul AI. În 2025, compania a venit cu o creștere solidă pe segmentul de servicii și suport pentru licențe și a anunțat planuri de capacitate nouă dedicate parteneriatelor din AI. Chiar dacă piața a penalizat temporar așteptările foarte ridicate, pe ansamblu narativul de creștere rămâne intact.

Pariul pe inteligența artificială și rolul în proiectul „Stargate”

În centrul mizei lui Ellison pentru următorul deceniu stă infrastructura de inteligență artificială. La începutul anului, la Casa Albă a fost prezentat „Stargate”, o inițiativă colosală (OpenAI, SoftBank și Oracle) care vizează până la 500 de miliarde de dolari investiți în centre de date pentru AI în SUA, cu o primă fază de 100 de miliarde. Proiectul a avansat prin înțelegeri pentru încă 4,5 GW de capacitate de centre de date în SUA și prin planuri industriale în Ohio, un semnal că Ellison mizează pe rolul de furnizor-cheie de infrastructură pentru economia AI.

Nu este primul pariu „greu” al lui Ellison în zona politicilor tehnologice sensibile. În 2020, în plină controversă privind TikTok, Oracle a fost selectat drept furnizor de cloud în SUA, iar dosarul a reapărut pe agendă în 2025, pe măsură ce discuțiile despre securitatea datelor revin periodic în prim-plan. Aceste mutări au consolidat imaginea lui Ellison de negociator dur, capabil să lege interesul comercial de marile teme geopolitice ale tehnologiei.

„Afaceri și în România”: ce înseamnă, de fapt

Formularea „cu afaceri și în România” este corectă dacă ne referim la prezența de lungă durată a companiei fondate de Ellison. Oracle operează în România încă din 1995, cu birouri mari în București și cu mii de angajați la nivel local de-a lungul anilor, filiala de aici figurând printre cele mai importante entități ale grupului din EMEA. Această infrastructură locală înseamnă proiecte pentru clienți din energie, sector public, servicii financiare și retail, plus centre de servicii care au susținut expansiunea regională.

Pe scurt, nu vorbim despre investiții personale ale lui Larry Ellison în România, ci despre o prezență corporativă consistentă a companiei pe care a cofondat-o. Pentru cititor, nuanța e importantă: ea menține rigurozitatea faptelor și explică de ce, în titlu, „afacerile și în România” trimite la operațiunile locale ale grupului, nu la portofoliul privat al miliardarului. Iar câtă vreme Oracle rămâne ancorat în marile tendințe ale AI-ului, România beneficiază indirect de această traiectorie, prin proiecte, locuri de muncă și transfer de expertiză.

Insule, palate și pasiuni extravagante

Dincolo de cifre, averea lui Larry Ellison este presărată cu detalii extravagante. Miliardarul a cheltuit sute de milioane de dolari pe proprietăți spectaculoase. Cea mai notorie achiziție este aproape întreaga insulă hawaiană Lānaʻi, cumpărată în 2012 pentru aproximativ 300 de milioane de dolari. Insula a devenit un fel de „laborator privat” unde Ellison a investit în hoteluri de lux, ferme și infrastructură verde, încercând să o transforme într-un model de sustenabilitate.

În California, Ellison deține un domeniu vast inspirat din arhitectura feudală japoneză, dar și mai multe proprietăți de lux, printre care vile și un teren de golf privat. Pasiunea pentru iahturi l-a dus în fruntea competițiilor de Cupa Americii, pe care le-a sponsorizat și câștigat, consolidându-și imaginea de colecționar extravagant. În total, portofoliul său imobiliar se ridică la zeci de proprietăți în SUA și în lume, estimate la câteva miliarde de dolari.

Astfel, Larry Ellison nu este doar un mogul al tehnologiei, ci și un personaj cu gusturi excentrice și o ambiție care depășește granițele afacerilor. De la insule private la proiecte gigantice pentru AI, profilul său rămâne unul dintre cele mai fascinante în peisajul global al miliardarilor.