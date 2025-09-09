Elena Udrea nu are de gând să stea degeaba. Fostul ministru intră deja în câmpul muncii, în ce domeniu va activa

La aproape două luni de la eliberare, Elena Udrea vorbește deschis despre noua etapă din viața ei și despre direcția profesională pe care a ales-o. Fostul ministru a anunțat că nu are de gând să stea departe de câmpul muncii și se va implica într-un proiect social important, dedicat drepturilor omului și reintegrării foștilor deținuți. În paralel, va continua să se ocupe și de afacerile familiei.

Elena Udrea, planuri după eliberare

Acum, pentru Elena Udrea începe o etapă diferită, în care familia este prioritatea absolută, dar în același timp își propune să contribuie activ la proiecte sociale. Implicarea într-o asociație dedicată reintegrării foștilor deținuți marchează nu doar o schimbare de carieră, ci și o încercare de a transforma experiența personală într-un ajutor pentru alții.

„Voi activa în cadrul unei asociații care se ocupă de drepturile omului și reintegrarea celor care au fost în detenție. Și voi lucra la afacerile familiei. Restul, voi vedea dacă și când vor mai fi de interes pentru mine”, a declarat Elena Udrea, conform Cancan.ro.

Eliberată în iulie, după aproape patru ani petrecuți în penitenciar, Udrea a spus că prioritățile sale sunt acum complet diferite:

„Întâi de toate este familia, apoi restul. Nu mai vreau să pierd nicio clipă cu lucruri, oameni, care nu mă interesează în mod real, sau de dragul altora”.

Întoarsă acasă, fostul ministru a petrecut întreaga vară alături de fiica sa, Eva, și de partenerul ei, Adrian.

„Sprijinul lui Adrian pentru Eva și pentru mine a fost esențial. A fost nu doar un tată minunat, ci și tată și mamă în toți acești ani în care eu am lipsit. Și nu i-a fost deloc ușor”, a mai spus Udrea.

Udrea: „Gândul la ea îmi sfâșia sufletul”

Cea mai grea încercare a anilor de detenție a fost, spune Elena Udrea, distanța față de copil:

„Cel mai greu mi-a fost să știu cât de mult suferă fetița mea! Eu am trecut peste orice greutate, dar suferința greu de îndurat era cea pentru drama Evei, pe care am lăsat-o la doar trei ani fără mamă. Niciun copil nu ar trebui să treacă prin așa ceva! Gândul la ea îmi sfâșia sufletul”.

Deși s-a gândit la un moment dat să se mute într-o altă țară, Udrea spune că a decis să rămână în România:

„Sunt definitiv legată sufletește de țara asta, de oamenii de aici, chiar și de toată nebunia în care suntem. Așa că rămân în România. Eva o să crească acasă”.

Elena Udrea a petrecut aproape patru ani în detenție, după ce a fost condamnată definitiv în dosarul „Gala Bute”. În această perioadă, fosta politiciană a vorbit adesea despre greutățile pe care le-a suportat și, mai ales, despre suferința provocată de despărțirea de fiica sa, Eva, pe care a lăsat-o la doar trei ani. La mijlocul lunii iulie 2024, Udrea a fost eliberată, întorcându-se în sânul familiei.