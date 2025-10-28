Elon Musk lansează alternativa la Wikipedia cu AI care promite „adevărul” și o viziune mai „conservatoare”

Elon Musk a prezentat „Grokipedia”, o enciclopedie online scrisă cu ajutorul inteligenței artificiale a companiei sale xAI, gândită ca o alternativă la Wikipedia. Inițiatorul promite „adevărul, tot adevărul și nimic altceva”, însă proiectul – aflat la versiunea 0.1 și disponibil momentan doar în limba engleză – intră direct în centrul războaielor culturale, cu poziționări mai conservatoare pe teme sensibile precum genul, rasa, imigrația sau schimbările climatice.

Cum arată Grokipedia și cum funcționează editarea

Interfața este minimalistă, amintește de Wikipedia și include un cuprins pentru intrările mai lungi. Utilizatorii se pot autentifica folosind contul de pe X și pot sugera corecții selectând o afirmație, apăsând „It’s wrong” și adăugând o versiune revizuită cu link către o sursă. Elon Musk prezintă acest mecanism drept o măsură de „igienă” informațională, însă rămân întrebări despre cine validează corecțiile, ce criterii de calitate se aplică și cum sunt gestionate conflictele editoriale.

Deocamdată, baza de conținut este redusă: sub un milion de articole, față de peste șapte milioane în Wikipedia în engleză. Nu există un calendar anunțat pentru extinderea în alte limbi, iar site-ul nu este încă indexat în principalele motoare de căutare, ceea ce limitează vizibilitatea. Pe hârtie, Grokipedia mizează pe AI „Grok” pentru redactare și pe intervenții umane pentru ajustări; în practică, va conta modul în care sunt prevenite „halucinațiile” și preluarea eronată a informațiilor.

Unde se aprind controversele: tonul și selecția faptelor

Primele pagini au stârnit reacții tocmai prin modul în care formulează subiectele disputei publice. De exemplu, la „gen”, Grokipedia deschide cu o definiție strict binară ancorată în sexul biologic, în timp ce Wikipedia pune accent pe dimensiunile sociale și culturale ale conceptului. În cazul lui George Floyd, noua enciclopedie începe cu istoricul său penal, în timp ce Wikipedia deschide cu circumstanțele morții sale în timpul unei intervenții polițienești – o diferență de perspectivă care schimbă lectura întregii pagini.

Mai sensibil este intrarea despre diferențele de IQ între grupuri rasiale, unde Grokipedia invocă cifre medii și meta-analize, subiect pe care Wikipedia îl tratează cu prudență metodologică și fără valori „tari”. Asemenea opțiuni editoriale pot părea, pentru publicul adepților lui Musk, o „corecție a biasurilor progresiste”, dar pentru critici sunt semnul unei enciclopedii cu agendă ideologică, care riscă să legitimeze teme vechi și foarte contestate în științele sociale.

Wikipedia vs. Grokipedia: cine are „adevărul”

Fundația Wikimedia a răspuns subliniind caracterul uman și colaborativ al Wikipedia, unde neutralitatea e o politică formală („punct de vedere neutru”), iar disputele se arbitrează prin surse și consens. În același timp, multe modele AI – inclusiv Grok – au învățat masiv din corpusul Wikipedia, ceea ce complică pretenția de „alternativă” radicală. Grokipedia promite o „versiune mai apropiată de adevăr”, dar va trebui să demonstreze în timp că poate gestiona corect sursele, erorile, defăimările și cazurile în care AI inventează detalii.

Pentru utilizatori, miza practică este dublă. Pe de o parte, o competiție pe calitatea cunoașterii poate crește standardele: mai multă verificare, mai multă transparență, mai bune politici împotriva manipulării. Pe de altă parte, multiplicarea „enciclopediilor” cu profil ideologic riscă să ducă la bule informaționale, unde aceeași întrebare primește răspunsuri fundamental diferite în funcție de platformă. În această ecuație, credibilitatea nu se câștigă cu sloganuri, ci cu proceduri: audit al surselor, corecții vizibile, istoricul deciziilor editoriale și, mai ales, consecvență când apar greșeli.

Ce urmează

Musk spune că versiunea 0.1 este un început și că vor urma iterații rapide. Direcția declarată – „mai conservatoare”, „mai puțin woke” – va atrage un public curios, dar va aduce și presiune: fiecare intrare devine un test de rigoare. Dacă Grokipedia reușește să combine AI-ul cu o guvernanță editorială solidă, ar putea deveni o resursă relevantă, chiar dacă de nișă. Dacă nu, riscă să rămână un experiment de imagine într-o dispută mai veche decât AI: cine fixează standardele pentru „adevăr” în spațiul public.