Elon Musk anunță un nou model Full Self-Driving, în plin scandal privind autopilotul Tesla

Elon Musk a anunțat miercuri că Tesla antrenează un nou model de conducere autonomă Full Self-Driving (FSD), cu îmbunătățiri semnificative față de versiunea actuală, în contextul în care compania se confruntă cu multiple probleme juridice și reputaționale legate de sistemul Autopilot.

Potrivit unei postări publicate de Musk pe platforma sa, X (fosta Twitter), noul model FSD va include aproximativ „de 10 ori mai mulți parametri” și va beneficia de un „progres major în reducerea pierderilor de compresie video”.

CEO-ul Tesla estimează că, în cazul în care testele vor decurge conform așteptărilor, versiunea actualizată ar putea fi disponibilă public până la finalul lunii viitoare, scrie QZ.com.

Declarațiile lui Musk vin la doar câteva zile după ce un juriu federal a decis că Tesla este parțial responsabilă pentru un accident mortal produs în 2019 în Florida, în care a fost implicat sistemul Autopilot. Verdictul a dus la o sancțiune de peste 300 de milioane de dolari pentru companie.

Procese și investigații intensificate asupra sistemului de conducere autonomă

Noua inițiativă vine într-un moment delicat pentru Tesla. La finalul săptămânii trecute, compania a fost găsită vinovată în parte pentru un accident în care o persoană a murit, iar alta a fost grav rănită, după ce sistemul Autopilot nu a reușit să evite coliziunea.

Procesul a avut ca temă centrală acuzația că Tesla a prezentat în mod înșelător capabilitățile Autopilotului, determinând utilizatorii să aibă încredere excesivă într-o tehnologie care, din punct de vedere legal, este doar un sistem de asistență, nu o funcție de conducere complet autonomă.

La începutul săptămânii, și acționarii Tesla au deschis un proces împotriva companiei și a lui Elon Musk, acuzând că declarațiile făcute despre performanța vehiculelor autonome au fost exagerate și au indus în eroare piața.

Conform plângerii, promisiunile privind siguranța și eficiența sistemelor autonome ar fi ascuns „riscuri semnificative” privind respectarea legislației rutiere, ceea ce ar putea atrage un control mai strict din partea autorităților de reglementare.

Mai mult, investitorii susțin că perspectivele financiare ale companiei au fost supraevaluate, iar informațiile publice furnizate „au fost în mod semnificativ false și înșelătoare.”

Lansare problematică a robotaxiurilor Tesla în Texas

Controversele nu se opresc aici. La sfârșitul lunii iunie, Tesla a lansat serviciul său de robotaxiuri autonome în Austin, Texas.

Deși evenimentul a fost promovat drept un pas important în direcția viitorului mobilității urbane, testele au scos la iveală probleme grave de comportament rutier: vehiculele au fost surprinse circulând pe contrasens și oprindu-se în mod periculos în mijlocul trecerilor de pietoni.

Așa cum era de așteptat, incidentele au atras atenția autorităților federale de siguranță rutieră, care au început să investigheze posibile încălcări ale normelor de circulație de către flota autonomă Tesla.

Între timp, investitorii par să fi primit cu optimism promisiunea noului model FSD. Acțiunile Tesla au înregistrat o creștere de 2% miercuri, imediat după declarațiile lui Musk.

Totuși, rămâne de văzut dacă acest nou model va reuși să redea încrederea publicului și să răspundă exigențelor tot mai mari impuse de contextul legal și tehnologic.