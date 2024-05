Maica Mina, eroina Marina Hociotă. A supraviețuit celor două Războaie Mondiale, a salvat mii de vieți și a fost decorată de Regele Ferdinand I și de comuniști

În lumea monahală românească, numele Maicii Mina Hociotă rămâne un simbol al sacrificiului, credinței și devotamentului față de cei în suferință. Cu o viață marcată de slujire și caritate, ea a devenit un model pentru mulți și o inspirație pentru cei ce îi cunosc povestea.

Marina Hociotă se naște într-o zi frumoasă de vară, pe 19 august 1896, într-o familie modestă, într-un sat din România. Rămasă orfană de tată de la o vârstă fragedă, copilăria sa este una simplă, dar încărcată de valorile creștine și de dragostea pentru Dumnezeu.

Încă din fragedă copilărie, Marina Hociotă își manifestă interesul și devotamentul pentru viața monahală, fiind profund impresionată de viața sfântului Francisc de Assisi și de misiunea sa de ajutorare a celor săraci și suferinzi.

La vârsta potrivită, alege să-și dedice viața lui Dumnezeu și să se lepede de obiceiurile laice, fiind încurajată de mătușa ei, Melania Cruțiu, maică la Mânăstirea Văratec. După depunerea jurămintelor sacre, îmbracă straiele călugărești, luând numele de maica Mina.

În 1914, Primul Război Mondial mușcă din Europa, iar România, deși încă neutră, nu rămâne neafectată de valul de violență și suferință.

În mijlocul acestui context tulburător, tânăra călugăriță alege să își dedice viața ajutorării soldaților răniți și căzuți pe front, devenind un simbol al devotamentului și curajului.

Când Crucea Roșie organizează cursuri speciale de asistență în mai multe centre din țară, Maica Mina se înrolează ca voluntar, mânată fiind de dorința de a-i servi pe cei care s-au angajat în lupta pentru eliberarea țării. Primește gradul de sublocotenent.

”Vă puteți închipui ce bucurie am simțit când am putut să slujim pe frații noștri, care s-au angajat în luptă pentru a ne elibera de sub jugul străin.

Noi, călugărițele și călugării, ne-am pus în nesiguranța vieții… pentru țară și am slujit cu credință și am mers în război cu toată conștiința, în ajutorul răniților pentru care am muncit cu un sentiment sfânt, să îi ajutăm în suferință.

Ne-am îndeplinit datoria nu ca niște oameni, ci ca niște ostași ai Domnului și ai țării noastre, făcând ascultare până la capăt, la terminarea războiului.”, declara Maica Mina, ani mai târziu.