Elicopter SMURD mobilizat de urgență în Apuseni, după ce un bărbat a căzut cu parapanta

Un accident grav, petrecut în pitorescul peisaj al Apusenilor, a mobilizat de urgență echipaje de salvare, după ce un bărbat s-a prăbușit cu parapanta. Incidentul, care a avut loc în apropierea localității Arieșeni, a necesitat intervenția promptă a autorităților și a culminat cu o cursă contracronometru a unui elicopter SMURD pentru a transporta victima la spital.

Intervenție rapidă în inima Apusenilor

Incidentul s-a produs în satul Păntești, unde un bărbat a căzut în timpul unui zbor cu parapanta. Apelul de urgență a alertat rapid echipajele SMURD de la Stația de pompieri Câmpeni, care au sosit la fața locului pentru a evalua situația și a-i acorda primul ajutor. Salvatorii au găsit victima conștientă, însă cu o fractură la unul dintre membrele inferioare. Starea pacientului, combinată cu natura accidentului, a impus o decizie crucială pentru salvarea acestuia.

Medicii de la fața locului au stabilit că transportul terestru nu ar fi fost suficient de rapid pentru a-i acorda pacientului îngrijirile necesare într-un interval optim. Prin urmare, a fost solicitat un elicopter SMURD din Jibou pentru a prelua victima și a o transporta de urgență la spital.

Cursa aeriană spre UPU Cluj

Elicopterul a preluat bărbatul și l-a transportat în siguranță, într-un timp foarte scurt, la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din Cluj-Napoca. Aici, o echipă medicală specializată l-a așteptat pe pacient pentru a-i oferi tratament și îngrijiri suplimentare. În ciuda faptului că starea sa de sănătate nu a fost comunicată public, intervenția rapidă și coordonată a tuturor echipajelor implicate a fost crucială pentru stabilizarea bărbatului și pentru a-i oferi șansele maxime de recuperare.

Din fericire, autoritățile au intervenit în timp record, chiar dacă accesul este adesea dificil și timpul de reacție este esențial. Astfel, o simplă pasiune pentru zborul cu parapanta s-a transformat într-o situație de risc major, care, din fericire, a fost gestionată eficient de către echipele de intervenție.