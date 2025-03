Eliminarea facilităților fiscale din IT a prăbușit salariile în cel mai bine plătit sector din România. IT-iștii au sărăcit într-o lună cu 700 de lei, scăderi salariale puternice chiar și la firmele mari

Chiar și marile firme de IT din țară dau semne că afacerile le scârțâie, după ce Guvernul a decis să trateze industria în mod egal cu restul domeniilor de activitate, eliminând privilegiile de ordin fiscal de care angajații și angajatorii s-au bucurat ani la rând.

Odată eliminate facilitățile fiscale, angajații din IT au simțit scăderi semnificative de salarii. Vobrim despre o medie de -704 lei (-6%) de la o lună la alta.

Chiar și fără facilități fiscale, IT-iștii rămân cei mai bine plătiți salariați din România

Media salarială în sectorul IT continuă să rămână la cel mai înalt nivel din economia românească. Potrivit cifrelor furnizate de Institutul Național de Statistică, în luna ianuarie 2025, câştigul salarial mediu brut a fost 8.910 lei, cu 341 lei (-3,7%) mai mic decât în luna decembrie 2024. Câştigul salarial mediu net a fost 5.328 lei, în scădere cu 317 lei (-5,6%) față de luna decembrie 2024.

Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.437 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (10.877 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.292 lei) și în hoteluri şi restaurante (3.321 lei).

Pe termen scurt, companiile IT se confruntă cu provocări legate de creșterea costurilor cu forța de muncă și de menținerea motivației angajaților. Potrivit unui sondaj realizat de ANIS, 63,2% dintre companii au raportat efecte negative asupra performanței financiare în 2024, iar 57,9% au resimțit creșteri semnificative ale costurilor cu personalul.

Industria IT din România încă are potențial

Cu toate acestea, industria IT din România are potențialul de a se adapta și de a găsi soluții inovatoare pentru a depăși aceste obstacole. În contextul globalizării și al digitalizării accelerate, cererea pentru servicii IT de calitate rămâne ridicată. Companiile care vor investi în dezvoltarea competențelor angajaților, în tehnologii emergente și în diversificarea portofoliului de servicii vor avea șanse mai mari să își mențină competitivitatea pe piață.

În concluzie, deși eliminarea facilităților fiscale a creat provocări semnificative pentru sectorul IT, perspectivele pe termen lung rămân optimiste pentru acele companii care vor reuși să se adapteze noilor realități economice și să valorifice oportunitățile oferite de piața globală.