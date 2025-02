Elisabeta Rizea, ”Viteaza de la Nucșoara”, eroina anticomunistă a României. Au aruncat-o în închisoare, unde o atârnau cu părul de cârlig și o băteau repetat până leșina

Elisabeta Rizea este, fără îndoială, una dintre cele mai mari eroine anticomuniste din România. Povestea vieții sale este marcată de curaj, sacrificiu și o luptă continuă împotriva unui regim care a zdrobit mii de vieți și a căutat să desființeze orice formă de opoziție. A devenit simbolul unei lupte de rezistență ce avea să fie cunoscută nu doar în România, ci și în întreaga Europă. A activat alături de alți eroi ai rezistenței anticomuniste, precum frații Toma și Petre Arnăuțoiu, în comuna Nucșoara, un bastion al curajului și al rezistenței față de regimul comunist.

Născută pe 28 iunie 1912, în comuna Domnești din județul Argeș, Elisabeta Rizea a crescut într-o familie de țărani care trăiau în apropierea satului Nucșoara, acoperit de păduri adânci și munți.

Așezarea geografică a regiunii, precum și tradițiile și obiceiurile oamenilor din acea zonă, aveau să joace un rol important în formarea spiritului de rezistență al eroinei și al celor care o vor însoți în lupta împotriva regimului comunist.

Chiar dacă familia Rizea trăia în apropiere de Nucșoara, acest sat avea să joace un rol esențial în viața Elisabetei, fiind un bastion al rezistenței anticomuniste din România.

Comuna se afla într-o zonă montană greu accesibilă, iar mulți dintre locuitorii săi fuseseră implicați în mișcările de rezistență împotriva regimului totalitar care se instaurase în România.

Rezistența de la Nucșoara a fost condusă de frații Petre și Toma Arnăuțoiu, iar grupul inițial de partizani a crescut treptat, fiind susținut de o rețea extinsă de oameni din comuna Nucșoara și din localitățile învecinate.

Elisabeta, alături de soțul său, Gheorghe Rizea, a fost una dintre femeile care au sprijinit constant partizanii, ajutându-i cu alimente, îmbrăcăminte și informații.

Aceasta a fost una dintre cele mai importante contribuții ale femeilor în mișcarea de rezistență, iar Elisabeta a devenit, fără îndoială, un simbol al curajului și al spiritului de sacrificiu.

În perioada 1949-1958, Nucșoara a fost centrul uneia dintre cele mai puternice și de durată forme de rezistență anticomunistă din Europa.

Grupul de partizani condus de frații Arnăuțoiu a avut o activitate intensă în această perioadă, iar ajutorul oferit de femeile din comună a fost esențial pentru supraviețuirea acestui grup.

Elisabeta Rizea a fost direct implicată în această luptă, și nu doar prin sprijinul logistic acordat, ci și prin curajul de a rezista presiunii regimului comunist.

Comuniștii au dorit să distrugă mișcările de rezistență din toată țara, iar în acest scop au trimis soldați și securiști în diverse zone, inclusiv în Nucșoara, pentru a-i urmări pe partizani și pentru a-i captura sau elimina.

Oamenii din comună, însă, nu s-au lăsat intimidați și au continuat să sprijine pe cei care luptau împotriva regimului.

Elisabeta și soțul său, Gheorghe au oferit hrană și adăpost celor care se ascundeau în păduri și munți, continuând să sprijine rezistența chiar și atunci când riscurile deveneau tot mai mari.

În ciuda eforturilor de a păstra tăcerea și de a ajuta partizanii fără a fi descoperită, în 1950, Elisabeta Rizea a fost arestată de Securitate.

Începea astfel o perioadă teribilă de torturi și suferință, în care femeia din Nucșoara a fost supusă celor mai crude tratamente fizice și psihologice.

Arestată pe 20 noiembrie 1950, Elisabeta a fost încarcerată și a fost supusă unui regim de anchete extrem de violente.

Comuniștii sperau să o forțeze să trădeze, să dezvăluie locurile de ascundere ale partizanilor și să le trădeze identitățile, dar Elisabeta a rezistat cu stoicism. În ciuda bătăilor crunte și a torturilor la care a fost supusă, aceasta a refuzat să cedeze.

”Mi-au legat coada de cârligul de la lampa din casa boierului. Coada mi-a rămas în cârlig și eu am căzut la pământ. Așa mi-au smuls părul. Am făcut tratament și nu mi-a mai crescut. Dar tot nu i-am vândut. Mă legau, mă băteau și mă umileau, dar nu am spus nimic. Dacă vorbeam, omorau jumătate de sat!”, mărturisea ea mai târziu, rememorând chinurile la care fusese supusă.