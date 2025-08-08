Ultima ora
Cât te va costa factura la curent în septembrie dacă ești client Hidroelectrica. TVA-ul majorat se resimte
08 aug. 2025 | 17:22
de Vieriu Ionut

Elicopter SMURD Black Hawk, folosit pentru a transporta 300 kg de brânză de la stânele izolate din Broșteni

Actualitate
Elicopter SMURD Black Hawk, folosit pentru a transporta 300 kg de brânză de la stânele izolate din Broșteni
Elicopterul SMURD Black Hawk a transportat peste 300 kg de brânză de la ciobanii izolați de inundații din Broșteni Sursă foto: ISU

În urma inundațiilor severe care au lovit zona Broșteni în zilele de 27 și 28 iulie, autoritățile au desfășurat o amplă misiune de recunoaștere și sprijin. Ceea ce a început ca o operațiune de evaluare a pagubelor și a potențialelor pericole, s-a transformat într-o acțiune de solidaritate deosebită, în care un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAV) a fost folosit pentru a transporta peste 300 de kilograme de brânză de la stânele izolate.

Misiunea aeriană de recunoaștere și ajutor umanitar

Misiunea, coordonată de Prefectura Suceava, a avut loc joi și a vizat zonele montane din orașul Broșteni, care au devenit inaccesibile pe cale terestră. Echipajul IGAV, alături de specialiști din cadrul ISU Suceava și Salvamont Vatra Dornei, a avut ca obiectiv principal identificarea eventualelor baraje naturale formate în urma precipitațiilor abundente, care ar fi putut reprezenta un pericol pentru comunitățile din aval. Potrivit prefectului județului, Traian Andronachi, evaluarea aeriană a confirmat că nu există zone care să prezinte un risc iminent pentru populație.

În cadrul aceleiași misiuni, echipajele au distribuit alimente, unelte și alte materiale de strictă necesitate către mai mulți ciobani ale căror stâne au rămas izolate. Drumurile forestiere au fost distruse, iar copacii doborâți de viituri au blocat complet accesul terestru, punând în pericol aprovizionarea și supraviețuirea acestor comunități.

Vezi și:
Bătrânul care a adus lacrimi în ochii salvatorilor, la Broșteni. La 87 de ani, le-a oferit pompierilor cadou tot ce i-a rămas drag: „Singura mea plăcere”
Lăbuș din Broșteni. Cățelușul care a refuzat să-și abandoneze casa, a rămas în ploaie, printre ruine, așteptându-i pe stăpânii care plecaseră fără el

Solidaritate pentru produsele lactate: Brânza, transportată cu elicopterul

Un moment notabil al acțiunii a fost implicarea întregului echipaj în transportul a peste 300 de kilograme de brânză de la o stână izolată. Prefectul Traian Andronachi a explicat că această intervenție a fost un gest de solidaritate, necesar pentru a preveni degradarea produselor lactate și pentru a sprijini activitatea ciobanilor afectați de condițiile extreme.

„Într-un gest de solidaritate, întregul echipaj implicat a sprijinit transportul și coborârea a aproximativ 300 kg de produse lactate, în principal brânză, de la o stână izolată. Am considerat că sprijinul nostru poate să însemne și această formă de intervenție, pentru a preveni degradarea produselor și pentru a veni în sprijinirea activității ciobanilor afectați de condițiile extreme”, a declarat prefectul.

Un detaliu impresionant este faptul că, după ce proviziile au fost livrate ciobanilor, prefectul a fost printre cei care au luat în spate și au transportat produsele lactate de la stână pentru a fi coborâte în vale.

Prezența unui elicopter SMURD Black Hawk în această misiune a fost crucială. Un astfel de aparat de zbor, extrem de performant, a permis accesul rapid și eficient în zonele cele mai greu de atins, unde vehiculele terestre nu ar fi avut nicio șansă.

România, lovită din nou de caniculă. Temperaturi sufocante și nopți tropicale în acest weekend
Recomandări
Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii
Pauzele de la stimulare continuă pot face „minuni” pentru creier, spun cercetătorii
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
Denzel Washington revine în forță în filmul de pe Netflix „The Equalizer 3”. De ce trebuie să-l vezi acum, dacă l-ai ratat la cinema
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
La ce să fii atent când angajezi un avocat. Sfaturi de la un antreprenor de succes: ”Eu n-am știut și m-a costat”
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Producătorii seriei Blade Runner 2099 confirmă întârzierea: Când ar putea fi lansat serialul produs de Ridley Scott
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Probleme grave de securitate la aplicația TeaOnHer, alternativa controversată pentru bărbați a aplicației Tea
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
Trupa Paraziții s-a retras de la UNTOLD X. Cheloo a oferit primele explicații
O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat
O mamă a doi copii a murit brusc după vacanța petrecută în Tunisia. Soțul ei încearcă cu disperare să afle ce s-a întâmplat
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Sense8, serialul SF de pe Netflix pe care nu ar trebui să-l ratezi
Revista presei
Adevarul
Pachetul 2 de măsuri de austeritate majorează amenzile de circulație. Când este suspendat dreptul de a conduce
Playsport.ro
Andrei Gheorghiță pleacă de la FCSB și semnează cu o rivală din Superliga. Gigi Becali a făcut anunțul
Ego.ro
Ce să nu faci niciodată când intri într-un cazinou
Playtech Știri
Îi stropești așa și nu se mai opresc din rodit! Metoda naturală pentru castraveți sănătoși și fără frunze galbene
Playtech Știri
Horoscop zilnic 8 august 2025. Zodia care face o alegere financiară inspirată
Playtech Știri
Metoda simplă prin care poți preveni apariția putregaiului apical la roșiile din grădină
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Ego.ro
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei