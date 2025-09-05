Ultima ora
Cum îți dai seama dacă copilul tău folosește telefonul pe ascuns și a găsit metode să ocolească controlul parental
05 sept. 2025 | 13:00
de Alexandru Puiu

Mark Zuckerberg, Bill Gates, Tim Cook și Sam Altman au fost la Casa Albă, Donald Trump i-a invitat la cină. Elon Musk, nu
Cină la Casa Albă cu cei mai importanți lideri din tech /Foto: Saul Loeb/AFP via Getty Images

Președintele SUA, Donald Trump, a adunat la Casa Albă câteva dintre cele mai puternice nume din tehnologie pentru o cină de lucru care a pus în prim-plan viziunea sa pro-industrie. Întâlnirea a avut o absență notabilă: Elon Musk, liderul Tesla, SpaceX și X, care a transmis că a fost invitat, dar nu a putut participa și și-a trimis un reprezentant.

Evenimentul a accentuat apropierea dintre administrația Trump și o parte a lumii Big Tech, pe fondul mesajelor în favoarea criptomonedelor, a relaxării presiunii de reglementare și a ambiției declarate de a menține supremația americană în inteligența artificială. În sală, atmosfera a fost una de susținere, cu mesaje elogioase la adresa președintelui din partea mai multor lideri de companii.

Cine a fost la masă și ce s-a discutat

La dineu au participat Sam Altman (OpenAI), Bill Gates (Microsoft), Tim Cook (Apple) și Sundar Pichai (Google/Alphabet), alături de Mark Zuckerberg (Meta), care a subliniat raritatea unui astfel de grup reunit în aceeași încăpere. Trump a vorbit despre „o revoluție în afaceri” și despre rolul SUA în definirea următoarei ere tehnologice, cu un cadru mai prietenos pentru inovatori.

Dincolo de simbolistica pozei de grup, discuțiile au gravitat în jurul AI și a modului în care Washingtonul poate accelera dezvoltarea fără a sufoca ecosistemul cu norme greoaie. Liderii din tehnologie au punctat nevoia de claritate legislativă, mai ales în zonele sensibile precum modelarea generativă, securitatea datelor și infrastructura de calcul.

De ce contează această cină pentru Silicon Valley și pentru politică

În ultimele luni, Casa Albă a transmis semnale favorabile industriei, de la deschiderea către criptomonede până la promisiunea unei politici industriale pro-AI. Pentru companii, o astfel de poziționare înseamnă predictibilitate și acces mai rapid la inițiative public-private, inclusiv în domenii precum cloud, semiconductori și centre de date eficiente energetic.

În plan politic, fotografia de la Casa Albă e un mesaj către piețe și către propriii susținători: tehnologia rămâne un pilon strategic, iar marile companii sunt chemate la masa deciziilor. Șefii companiilor au livrat, la rândul lor, un gest de validare — o recunoaștere că regulile și prioritățile stabilite acum vor influența direct produsele pe care le vor lansa în următorii ani.

Elon Musk, marele absent

Deși a fost invitat, Elon Musk a anunțat pe X că nu poate participa și că a trimis pe cineva să-l reprezinte. Absența sa e cu atât mai vizibilă cu cât, în trecut, Musk a fost perceput drept unul dintre aliații importanți ai lui Trump, în special pe teme precum libertatea de exprimare online, explorarea spațială și reproiectarea infrastructurii energetice.

Chiar și așa, dosarele care îl privesc direct — de la lansările SpaceX până la direcția X ca platformă — rămân relevante pentru dialogul dintre industrie și administrație. Fără Musk la masă, se vede însă că Big Tech are mai multe voci și sensibilități diferite, iar consensul în marile teme tehnologice rămâne un proces în desfășurare.

