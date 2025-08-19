Cum a reușit un startup din Ucraina să construiască drone care zboară fără GPS. Sistemul alternativ, mult mai eficient decât cel clasic

Atunci când vorbim despre bruiajul electronic care face ca semnalele satelitare să fie nesigure, inginerii ucraineni au dezvoltat un sistem modular care permite dronelor să navigheze fără ajutorul GPS-ului.

În ultimii ani, dronele au devenit, de altfel, una dintre cele mai eficiente arme ale Ucrainei în confruntarea cu armata rusă.

Tehnologie născută direct pe frontul de luptă

Însă, odată cu intensificarea atacurilor, și bruiajul electronic a crescut, făcând ca semnalele GPS să fie aproape inutilizabile în zonele de conflict.

Pentru a răspunde acestei provocări, compania Sine.Engineering, fondată la Lviv la începutul invaziei pe scară largă, a creat sisteme de navigație și comunicație care nu depind de sateliți.

Startup-ul, care astăzi are aproximativ 150 de angajați, colaborează cu peste 70 de producători de drone și contractori din domeniul apărării, atât din Ucraina, cât și din străinătate.

Principala inovație constă, așadar, într-un sistem de navigație bazat pe principiul time-of-flight, care oferă o alternativă robustă la GPS și rezistă la bruiaj și spoofing, informează Interesting Engineering.

Modulele au devenit deja parte integrantă din dronele FPV utilizate la atacuri de precizie și din aparatele de recunoaștere cu rază lungă.

Feedbackul direct de pe front le permite inginerilor să îmbunătățească rapid produsele, într-un ciclu de testare și adaptare mult mai scurt decât cel al marilor companii de apărare.

De la startup improvizat la lider în inovația militară

În doar trei ani, Sine.Engineering a trecut de la o echipă improvizată de antreprenori la un jucător strategic în industria dronelor.

Compania se pregătește acum să atragă prima rundă de investiții, cu scopul de a mări de cinci ori producția și de a dezvolta noi proiecte, precum Pasika, o platformă de coordonare autonomă a roiurilor de drone.

Un alt obiectiv este crearea unei filiale în Europa, pentru a consolida parteneriate cu producători din zona NATO și chiar cu furnizori ai Departamentului Apărării al SUA. Această extindere ar transforma startup-ul ucrainean într-un actor global al pieței de apărare.

Ironia este că, deși Ucraina era criticată înainte de război pentru reglementările slabe din sectorul apărării, tocmai această flexibilitate a permis companiilor să livreze soluții direct pe front și să le actualizeze în timp real.

Ritmul rapid al inovației a făcut ca țara să devină un adevărat teren de testare pentru tehnologiile militare ale viitorului.

Astfel, ceea ce la început părea doar o improvizație în fața unei nevoi urgente s-a transformat într-o revoluție a modului în care se proiectează și operează dronele.

Fie că vorbim de navigație fără GPS, senzori acustici sau sisteme anti-dronă construite de studenți, frontul ucrainean demonstrează că viitoarele conflicte nu vor fi decise doar în sălile de comandă, ci și în ateliere mici, hackathoane și laboratoare improvizate.

În cuvintele multor specialiști, dronele reprezintă „cea mai mare revoluție militară de la invenția glonțului”, iar Ucraina este, astăzi, locul unde se scrie acest nou capitol al războiului modern.