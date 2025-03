Salariul mediu pe economie a ajuns la 5.328 lei, bani în mână. În unele domenii se câștigă peste 11.000 de lei pe lună, iar în altele doar 3.000

Salariul mediu net pe economie a ajuns, în luna ianuarie 2025, la nivelul de 5.328 lei. Vorbim, așadar, despre banii ce rămân angajaților în buzunar, după achitarea taxelor, impozitelor și contribițiilor sociale pe muncă. Astfel, nivelul brut este mult mai ridicat, respectiv 8.910 lei, dar diferența ajunge la bugetul de stat.

La nivel național, câştigul salarial mediu net a fost 5328 lei, în scădere cu 317 lei (-5,6%) față de luna decembrie 2024.

Din moment ce aceste cifre reprezintă o medie, este clar că nu toți angajații iau acești bani la final de lună. Unii câștigă salarii medii chiar și de două ori mai mari decât media națională, în timp ce alții nici măcar nu se apropie de suma de 5.000 de lei.

Astfel, conform unui raport al Institutului Național de Statistică (INS), avem domenii unde se câștigă salarii de top pentru piața muncii autohtonă, dar și domenii în care angajații sunt slab remunerați.

Cele mai mari salarii rămân în IT, iar cele mai mici în HoReCa

Cei mai fericiți angajați de pe piața muncii de la noi rămân IT-iștii, ale căror salarii au depășit pragul psihologic de 11.000 de lei pe lună, însă la polul opus avem lucrătorii din industria ospitalității, care sunt nevoiți să supraviețuiască o lună întreagă cu un salariu mediu de puțin peste 3.000 de lei.

„Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţile de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (11.437 lei) și în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului (10.877 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (3.292 lei) și în hoteluri şi restaurante (3.321 lei)”, se arată în documentul INS.

Tot de la INS aflăm și cum au evoluat în ultimele luni lefurile angajaților la stat. Raportul citat indică faptul că, în sectorul bugetar, câştigul salarial mediu net a înregistrat uşoare creşteri comparativ cu luna precedentă în sănătate şi asistență socială (+1,5), respectiv în învăţământ (+0,6%). În administraţia publică, câştigul salarial mediu net a scăzut uşor comparativ cu luna precedentă (-0,8%).

Per ansamblu, arată INS, majoritatea domeniilor de activitate au consemnat scăderi ale salariilor în prima lună din acest an. Motivele sunt numeroase și țin de mersul firesc al pieței în această perioadă de început de an nou, nefiind vorba despre evoluții anormale.

„În luna ianuarie 2025, în majoritatea activităţilor din sectorul economic , nivelul câştigului salarial mediu net a scăzut comparativ cu luna decembrie 2024, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru sărbătorile de iarnă, pentru performanțe deosebite sau al 13-lea salariu), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare).

De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net din luna ianuarie au fost determinate de aplicarea prevederilor legale3 prin care s-au eliminat facilitățile fiscale acordate anterior în anumite activităţi economice, de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (în funcţie de contracte/proiecte), cât și de angajările de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice”, notează INS.