Atacurile lui Elon Musk asupra Wikipedia au efect invers: donațiile cresc, recunoaște cofondatorul Jimmy Wales

Wikipedia, una dintre cele mai utilizate platforme de informare din lume, se află din nou în centrul atenției, dar de această dată dintr-un motiv neașteptat. Atacurile publice ale lui Elon Musk la adresa enciclopediei online — pe care a numit-o recent „Wokipedia” — au avut un efect contrar intențiilor sale: au crescut donațiile către platformă, după cum a declarat cofondatorul Jimmy Wales într-un interviu pentru The New York Times.

Deși miliardarul și fondatorul X (fostul Twitter) a criticat Wikipedia pentru presupusul său „partizanat ideologic”, reacția utilizatorilor s-a transformat într-un val de sprijin financiar pentru proiectul nonprofit. „Nu e metoda mea preferată de a strânge bani, dar adevărul este că mulți oameni reacționează negativ la comportamentul lui”, a spus Wales.

Atacurile lui Elon Musk nu sunt izolate. În ultimele luni, Wikipedia a devenit o țintă a controverselor politice din SUA, fiind acuzată de părtinire în modul în care prezintă anumite subiecte sensibile. În august, congresmenii republicani James Comer și Nancy Mace au cerut o anchetă oficială privind presupusa „biasare ideologică” a platformei.

Wales a reacționat ferm la aceste acuzații, calificând ideea unei anchete parlamentare ca fiind „franc absurdă”. „Faptul că o presupusă părtinire devine subiect de investigație în Congres este un semn al unei confuzii profunde despre libertatea de exprimare și independența informației”, a afirmat fondatorul Wikipedia.

Controversa a fost amplificată de intervențiile repetate ale lui Elon Musk, care a acuzat platforma că promovează o agendă „de stânga” și a ironizat-o public, spunând că intenționează să lanseze o alternativă numită „Grokipedia”, o referință directă la sistemul său AI, Grok, integrat în rețeaua X.

Musk, care s-a autoproclamat apărător al libertății de exprimare, a distribuit mai multe postări în care a acuzat Wikipedia că „manipulează adevărul” și că este „controlată de ideologi progresiști”. Însă aceste atacuri nu au afectat reputația platformei în rândul publicului larg — dimpotrivă, par să fi consolidat încrederea utilizatorilor.

„Când Musk ne atacă, oamenii donează mai mult”

Jimmy Wales, cofondatorul Wikipedia și una dintre figurile emblematice ale internetului liber, a declarat că reacțiile publicului la atacurile lui Musk au fost surprinzător de favorabile pentru platformă. „Pentru mulți oameni, nivelul lor de încredere în Elon Musk este extrem de scăzut, deoarece spune lucruri exagerate tot timpul. Când ne atacă, oamenii donează mai mult”, a spus Wales, adăugând că platforma nu a făcut nicio campanie de comunicare în acest sens — sprijinul a venit natural, din partea comunității.

Wikipedia este una dintre puținele platforme online de amploare globală care nu are reclame și se bazează exclusiv pe donațiile utilizatorilor. În fiecare an, milioane de persoane contribuie financiar pentru a susține serverele, moderarea și echipele tehnice care mențin enciclopedia online gratuită pentru oricine.

În ultimele luni, atacurile repetate ale miliardarului sud-african au coincis cu o creștere vizibilă a donațiilor, potrivit declarațiilor lui Wales. Deși nu a oferit cifre exacte, cofondatorul a subliniat că există o „corelație evidentă” între momentele în care Musk lansează critici și perioadele de vârf în finanțare.

„Nu e modalitatea mea preferată de a strânge bani, dar trebuie să recunosc că aceste reacții ne arată cât de mult prețuiesc oamenii existența unei surse de informații independente”, a spus el.

Musk, libertatea de exprimare și războiul cu „vechiul internet”

Elon Musk, unul dintre cei mai influenți și controversați antreprenori din lume, se poziționează de câțiva ani ca un critic vocal al platformelor tradiționale de informare și al ceea ce numește „mainstream media”. De la preluarea rețelei Twitter, rebotezată X, Musk a promovat ideea unui internet „fără cenzură”, deși criticii spun că rețeaua a devenit între timp un teren fertil pentru dezinformare și conținut extremist.

Atacurile asupra Wikipedia fac parte dintr-o strategie mai amplă de confruntare cu instituțiile percepute ca autorități ale informației, în contextul creșterii influenței AI și a scăderii încrederii publice în media.

De partea cealaltă, Jimmy Wales a răspuns calm și constant provocărilor. Cofondatorul a reamintit că Wikipedia nu este o companie comercială, ci un proiect comunitar, guvernat de transparență și reguli clare. „Suntem una dintre puținele platforme care nu vinde date, nu are reclame și nu prioritizează conținutul în funcție de interese economice. Tocmai de aceea oamenii ne sprijină”, a spus el.

Pentru Wales, atacurile lui Musk reflectă mai degrabă o luptă de imagine decât o discuție reală despre calitatea informației. „Internetul a fost creat ca un spațiu de colaborare. Din păcate, pentru unii, a devenit un teren de confruntare”, a concluzionat el.

Deși războiul cultural dintre libertatea absolută de exprimare și responsabilitatea informațională este departe de a se încheia, episodul dintre Musk și Wikipedia arată un lucru clar: într-o lume digitală dominată de controverse, oamenii continuă să sprijine sursele de cunoaștere liberă.