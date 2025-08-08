Elicopter SMURD Black Hawk, folosit pentru a transporta 300 kg de brânză de la stânele izolate din Broșteni

În urma inundațiilor severe care au lovit zona Broșteni în zilele de 27 și 28 iulie, autoritățile au desfășurat o amplă misiune de recunoaștere și sprijin. Ceea ce a început ca o operațiune de evaluare a pagubelor și a potențialelor pericole, s-a transformat într-o acțiune de solidaritate deosebită, în care un elicopter SMURD Black Hawk al Inspectoratului General de Aviație (IGAV) a fost folosit pentru a transporta peste 300 de kilograme de brânză de la stânele izolate.

Misiunea aeriană de recunoaștere și ajutor umanitar

Misiunea, coordonată de Prefectura Suceava, a avut loc joi și a vizat zonele montane din orașul Broșteni, care au devenit inaccesibile pe cale terestră. Echipajul IGAV, alături de specialiști din cadrul ISU Suceava și Salvamont Vatra Dornei, a avut ca obiectiv principal identificarea eventualelor baraje naturale formate în urma precipitațiilor abundente, care ar fi putut reprezenta un pericol pentru comunitățile din aval. Potrivit prefectului județului, Traian Andronachi, evaluarea aeriană a confirmat că nu există zone care să prezinte un risc iminent pentru populație.

În cadrul aceleiași misiuni, echipajele au distribuit alimente, unelte și alte materiale de strictă necesitate către mai mulți ciobani ale căror stâne au rămas izolate. Drumurile forestiere au fost distruse, iar copacii doborâți de viituri au blocat complet accesul terestru, punând în pericol aprovizionarea și supraviețuirea acestor comunități.

Solidaritate pentru produsele lactate: Brânza, transportată cu elicopterul

Un moment notabil al acțiunii a fost implicarea întregului echipaj în transportul a peste 300 de kilograme de brânză de la o stână izolată. Prefectul Traian Andronachi a explicat că această intervenție a fost un gest de solidaritate, necesar pentru a preveni degradarea produselor lactate și pentru a sprijini activitatea ciobanilor afectați de condițiile extreme.

„Într-un gest de solidaritate, întregul echipaj implicat a sprijinit transportul și coborârea a aproximativ 300 kg de produse lactate, în principal brânză, de la o stână izolată. Am considerat că sprijinul nostru poate să însemne și această formă de intervenție, pentru a preveni degradarea produselor și pentru a veni în sprijinirea activității ciobanilor afectați de condițiile extreme”, a declarat prefectul.

Un detaliu impresionant este faptul că, după ce proviziile au fost livrate ciobanilor, prefectul a fost printre cei care au luat în spate și au transportat produsele lactate de la stână pentru a fi coborâte în vale.

Prezența unui elicopter SMURD Black Hawk în această misiune a fost crucială. Un astfel de aparat de zbor, extrem de performant, a permis accesul rapid și eficient în zonele cele mai greu de atins, unde vehiculele terestre nu ar fi avut nicio șansă.