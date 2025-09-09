Ultima ora
Accident grav în Constanța: Plan Roșu de Intervenție activat după ciocnirea unui microbuz cu 15 pasageri și a unei mașini
09 sept. 2025 | 17:12
de Diana Dumitrache

Elena Udrea nu are de gând să stea degeaba. Fostul ministru intră deja în câmpul muncii, în ce domeniu va activa

Actualitate
Elena Udrea nu are de gând să stea degeaba. Fostul ministru intră deja în câmpul muncii, în ce domeniu va activa
6imagini
Elena Udrea, fost ministru al Turismului (Sursa foto: Facebook)

La aproape două luni de la eliberare, Elena Udrea vorbește deschis despre noua etapă din viața ei și despre direcția profesională pe care a ales-o. Fostul ministru a anunțat că nu are de gând să stea departe de câmpul muncii și se va implica într-un proiect social important, dedicat drepturilor omului și reintegrării foștilor deținuți. În paralel, va continua să se ocupe și de afacerile familiei.

Elena Udrea, planuri după eliberare

Acum, pentru Elena Udrea începe o etapă diferită, în care familia este prioritatea absolută, dar în același timp își propune să contribuie activ la proiecte sociale. Implicarea într-o asociație dedicată reintegrării foștilor deținuți marchează nu doar o schimbare de carieră, ci și o încercare de a transforma experiența personală într-un ajutor pentru alții.

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat Elena Udrea, conform Cancan.ro.

Eliberată în iulie, după aproape patru ani petrecuți în penitenciar, Udrea a spus că prioritățile sale sunt acum complet diferite:

Vezi și:
Elena Udrea, deranjată de jurnalişti în prima zi de şcoală a Evei. „Să fiu şi eu de acord”. Fostul ministru a recunoscut că a fost audiată în dosarul lui Florian Coldea
Momente emoționante pentru Elena Udrea: după trei ani, și-a însoțit fiica în prima zi de școală: „De data asta, mami a fost lângă tine!”

„Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”.

Întoarsă acasă, fostul ministru a petrecut întreaga vară alături de fiica sa, Eva, și de partenerul ei, Adrian.

„Sprijinul lui Adrian pentru Eva și pentru mine a fost esențial. A fost nu doar un tată minunat, ci și tată și mamă în toți acești ani în care eu am lipsit. Și nu i-a fost deloc ușor”, a mai spus Udrea.

Udrea: „Gândul la ea îmi sfâșia sufletul”

Cea mai grea încercare a anilor de detenție a fost, spune Elena Udrea, distanța față de copil:

„Cel mai greu mi-a fost să știu cât de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, dar suferința greu de îndurat era cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul”.

Deși s-a gândit la un moment dat să se mute într-o altă țară, Udrea spune că a decis să rămână în România:

„Sunt definitiv legată sufletește de țara asta, de oamenii de aici, chiar și de toată nebunia în care suntem. Așa că rămân în România. Eva o să crească acasă”.

Elena Udrea a petrecut aproape patru ani în detenție, după ce a fost condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”. În această perioadă, fosta politiciană a vorbit adesea despre greutățile pe care le-a suportat și, mai ales, despre suferința provocată de despărțirea de fiica sa, Eva, pe care a lăsat-o la doar trei ani. La mijlocul lunii iulie 2024, Udrea a fost eliberată, întorcându-se în sânul familiei.

Urmează o lună septembrie cum n-a mai fost de ani buni. Prognoza meteo pentru toată țara, anunțată de ANM
Recomandări
Ce salariu are un șofer Uber în Paris și cu câți bani rămâne după ce plătește taxele
Ce salariu are un șofer Uber în Paris și cu câți bani rămâne după ce plătește taxele
Filmare din cadrul judecătoriei Turda. O femeie a leșinat, după ce concubinul împotriva căruia avea ordin de restricție s-a apropiat de ea VIDEO
Filmare din cadrul judecătoriei Turda. O femeie a leșinat, după ce concubinul împotriva căruia avea ordin de restricție s-a apropiat de ea VIDEO
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
La ce distanţă faţă de curtea vecinului poţi avea ferestre? Ghid pentru construcţiile noi
Mercedes lansează noul GLC electric: SUV-ul cu ecran de un metru și autonomie record
Mercedes lansează noul GLC electric: SUV-ul cu ecran de un metru și autonomie record
La ce oră se ia cina, mai nou, preferată de toate generațiile
La ce oră se ia cina, mai nou, preferată de toate generațiile
Muzeul Femeilor Remarcabile, un proiect unic care aduce în prim-plan contribuția feminină la istoria țării noastre. Prima platformă digitală din România care te-nvață istoria pe care n-o știi din școală
Muzeul Femeilor Remarcabile, un proiect unic care aduce în prim-plan contribuția feminină la istoria țării noastre. Prima platformă digitală din România care te-nvață istoria pe care n-o știi din școală
Cimitirul Bellu, muzeul în aer liber al Bucureștiului. Aici sunt înmormântate mai bine de jumătate din personalitățile marcante ale României
Cimitirul Bellu, muzeul în aer liber al Bucureștiului. Aici sunt înmormântate mai bine de jumătate din personalitățile marcante ale României
Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă
Val de amenzi după ce Bulgaria a activat sistemul de radare fixe. Care sunt limitele de viteză și în cât timp vine amenda acasă
Revista presei
Adevarul
Tricouri imprimate cu o înjurătură în limba engleză purtate de sindicaliștii din educație: „Don`t f..k with the Union”
Playsport.ro
FCSB i-a găsit înlocuitor lui Chiricheș! Gigi Becali a pus banii pe...
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Playtech Știri
Cele trei zodii pentru care viaţa devine brusc mai bună la final de septembrie. Li se schimbă destinul
Playtech Știri
Horoscopul zilei de miercuri, 10 septembrie. Nativii Taur trebuie să stabilească priorităţile financiare
Playtech Știri
Cum a apărut Kate Middleton în public, după controversa cu părul blond? Un alt detaliu a atras atenţia tuturor şi pe bună dreptate. Foto
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...