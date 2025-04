Elon Musk, de la erou la paria publică: Prăbușirea imaginii celui mai controversat miliardar al planetei

A fost o vreme când Elon Musk era văzut drept vizionarul suprem al tehnologiei, salvatorul omenirii prin SpaceX, revoluționarul auto prin Tesla și, pentru mulți, un simbol al inovației neînfricate. Astăzi, aceeași persoană este percepută de o majoritate a americanilor drept o figura toxică și extrem de polarizantă, care și-a risipit capitalul de încredere printr-un mix letal de decizii politice, gesturi controversate și o apropiere toxică de extrema dreaptă americană.

Potrivit celor mai recente sondaje agregate de statisticianul Nate Silver, doar 39,4% dintre americani mai au o părere favorabilă despre Musk, în timp ce 52,7% îl privesc negativ. Rezultatul? Un net favorabil de -11 puncte, o scădere vertiginoasă față de 2016, când Musk avea un net favorabil de +29.

De ce s-a întors atât de radical opinia publică împotriva unuia dintre cei mai cunoscuți antreprenori ai planetei? Răspunsul implică politică, eșecuri morale, manipulări electorale și o alianță periculoasă cu Donald Trump.

În 2016, Elon Musk era unul dintre cei mai admirați oameni din lume. Devenise sinonim cu viitorul: colonizarea planetei Marte, mașini electrice autonome, tuneluri care urmau să rezolve traficul urban, inteligență artificială și internet global oferit din spațiu. Era văzut ca un geniu rebel, un Steve Jobs cu mai mult curaj și mai multă nebunie creativă.

We just launched an Elon Musk popularity tracker to accompany our Trump approval tracker.

Currently, he’s at a −14 as compared with Trump’s −5. pic.twitter.com/X4IIvLIhmk

— Nate Silver (@NateSilver538) April 11, 2025