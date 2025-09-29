În Rusia, militarizarea educației intră într-o nouă etapă: la Krasnodar se deschide o școală unde copiii învață să asambleze și să piloteze drone, cu veterani de pe frontul din Ucraina la catedră. Contextul nu e neutru — în ultimele săptămâni, autoritățile din țara noastră și Polonia au raportat incursiuni de drone rusești în spațiul aerian NATO, incidente care au dus la decolarea avioanelor de vânătoare și la reacții oficiale ale Alianței privind întărirea apărării pe flancul estic. Autoritățile din Rusia susțin că deprinderile elevilor ar fi utile și în timp de pace, însă modul de predare și momentul apariției acestor cursuri arată clar o orientare către aplicații cu dublu scop, civil și militar, pe fondul tot mai multor alerte despre încălcări ale spațiului aerian și vulnerabilități la nivelul infrastructurii din statele vecine.

Ce se predă în noua școală de „drone” din Krasnodar

În Krasnodar, autoritățile au anunțat deschiderea unei școli speciale în care copiii învață să asambleze și să piloteze drone, sub îndrumarea directă a veteranilor de război. Primarul Evgheni Naumov a precizat că lecțiile sunt gratuite și includ atât sesiuni pe simulatoare, cât și lucrul cu aparate reale, precum și instruire pentru utilizarea imprimantelor 3D. Elevii vor fi testați pentru abilități motorii fine și „înclinație către știință”, criterii considerate esențiale pentru progresul rapid al cursanților.

Curricula descrisă de autorități pune accent pe partea practică: de la proiectarea componentelor și imprimarea lor, la montaj, calibrare, întreținere și zbor. Primarul a insistat că deprinderile ar fi „utile și în timp de pace”, invocând utilizări civile ale dronelor – de la agricultură la cartografiere. În realitate, contextul în care apare această școală indică o legătură directă cu nevoile armatei ruse pe frontul din Ucraina, unde tehnologia UAV a devenit un instrument central, relatează CNN.

De la „conversații importante” la militarizarea timpurie

Deschiderea școlii se înscrie într-o tendință mai largă de militarizare a educației. Ministerul Educației a extins recent programul de propagandă „Conversații importante” până și în grădinițe, în 22 de regiuni ale Rusiei și în teritoriile ucrainene ocupate, pe lângă faptul că programul este deja obligatoriu în licee. Scopul declarat este de a insufla „valori tradiționale” și patriotism; efectul practic, însă, este normalizarea limbajului și a practicilor militare în rândul elevilor, de la vârste tot mai fragede.

Estimări occidentale indică faptul că module de tip „curs de drone” funcționează deja în sute de școli și zeci de colegii din întreaga țară. În acest cadru, prezența veteranilor ca „profesori” oferă atât capital simbolic, cât și o punte directă spre aplicațiile de pe front. Lecțiile nu se opresc la teorie: accentul cade pe „învățarea prin practică”, iar elevii deprind nu doar manevrarea dronelor, ci și gândirea tactică elementară – de la recunoaștere până la evaluarea țintelor.

Competiții, talente „recrutate” și ceața dublului scop

Relatări din presa rusă în exil au documentat o altă verigă a sistemului: competițiile naționale în care copiii proiectează componente pentru UAV-uri. Startul e adesea „jocul video”, continuarea – modelarea CAD, iar finalul pentru cei mai buni – vizibilitatea în fața companiilor din sectorul apărării. Unii adolescenți au declarat că au fost instruiți să evite menționarea utilizărilor militare, ambalând proiectele în justificări civile – semn că linia dintre civil și militar e deliberat estompată.

Această ambivalență – „drone utile la agricultură, dar proiectate ca să reziste pe front” – creează o zonă gri în care educația tehnologică servește obiective de război. În paralel, elevii capătă sentimentul participării la „un efort național”, iar performanța tehnică devine criteriu de prestigiu și, posibil, de carieră. Pentru unii, este o șansă reală de acces la resurse, burse și laboratoare; pentru alții, riscul este al unei profesionalizări timpurii într-un singur registru: militar.

De ce contează această „materie” și ce întrebări deschide

Din punct de vedere tehnic, Rusia investește într-un culoar educațional rapid pentru competențe UAV – proiectare, fabricație, operare. Din punct de vedere social, însă, școala de la Krasnodar ridică întrebări incomode: unde se trasează granița dintre educație STEM și pregătire militară? ce protecții există pentru minorii implicați în activități cu potențial direct combativ? și câtă transparență există cu privire la scopurile reale ale programelor?

Pentru observatorii externi, inițiativa arată cât de adânc a pătruns războiul în țesutul instituțional al Rusiei. Pentru cei din interior, poate părea „doar” o oportunitate tehnologică. Dincolo de nuanțe, noua „materie” semnalează o normalizare accelerată a competențelor dual-use, cultivate nu în laboratoare universitare, ci la nivel de gimnaziu și liceu – cu veterani de front la catedră și cu drona, nu globul pământesc, ca obiect pedagogic central.